Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija vėl numušė savo sraigtasparnį – jau 5 kartą

2025-10-29 09:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-29 09:30

Rusijos kovinis sraigtasparnis „Ka-52“ buvo numuštas pačių rusų, kai šie bandė atremti Ukrainos dronų ataką Rusijos teritorijoje. Vienas iš Rusijos naikintuvų, palaikęs sraigtasparnį bepilote skraidykle, pradėjo į jį šaudyti, praneša „United24 Media“.

Karinis sraigtasparnis (nuotr. Scanpix)

Rusijos kovinis sraigtasparnis „Ka-52“ buvo numuštas pačių rusų, kai šie bandė atremti Ukrainos dronų ataką Rusijos teritorijoje. Vienas iš Rusijos naikintuvų, palaikęs sraigtasparnį bepilote skraidykle, pradėjo į jį šaudyti, praneša „United24 Media“.

REKLAMA
10

Nuo 2022 m. tai jau penktasis atvejis, kai Rusijos pajėgos pačios numuša savo sraigtasparnius.

„The Insider“ patvirtino, kad abu sraigtasparnio įgulos nariai žuvo per incidentą. Tai mažiausiai 17-asis užfiksuotas atvejis, kai Rusijos lėktuvas buvo sunaikintas dėl draugiškos ugnies nuo karo pradžios, ir antrasis toks incidentas 2025 metais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusijos bandymai tobulinti gynybą 

Remiantis „The Insider“ duomenimis, nuo invazijos pradžios Rusija dėl saviškių ugnies prarado 12 lėktuvų ir penkis sraigtasparnius. Tarp jų – naikintuvai „Su-35“ ir „Su-34“, žvalgybinis lėktuvas „A-50“ bei keli sraigtasparniai „Ka-52“, „Mi-24“ ir „Mi-8“.

Anksčiau buvo pranešta, kad Rusija paskelbė apie naujos elektroninės kovos sistemos „Multik“ diegimą. Ji sukurta kovai su FPV dronais ir skirta integruoti į sraigtasparnius bei kitas karines platformas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų