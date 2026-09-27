Utenos klubas atsilaikė prieš kėdainiečius

Susitikimas startavo labai lygia kova, kurioje niekas taip ir neišsiveržė į priekį labiau. Tiesa, Chase‘as Hunteris pabandė suteikti pranašumą uteniškiams (21:16), o Kenny Pohto netrukus pataikė iš toli, bet Jacobo Wiley ir Javontae Hopkinso dėka „Nevėžis-Paskolų klubas“ stipriai neatsiliko – 24:28.
Uteniškiai pabandė atitrūkti (36:28), bet legionieriai ir Paulius Petrilevičius sureagavo, mažindami deficitą – 36:38. 12:0 – taip atrodė „Juventus“ spurtas, kuris leido po dviejų ketvirčių pirmauti rekordiniu atstumu – 52:38.
Modestas Kancleris ir Dylanas Andrewsas surengė gerą atkarpą, kuri leido svečiams gerokai aptirpdyti deficitą – 47:52. Nieko nelaukęs, Laimonas Eglinskas prašė pasitarimo. Padėtį „Juventus“ stabilizavo (63:54), atgavo dviženklę persvarą, tačiau iki kėlinio pabaigos jos neišsaugojo – 69:60.
C.Reynoldsas sugrąžino šeimininkams dviženklį atotrūkį (71:62), bet A.Gray‘us susimetė baudas, kurios gelbėjo kėdainiečius. Flynno Boardmanno-Raffeto tritaškis ir Javontae Hopkinso baudų metimai išlaikė svečius gyvus (72:79), tiesa, laikas tirpo, jo liko tik 3 minutės.
Svarbų tritaškį paleido Laurynas Beliauskas, o galiausiai tašką dėjo Jacko Pagenkopfo šūvis – 88:72.
Rungtynes taikliu metimu dar uždarė 18-metis uteniškis Normantas Juršys.
C.Reynoldsas pelnė 19 taškų ir atkovojo 7 kamuolius, vesdamas į pergalę uteniškius. Kėdainiečių gretose su 15 taškų išsiskyrė D.Andwersas.
„Juventus“: Cameronas Reynoldsas 19 (7 atk. kam.), Chase‘as Hunteris 15, Tevianas Jonesas ir Jackas Pagenkopfas – po 13.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Flynnas Boardmannas-Raffetas 17 (6 atk. kam.), Dylanas Andrewsas 15, Javontae Hopkinsas 12, Jacobas Wiley 10.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.