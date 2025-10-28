Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Berlynas: JAV sankcijos „Rosneft“ nepalies jos dukterinių įmonių Vokietijoje

2025-10-28 16:28 / šaltinis: BNS
2025-10-28 16:28

Praėjusią savaitę JAV įvestos sankcijos Rusijos naftos bendrovei „Rosneft“ neturės įtakos jos dukterinėms įmonėms Vokietijoje, antradienį pranešė vyriausybė.

„Rosneft“ (nuotr. SCANPIX)

Šių dukterinių įmonių administravimą valstybė perėmė po to, kai prieš daugiau nei trejus metus Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.

Vokietijos vyriausybės atstovas nurodė, kad Ekonomikos vyriausybė „gavo atitinkamų JAV valdžios institucijų patikinimus, kad sankcijos nėra skirtos „Rosneft“ dukterinėms įmonėms Vokietijoje“. 

Pasak atstovo, verslo santykiai su šiomis dukterinėmis įmonėmis gali būti tęsiami.

„Rosneft“ veikla Vokietijoje „yra atsieta nuo jos patronuojančiosios bendrovės Rusijoje“, pabrėžė jis.

„Todėl jų verslo operacijų negalima kontroliuoti iš Rusijos ir jos negeneruoja pajamų nei Rusijos patronuojančiajai bendrovei, nei Rusijos valstybei", - teigė jis.

Praėjusią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas atsisakė planuoto aukščiausiojo lygio susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir, pareiškęs, kad yra nusivylęs, jog Rusija nesustabdo savo puolimo, smogė Maskvai pirmuoju dideliu sankcijų paketu, nukreiptu prieš dvi svarbiausias naftos bendroves – „Rosneft“ ir „Lukoil“.

Vokietijos vyriausybė, reaguodama į Rusijos invaziją į Ukrainą, 2022 metų rugsėjį konfiskavo „Rosneft“ turtą Vokietijoje ir perdavė jį federalinės energetikos reguliavimo institucijos žinion.

Tai turėjo būti laikina priemonė, kol vyko derybos su Maskva dėl turto pardavimo, tačiau šios pastangos iki šiol nedavė jokių rezultatų.

„Rosneft“ vis dar turi trijų Vokietijos naftos perdirbim gamyklų, įskaitant PCK gamyklą netoli Berlyno, akcijų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Medvedevas pasiuto po ES sankcijų paskelbimo: „Nekęsime jūsų taip stipriai, kaip mūsų protėviai“ (nuotr. SCANPIX)
Kremlius pratrūko: pirmą kartą JAV pavadino Rusijos priešu (9)
Zelenskis: Trumpas puikiai žino, kaip Rusija bando apgauti pasaulį (nuotr. SCANPIX)
Trumpas kandžiai sureagavo į Putino kalbas apie sankcijas: „Džiaugiuosi, kad jis taip mano“ (4)

