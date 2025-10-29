Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Chaosas Rusijoje: pranešama apie dronų atakas, teko uždaryti oro uostus

2025-10-29 07:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-29 07:33

Rusijoje pranešama apie dronų atakas, rašo „Ukrainska Pravda“. Skelbiama, kad virš Maskvos buvo numušti dronai, jie esą atakavo ir kitus regionus.

Sprogimai Rusijoje: dronai smogė naftos perdirbimo gamyklai (nuotr. Telegram)

Rusijoje pranešama apie dronų atakas, rašo „Ukrainska Pravda“. Skelbiama, kad virš Maskvos buvo numušti dronai, jie esą atakavo ir kitus regionus.

REKLAMA
7

Taip pat apribotas kai kurių oro uostų darbas. Rusijos institucijos praneša ir apie sprogimus naftos perdirbimo gamykloje.

Rusai skelbia apie dronų atakas

Maskvos meras Sergejus Sobianinas pranešė, kad virš Maskvos ir jos apylinkių buvo numušti septyni dronai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Rosaviacijos“ atstovas pranešė, kad buvo apribotas lėktuvų priėmimas ir išskridimas iš Maskvos ir kitų miestų oro uostų. Skelbiama, kad dabar visi apribojimai jau panaikinti.

REKLAMA
REKLAMA

Uljanovsko srities gyventojai skelbia, kad buvo atakuota Rusijos naftos perdirbimo gamykla „NS-Oil“. „Shot“ rašo, kad gyventojai apie vidurnaktį išgirdo apie penkis ar aštuonis sprogimus, esą girdėjo variklių garsus ore, matė blyksnius.

REKLAMA

Uljanovsko valdžia paskelbė, kad buvo atremta dronų ataka, aukų esą nėra, dirba tarnybos.

Atakuota ir Marių respublika. „Telegram“ skelbiama, kad ten buvo atakuota naftos perdirbimo gamykla.

Pranešama ir apie ataką prieš įmonę „Stavrolen“, esančią Stavropolio krašte. Įmonė yra didelė chemijos produktų gamintoja.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Duoda ksaksolai
Duoda ksaksolai
2025-10-29 08:03
Kacapams į vatynkas net utėlės byra.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų