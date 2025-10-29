Rusija vėl numušė savo sraigtasparnį – jau 5 kartą

Nuo 2022 m. tai jau penktasis atvejis, kai Rusijos pajėgos pačios numuša savo sraigtasparnius.
„The Insider“ patvirtino, kad abu sraigtasparnio įgulos nariai žuvo per incidentą. Tai mažiausiai 17-asis užfiksuotas atvejis, kai Rusijos lėktuvas buvo sunaikintas dėl draugiškos ugnies nuo karo pradžios, ir antrasis toks incidentas 2025 metais.
Rusijos bandymai tobulinti gynybą
Remiantis „The Insider“ duomenimis, nuo invazijos pradžios Rusija dėl saviškių ugnies prarado 12 lėktuvų ir penkis sraigtasparnius. Tarp jų – naikintuvai „Su-35“ ir „Su-34“, žvalgybinis lėktuvas „A-50“ bei keli sraigtasparniai „Ka-52“, „Mi-24“ ir „Mi-8“.
Anksčiau buvo pranešta, kad Rusija paskelbė apie naujos elektroninės kovos sistemos „Multik“ diegimą. Ji sukurta kovai su FPV dronais ir skirta integruoti į sraigtasparnius bei kitas karines platformas.
