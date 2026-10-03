Andriaus Bagdono „čekiukų“ byla: pasisakė antstolis, medikai

„Man ši byla yra labai skaudi patirtis. Tarybos nario veikla man niekada nebuvo pajamų šaltinis, darbo valandų niekada neskaičiavau. Niekada neklastojau dokumentų“, – per posėdį Lietuvos apeliaciniame teisme pirmadienį kalbėjo politikas.
Ši byla susijusi su anksčiau A. Bagdono eitomis Neringos savivaldybės tarybos nario pareigomis ir galimai nepagrįstai gautomis kompensacijomis už kurą.
Trijų teisėjų kolegija savo verdiktą planuoja skelbti lapkričio 25 d.
Šios bylos baigtis pajūrio politikui gali kainuoti Seimo nario mandatą – už piktnaudžiavimą, dokumentų klastojimą ir sukčiavimą 5 tūkst. eurų bauda nubaustam A. Bagdonui prokuratūra prašo taikyti ir baudžiamojo poveikio priemonę, tai yra iš parlamentaro trejiems metams atimti teisę būti išrinktam ir paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas. Po Lietuvos apeliacinio teismo verdikto nuosprendžiai įsiteisėja, todėl po šio teismo sprendimo paaiškės, ar A. Bagdonui pavyks išsaugoti Seimo nario mandatą.
Tuo metu advokatas Mindaugas Greičius iki bylos pateikė pluoštą dokumentų. Juose yra medikų pažymos, antstolių faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai, kurie esą įrodo, kad savitarnos degalinėje galima suklysti ir pasiimti ne savo kvitą už kurą. Tarp pateiktų dokumentų – ir Seimo nario rankos ilgio nuotrauka.
Politikas ir jo advokatas tikina, būdamas tarybos nariu, A. Bagdonas nereikalavo kompensacijų už kitas išlaidas, kurios galėjo būti kompensuojamos, todėl jam nebuvo jokio tikslo sukčiauti užsipilant kuro.
Lietuvos apeliaciniam teismui buvo pateikta ir gydytojo išduota pažyma, jog bylai aktualiu laikotarpiu A. Bagdoną buvo ištikę sunkumai šeimoje, vyko skyrybos, todėl jis jautė emocinę įtampą, galėjo suklysti paimdamas svetimus kuro kvitus.
Prokuroro nesudomino į bylą pateikti dokumentai
Tačiau pateikti nauji duomenys nepaliko įspūdžio Generalinės prokuratūros prokurorui Gintarui Jasaičiui.
„Atlikus įrodymų tyrimą ir išnagrinėjus pateiktus dokumentus, galiu pasakyti: šie duomenys labiau susiję su asmenybe. Manau, kad veikos kvalifikavimui tai reikšmės neturi, pateikti duomenys niekaip nesusiję su pirmos instancijos nustatytomis aplinkybėmis, nematau prasmės jų analizuoti“, – sakė prokuroras.
Kaltintojas reikalauja, kad A. Bagdonas būtų nubaustas ne tik pinigine bauda, bet jam būtų atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Minėtos baudžiamojo poveikio priemonės pirmosios instancijos Klaipėdos apygardos teismas nepaskyrė.
„Prokuroro apeliacinis skundas pagrįstas ir motyvuotas, nuosprendis dalyje dėl baudžiamojo poveikio priemonės netaikymo turi būti pakeistas ir A. Bagdonui turi būti trejiems metams atimta teisė būti išrinktam ir paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas“, – kalbėjo prokuroras G. Jasaitis.
Jis mano, kad A. Bagdono skundas turi būti atmestas, o Klaipėdos apygardos teismo teisėjo išvados šioje byloje buvo teisingos.
„Pateiktų kvitų kiekis eliminuoja klaidos tikimybę. Aiškiai argumentuota, kodėl pakanda duomenų nuosprendžiui pagrįsti“, – kalbėjo prokuroras G. Jasaitis.
13 kvitų pakako kaltei pagrįsti
ELTA primena, kad vasario 6 dieną Klaipėdos apygardos teismas už piktnaudžiavimą, dokumentų klastojimą ir sukčiavimą A. Bagdonui skyrė 5 tūkst. eurų baudą.
Teisėjas Eugenijus Antanauskas, skelbdamas nuosprendį sakė, kad neteistam ir teigiamai charakterizuojamam politikui skirta minimali bauda.
Prokuroras prašė politikui skirti 7,5 tūkst. eurų baudą, taip pat prašė iš Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijai priklausančio parlamentaro trejiems metams atimti teisę būti išrinktam ir paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.
Prokuroro siūlyta baudžiamojo poveikio priemonė politikui nebuvo pritaikyta, nes, teismo manymu, ši priemonė yra netikslinga – A. Bagdonas daug metų užsiima politine veikla, jis charakterizuojamas išskirtinai teigiamai, daugiau nusikaltimų, išskyrus aprašytus šioje byloje, neįvykdė.
Bylos duomenimis, A. Bagdonas, eidamas tarybos nario pareigas, 2020 m. vasario–rugpjūčio mėnesiais galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir suklastojo penkias tarybos nario išlaidų ataskaitas ir apgaule įgijo 580 eurų. Įtariama, kad politikas įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų išlaidas ir pateikė suklastotus dokumentus Neringos savivaldybės administracijai. Į savo ataskaitas politikas įtraukė 13 kvitų iš automatinių degalinių, kvitai priklauso kitiems asmenims, įsigijusiems kurą.
Šios aplinkybės patvirtintos ir teismo nuosprendyje.
2024 m. pabaigoje Seimas panaikino minėto politiko teisinį imunitetą, tenkindamas Seimui pateiktą generalinės prokurorės prašymą. Gresiant įtarimams baudžiamojoje „čekiukų“ byloje, A. Bagdonas sustabdė narystę Liberalų sąjūdyje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.