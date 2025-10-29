Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

Lenkija pakėlė naikintuvus: virš Baltijos jūros rusų orlaivis atliko žvalgybos misiją

2025-10-29 10:00
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-10-29 10:00

Antradienį Lenkijos karinės oro pajėgos kilo lydėti Rusijos lėktuvą virš Baltijos jūros, kuris vykdė žvalgybos misiją, praneša „TVP World“.

Rusijos lėktuvas šalia NATO pajėgų laivo (nuotr. SCANPIX)

Antradienį Lenkijos karinės oro pajėgos kilo lydėti Rusijos lėktuvą virš Baltijos jūros, kuris vykdė žvalgybos misiją, praneša „TVP World".

0

Lenkijos naikintuvai palydėjo „Il-20“ orlaivį, kuris vykdė žvalgybos misiją tarptautinėje oro erdvėje, neturėdamas pateikto skrydžio plano ir išjungęs atsakiklį. Orlaivis nepažeidė Lenkijos oro erdvės“, – trečiadienį pranešė Lenkijos kariuomenė savo „X“ paskyroje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenkijos kariuomenė teigia, jog operacija atlikta saugiai ir efektyviai: „Dėka aukšto kovinio pasirengimo, pilotų profesionalumo ir efektyvios oro gynybos sistemos veikimo, operacijos atliktos greitai, efektyviai ir saugiai. Lenkijos oro erdvės apsauga yra ne tik pareiga, bet ir kasdienė Lenkijos kariuomenės karių, kurie yra visiškai pasiryžę saugoti mūsų šalies saugumą, misija.“

NATO naikintuvai patruliuoja virš Baltijos jūros 

Primename, jog Baltijos šalyse NATO oro policijos funkcijas vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę vieną kartą kilo patruliuoti prie Lietuvos, Latvijos ir Estijos sienų su Rusija ir Baltarusija bei tris kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių rusiškų orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Ministerijos duomenimis, spalio 20 d. NATO oro policijos naikintuvai skrido patikrinti neatpažinto objekto, jis neaptiktas.

Spalio 22 d. sąjungininkų lėktuvai skrido atpažinti dviejų orlaivių TU-22M. Orlaiviai skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies ir atgal. NATO naikintuvai taip pat kilo atpažinti dviejų rusiškų orlaivių TU-22N, dviejų orlaivių SU-35 bei vieno orlaivio SU-30. Šie lėktuvai skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities ir atgal. Orlaiviai skrido be įjungtų be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVS) nepalaikė.

Spalio 23 d. du Rusijos orlaiviai IL-78 ir SU-30SN2, galimai vykdę užpylimo ore treniruočių skrydžius Kaliningrado srityje ties Kybartais, įskrido į Lietuvos oro erdvę. Reaguojant į incidentą į orą pakelti NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai, kurie nuskrido į pažeidimo vietą ir patruliavo ore incidento vietoje.

