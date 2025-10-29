Partizanų operacija: Zaporižios srityje susprogdinti bėgiai, nulėkė karinis rusų traukinys

Apie tai informaciją patvirtino Ukrainos karinė žvalgyba.
„Prieš aušrą 2025 m. spalio 26 d. geležinkelio ruože tarp laikinai užimtų gyvenviečių Černihivkos ir Stulnev Berdjansko Zaporižios srityje nugriaudėjo sprogimas“, – teigiama pranešime.
Operacijos metu nuo bėgių nulėkė rusų traukinys, pakrautas kariniu kroviniu.
Sugadinta apie 70 metrų geležinkelio, eismas paralyžiuotas.
Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 1 150 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. spalio 29 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 139 900 karių, iš kurių 1 150 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 303 rusų tankus (+4), 23 511 šarvuotųjų kovos mašinų (+3), 34 064 artilerijos sistemas (+20), 1 530 raketų paleidimo sistemų (+1), 1 230 oro gynybos sistemų, 428 karo lėktuvus, 346 sraigtasparnius, 75 367 nepilotuojamuosius orlaivius (+313), 3 880 kruizinių raketų, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 65 865 transporto priemones ir kuro cisternas (+79), 3 986 specialiosios įrangos vienetus (+2).
Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.
