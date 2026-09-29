Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nagrinėti Alytaus rajono merės Vitkauskienės „čekiukų“ bylos nepavyko – teisme nepasirodė kaltinamasis

2026-09-29 13:24 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-29 13:24
Pridėkite kaip šaltinį Google

Alytaus apylinkės teismui antradienį nepavyko pradėti nagrinėti Alytaus rajono savivaldybės merės Rasos Vitkauskienės „čekiukų“ bylos – teisme nepasirodė kitas kaltinamasis Vitas Sakalauskas. Pastarasis yra merės tėvas.

Teismas (ELTA nuotr.)
GALERIJA (5)

Alytaus apylinkės teismui antradienį nepavyko pradėti nagrinėti Alytaus rajono savivaldybės merės Rasos Vitkauskienės „čekiukų“ bylos – teisme nepasirodė kitas kaltinamasis Vitas Sakalauskas. Pastarasis yra merės tėvas.

REKLAMA
0

Posėdžio išvakarėse paaiškėjo, kad V. Sakalauskas susirgo, yra gydymo įstaigoje.

„Šios dienos posėdis neįvyko“, – Eltai sakė kaltinimą šioje byloje palaikantis Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitas posėdis turėtų vykti kitą savaitę, spalio 6 d. Iki tol laiko advokatai turėtų pranešti, ar V. Sakalauskas galės dalyvauti šiame posėdyje. 

REKLAMA
REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

Alytaus savivaldybės merė kaltinama piktnaudžiavimu, sukčiavimu

Teismui perduotoje byloje buvusi Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė, dabartinė minėtos savivaldybės merė R. Vitkauskienė yra kaltinama piktnaudžiavimu, sukčiavimu, dokumentų suklastojimu, disponavimu jais, padėjimu apgaulingai tvarkyti ir organizuoti finansinę apskaitą.

REKLAMA

Šioje byloje dar du asmenys, galimai veikę kartu su R. Vitkauskiene, kaltinami apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu ir jos organizavimu. Teismų informacinė sistema LITEKO II skelbia, kad kiti kaltinamieji yra aukščiau minėtas V. Sakalauskas ir Jolita Geronaitienė. V. Sakalauskas yra bendrovės „Senas miškas“ vadovas.

Pagal ikiteisminio tyrimo duomenis, bendrovė „Senas miškas“ Alytaus rajono savivaldybei galimai yra teikusi dokumentus dėl atlyginimo už sunaudotą kurą. 

REKLAMA
REKLAMA

Kaltinimai pareikšti merei, tėvui ir buhalterei

Teismui perduotoje byloje buvusi Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė, dabartinė minėtos savivaldybės merė R. Vitkauskienė yra kaltinama piktnaudžiavimu, sukčiavimu, dokumentų suklastojimu, disponavimu jais, padėjimu apgaulingai tvarkyti ir organizuoti finansinę apskaitą.

Kaip skelbė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir prokuratūra, baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2023 m. R. Vitkauskienė, eidama Alytaus rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, įtariama, suklastojo tarybos nario išlaidų avanso apyskaitas, jose pateikdama tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų įsigijimo išlaidas, kaip susijusias su tarybos narės veikla.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pareigūnai teigia, kad ikiteisminio tyrimo metu surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių pagrįstai įtarti, kad politikė, galimai klastodama tarybos nario išlaidų avanso apyskaitas ir jas teikdama savivaldybės buhalterijai, apgaulės būdu savo naudai įgijo 18 390 eurų, priklausiusių Alytaus rajono savivaldybės administracijai. 

REKLAMA

Prokuroras D. Valkavičius pateikė ieškinį žalai atlyginti, savivaldybė šia teise nesinaudojo.

Tyrimo metu nustatyta, kad R. Vitkauskienė, grįsdama patirtas išlaidas, teikė degalinių kvitus, apmokėtus kitų fizinių asmenų vardu išduotomis mokėjimo kortelėmis bei juridinio asmens kuro kortelėmis apmokėtus kvitus, kurie buvo įtraukti į bendrovės apskaitą ir nurašyti į jos veiklos sąnaudas.

REKLAMA

„Nustatyta, kad R. Vitkauskienė, siekdama nuslėpti, jog savivaldybės administracijai teikė apmokėti degalinių kvitus už įsigytus degalus, apmokėtus bendrovės kortele, padėjo dviem jos darbuotojams atgaline data suklastoti 17 vnt. kasos pajamų orderių. Dėl šių veiksmų politikė kaltinama padėjimu apgaulingai tvarkyti ir organizuoti apskaitą“, – skelbė STT ir prokuratūra. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

R. Vitkauskienė taip pat kaltinama tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdama sau turtinės naudos ir taip sumenkino tarybos nario autoritetą, visuomenės pasitikėjimą ja, kaip valstybės politike bei pakirto pasitikėjimą Alytaus rajono savivaldybe.

STT įtarimų sulaukusi Alytaus rajono merė skelbė, kad sustabdė savo narystę Demokratų sąjungoje „Vardan Lietuvos“.

Šiemet liepos pabaigoje vykusiame partijos suvažiavime ji buvo patvirtinta kandidate į rajono merus kitų metų pavasarį vyksiančiuose savivaldos rinkimuose.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų