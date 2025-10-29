Chaosas Rusijoje: pranešama apie dronų atakas, teko uždaryti oro uostus

Taip pat apribotas kai kurių oro uostų darbas. Rusijos institucijos praneša ir apie sprogimus naftos perdirbimo gamykloje.
Rusai skelbia apie dronų atakas
Maskvos meras Sergejus Sobianinas pranešė, kad virš Maskvos ir jos apylinkių buvo numušti septyni dronai.
„Rosaviacijos“ atstovas pranešė, kad buvo apribotas lėktuvų priėmimas ir išskridimas iš Maskvos ir kitų miestų oro uostų. Skelbiama, kad dabar visi apribojimai jau panaikinti.
Uljanovsko srities gyventojai skelbia, kad buvo atakuota Rusijos naftos perdirbimo gamykla „NS-Oil“. „Shot“ rašo, kad gyventojai apie vidurnaktį išgirdo apie penkis ar aštuonis sprogimus, esą girdėjo variklių garsus ore, matė blyksnius.
Uljanovsko valdžia paskelbė, kad buvo atremta dronų ataka, aukų esą nėra, dirba tarnybos.
Atakuota ir Marių respublika. „Telegram“ skelbiama, kad ten buvo atakuota naftos perdirbimo gamykla.
Pranešama ir apie ataką prieš įmonę „Stavrolen“, esančią Stavropolio krašte. Įmonė yra didelė chemijos produktų gamintoja.
