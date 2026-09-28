„LKL Dunk“: užstrigęs „Neptūnas“ ir šansu nepasinaudojusi „Tauragė“

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net žurnalistas Tautvydas Kubilius ir krepšinio komentatorius Dainius Černauskas. Kiekvieną savaitę jie aptars visus LKL mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.
00:00 – žaidimas jums ir nostalgiškas LKL
06:20 – UTMA
12:05 – „Rytas“ ateis į vakarėlį, kur visi jau apšilę
15:45 – „Lietkabelis“ laimėjo, bet...
25:40 – rajonas nugalėjo miestą
38:36 – „Žalgirio“ pergalė ir „Šiaulių“ naujokas
52:45 – pirmas „Juventus“ taškas
1:00:10 – „Su mėsomis“
1:02:15 – savaitės prognozės
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