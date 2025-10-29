Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina pranešė, kad Rusijos gynybos pramonėje atleidžiami darbuotojai

2025-10-29 07:59 / šaltinis: ELTA
2025-10-29 07:59

Čeliabinsko srityje esanti Ašinsko metalurgijos gamykla (AMZ) – viena iš didžiausių Rusijos gynybos pramonės kompleksui skirtų specialių lydinių gamintojų – uždaro savo nerūdijančio plieno gamybos cechą ir atleidžia daugiau nei 300 darbuotojų.

Rusija netenka po karį kas 2,5 pražygiuoto metro Ukrainos teritorijoje (nuotr. SCANPIX)

Čeliabinsko srityje esanti Ašinsko metalurgijos gamykla (AMZ) – viena iš didžiausių Rusijos gynybos pramonės kompleksui skirtų specialių lydinių gamintojų – uždaro savo nerūdijančio plieno gamybos cechą ir atleidžia daugiau nei 300 darbuotojų.

3

Apie tai Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centras pranešė platformoje „Telegram“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vienas iš didžiausių Rusijos gynybos pramonės kompleksui skirtų specialių lydinių gamintojų – Čeliabinsko regione veikianti AMZ – uždaro savo nerūdijančio plieno gamybos cechą ir atleidžia daugiau nei 300 darbuotojų. Problemų patiria ir kiti įmonės padaliniai: žmonės išleidžiami nemokamų atostogų arba perkeliami dirbti ne visą darbo dieną“, – rašoma pranešime.

Anot centro, toks AMZ etatų mažinimas leidžia spręsti apie platesnes Rusijos gynybos pramonę apėmusias problemas. Nuo rugsėjo mėnesio gynybos pramonės kompleksas, kuris pastaruosius trejus metus dėl didžiulių biudžeto investicijų buvo pagrindinis Rusijos ekonomikos variklis, pradėjo prarasti pozicijas. Ekonomistai tai sieja su biudžeto išsekimu ir valstybės užsakymų sumažėjimu.

Centras pabrėžė, kad AMZ cecho uždarymas yra simbolinis signalas: Kremlius nebegali finansuoti karo be galo ir be krašto. Net gynybos pramonės įmonės nebegali atlaikyti karo sukelto krūvio. Gynybos pramonės kompleksas, kuris per plataus masto invaziją padėjo išvengti ekonomikos žlugimo, dabar palaipsniui jai tampa našta.

Kaip jau buvo pranešta, trejus metus augęs Rusijos gynybos pramonės kompleksas dabar patiria nuosmukį.

