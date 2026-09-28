Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„LKL Dunk“: užstrigęs „Neptūnas“ ir šansu nepasinaudojusi „Tauragė“

2026-09-28 17:06 / šaltinis: krepsinis.net
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-28 17:06
Pridėkite kaip šaltinį Google

LKL Dunk“ – krepšinio podkastas, kurį remia „CBet“. Šioje laidoje kas antrą savaitę yra kalbama apie Lietuvos krepšinio lygos (LKL) įvykius.

„LKL Dunk“: užstrigęs „Neptūnas“ ir šansu nepasinaudojusi „Tauragė“

LKL Dunk“ – krepšinio podkastas, kurį remia „CBet“. Šioje laidoje kas antrą savaitę yra kalbama apie Lietuvos krepšinio lygos (LKL) įvykius.

REKLAMA
0

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net žurnalistas Tautvydas Kubilius ir krepšinio komentatorius Dainius Černauskas. Kiekvieną savaitę jie aptars visus LKL mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

00:00 – žaidimas jums ir nostalgiškas LKL

06:20 – UTMA

12:05 – „Rytas“ ateis į vakarėlį, kur visi jau apšilę

15:45 – „Lietkabelis“ laimėjo, bet...

25:40 – rajonas nugalėjo miestą

38:36 – „Žalgirio“ pergalė ir „Šiaulių“ naujokas

52:45 – pirmas „Juventus“ taškas

1:00:10 – „Su mėsomis“

1:02:15 – savaitės prognozės

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų