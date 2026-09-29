Nagrinėti Alytaus rajono merės Vitkauskienės „čekiukų“ bylos nepavyko – teisme nepasirodė kaltinamasis

Posėdžio išvakarėse paaiškėjo, kad V. Sakalauskas susirgo, yra gydymo įstaigoje.
„Šios dienos posėdis neįvyko“, – Eltai sakė kaltinimą šioje byloje palaikantis Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius.
Kitas posėdis turėtų vykti kitą savaitę, spalio 6 d. Iki tol laiko advokatai turėtų pranešti, ar V. Sakalauskas galės dalyvauti šiame posėdyje.
Alytaus savivaldybės merė kaltinama piktnaudžiavimu, sukčiavimu
Teismui perduotoje byloje buvusi Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė, dabartinė minėtos savivaldybės merė R. Vitkauskienė yra kaltinama piktnaudžiavimu, sukčiavimu, dokumentų suklastojimu, disponavimu jais, padėjimu apgaulingai tvarkyti ir organizuoti finansinę apskaitą.
Šioje byloje dar du asmenys, galimai veikę kartu su R. Vitkauskiene, kaltinami apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu ir jos organizavimu. Teismų informacinė sistema LITEKO II skelbia, kad kiti kaltinamieji yra aukščiau minėtas V. Sakalauskas ir Jolita Geronaitienė. V. Sakalauskas yra bendrovės „Senas miškas“ vadovas.
Pagal ikiteisminio tyrimo duomenis, bendrovė „Senas miškas“ Alytaus rajono savivaldybei galimai yra teikusi dokumentus dėl atlyginimo už sunaudotą kurą.
Kaltinimai pareikšti merei, tėvui ir buhalterei
Teismui perduotoje byloje buvusi Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė, dabartinė minėtos savivaldybės merė R. Vitkauskienė yra kaltinama piktnaudžiavimu, sukčiavimu, dokumentų suklastojimu, disponavimu jais, padėjimu apgaulingai tvarkyti ir organizuoti finansinę apskaitą.
Kaip skelbė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir prokuratūra, baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2023 m. R. Vitkauskienė, eidama Alytaus rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, įtariama, suklastojo tarybos nario išlaidų avanso apyskaitas, jose pateikdama tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų įsigijimo išlaidas, kaip susijusias su tarybos narės veikla.
Pareigūnai teigia, kad ikiteisminio tyrimo metu surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių pagrįstai įtarti, kad politikė, galimai klastodama tarybos nario išlaidų avanso apyskaitas ir jas teikdama savivaldybės buhalterijai, apgaulės būdu savo naudai įgijo 18 390 eurų, priklausiusių Alytaus rajono savivaldybės administracijai.
Prokuroras D. Valkavičius pateikė ieškinį žalai atlyginti, savivaldybė šia teise nesinaudojo.
Tyrimo metu nustatyta, kad R. Vitkauskienė, grįsdama patirtas išlaidas, teikė degalinių kvitus, apmokėtus kitų fizinių asmenų vardu išduotomis mokėjimo kortelėmis bei juridinio asmens kuro kortelėmis apmokėtus kvitus, kurie buvo įtraukti į bendrovės apskaitą ir nurašyti į jos veiklos sąnaudas.
„Nustatyta, kad R. Vitkauskienė, siekdama nuslėpti, jog savivaldybės administracijai teikė apmokėti degalinių kvitus už įsigytus degalus, apmokėtus bendrovės kortele, padėjo dviem jos darbuotojams atgaline data suklastoti 17 vnt. kasos pajamų orderių. Dėl šių veiksmų politikė kaltinama padėjimu apgaulingai tvarkyti ir organizuoti apskaitą“, – skelbė STT ir prokuratūra.
R. Vitkauskienė taip pat kaltinama tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdama sau turtinės naudos ir taip sumenkino tarybos nario autoritetą, visuomenės pasitikėjimą ja, kaip valstybės politike bei pakirto pasitikėjimą Alytaus rajono savivaldybe.
STT įtarimų sulaukusi Alytaus rajono merė skelbė, kad sustabdė savo narystę Demokratų sąjungoje „Vardan Lietuvos“.
Šiemet liepos pabaigoje vykusiame partijos suvažiavime ji buvo patvirtinta kandidate į rajono merus kitų metų pavasarį vyksiančiuose savivaldos rinkimuose.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.