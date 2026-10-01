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TV3 naujienos > Verslas > Finansai

Nuo spalio 1 d. keičiasi „Sodros“ išmokos: štai kam ir kiek pinigų pridės

2026-10-01 16:13 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 16:13
Pridėkite kaip šaltinį Google

Priklausomai nuo vidutinio darbo užmokesčio pokyčių kiekvieną ketvirtį „Sodra“ perskaičiuoja kai kurių išmokų minimalius ir maksimalius dydžius.

Priklausomai nuo vidutinio darbo užmokesčio pokyčių kiekvieną ketvirtį „Sodra“ perskaičiuoja kai kurių išmokų minimalius ir maksimalius dydžius.

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Su rugsėju baigėsi trečiasis ketvirtis, o spalį prasidėjo ketvirtasis. Taigi nuo ketvirtadienio galioja ir nauji išmokų „lubų“ ir „grindų“ dydžiai.

Ligos, motinystės, tėvystės bei vaiko priežiūros išmokos apskaičiuojamos individualiai pagal žmogaus draudžiamąsias pajamas.

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Ketvirtąjį 2026 metų ketvirtį išmokų ribos apskaičiuojamos pagal 2 616 eurų vidutinį darbo užmokestį, praneša „Sodra“.

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(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Sodra“, išmokos

Ligos išmokų dydžiai

Ligos išmoka, mokama iš „Sodros“ lėšų, per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 proc. šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo dienos.

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Įgijus teisę į ligos išmoką 2026 m. IV ketv. minimali mėnesio išmoka yra 304,50 euro, o minimali dienos išmoka – 14,57 Eur, įgijus teisę į ligos išmoką 2026 m. IV ketv.

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo dienos, dydžio.

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Ligos išmoka, mokama iš „Sodros“ lėšų, yra lygi 62,06 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Paskutinį metų ketvirtį maksimali mėnesio išmoka yra 3156,12 euro, o maksimali dienos išmoka – 155,36 euro.

Ligos išmoka sergančiam šeimos nariui slaugyti arba vaikui prižiūrėti, mokama iš „Sodros“ lėšų, yra lygi 65,94 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

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Paskutinį metų ketvirtį maksimali tokia mėnesio išmoka yra 3449,98 euro, o dienos – 165,07 euro.

Vaiko priežiūros išmokų dydžiai

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis vaiko priežiūros išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos, dydžio.

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Vaiko priežiūros išmokos dydis už neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros laikotarpį, ar už papildomą dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros laikotarpio dalį yra 78 procentai išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Nuo spalio minimali tokia išmoka yra 592 eurai (8 x 74 eurai) – 8 bazinės socialinės išmokos dydžiai.

Maksimali mėnesio išmoka bus 4080,96 euro o dienos – 195,26 euro.

Vaiko priežiūros išmoka, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią išmoką, kol vaikui sueis 18 mėnesių,  išskyrus atveji, kai už  neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros laikotarpį išmoka skiriama ir mokama 78 proc. dydžio, šios išmokos dydis už likusį laikotarpį iki vaikui sueis 18 mėnesių, yra 60 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

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Minimali išmoka tokiu atveju irgi yra 592 eurai (8 x 74 Eur) – 8 bazinės socialinės išmokos dydžiai.

Maksimali mėnesio išmoka nuo spalio bus 3139,20 euro, o dienos – 150,20 euro.

Vaiko priežiūros išmoka, jeigu apdraustasis pasirenka gauti vaiko priežiūros išmoką, kol vaikui sueis 24 mėnesiai, išskyrus atveji, kai už neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros laikotarpį išmoka skiriama ir mokama 78 proc. dydžio, šios išmokos dydis už likusį laikotarpį iki vaikui sueis 12 mėnesių yra 45 proc., o nuo 12 mėnesių iki vaikui sueis 24 mėnesiai – 30 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

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Ir šiuo atveju minimali išmoka nuo spalio bus 592 eurai.

Maksimali mėnesio išmoka (iki vaikui sueis 12 mėnesių) bus 2354,40 euro, maksimali mėnesio (nuo 12 mėnesių iki vaikui sueis 24 mėnesiai) – 1569,60 euro.

Motinystės ir tėvystės išmokų dydžiai

Motinystės išmoka mokama 77,58 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Minimali išmoka nuo spalio lieka tokia pati – 592 eurai. Nėštumo ir gimdymo atostogų metu mamoms mokamos motinystės išmokos neturi „lubų“.

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Maksimalus kompensuojamasis uždarbis tėvystės išmokoms apskaičiuoti negali viršyti 2 šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės į išmoką atsiradimo dienos, dydžio. Tėvystės išmoka mokama 77,58 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Nuo spalio minimali išmoka tėčiams lieka 592 eurai, o maksimali – 4058,99 euro.

indeliai.lt

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