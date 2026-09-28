Teismas apsisprendė: „čekiukų“ byloje nuteistas Prienų meras – neteks pareigų

Kaltu dėl dokumentų klastojimo, piktnaudžiavimo, savivaldybės turto pasisavinimo pripažintam savivaldybės vadovui skirta 7,5 tūkst. eurų bauda. Tokio dydžio baudos prašė Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius.
Nebegalės eiti pareigų
Prokuroras taip pat prašė taikyti baudžiamojo poveikio priemonę – teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų skiriamas, renkamas pareigas atėmimą 4 metams.
Teismas tokį draudimą nustatė trejiems metams nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.
Paskelbtas teismo nuosprendis nėra galutinis, jis dar gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui.
Per Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atliktą ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad A. Vaicekauskas, kaip įtariama, klastodamas tarybos nario išlaidų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo apie 1 113 eurų, priklausiusių Prienų rajono savivaldybės administracijai. Jis taip pat kaltinamas tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir teise gauti išmokas jo, kaip tarybos nario, veiklos išlaidoms padengti, siekiant sau turtinės naudos. Minėta žala jau yra atlyginta.
Meras savo kaltės teisme nepripažino. Jis teigė, jog visi kitų asmenų mokėjimo kortelėmis apmokėti degalai buvo panaudoti jo kaip tarybos nario veikloje, tačiau, pasak teismo, išanalizuoti ir įvertinti bylos duomenys tai paneigė.
„Teismas sprendė, kad A. Vaicekausko sistemingas kitiems asmenims priklausančiomis banko kortelėmis apmokėtų kvitų teikimas buhalterijai buvo sąmoningas siekis gauti išmokas už degalus, kurie realiai nebuvo panaudoti Prienų rajono savivaldybės tarybos nario veikloje“, – rašoma teismo pranešime.
Manoma, kad eidamas tarybos nario pareigas, suklastojo 17 išlaidų ataskaitų
Birželį S. Vaicekauskui suėjo 69 metai, Prienams jis vadovauja ketvirtą kadenciją.
Mokėta kitų politikų kortelėmis
Baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2023 m. kadencijos laikotarpiu A. Vaicekauskas, eidamas Prienų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, manoma, suklastojo 17 tarybos nario išlaidų ataskaitų, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų įsigijimo išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Įtariama, kad A. Vaicekauskas už įsigytą dyzeliną išlaidas kai kuriais atvejais apmokėjo kitiems asmenims priklausančiomis banko kortelėmis.
Prienų rajono savivaldybės darbuotojos Romos Sinkevičiūtės kortele buvo apmokėti 247 eurai mero kuro išlaidų, socialdemokratės, ir buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės kortele buvo nupirkta kuro už 176 eurus, mero sutuoktinės Audronės Vaicekauskienės kortele – už 180 eurų. 52 eurus už mero kurą sumokėjo asmuo, kurio teisėsaugai taip ir nepavyko identifikuoti.
307 eurus meras išleido kurui, nors tuo metu naudojosi tarnybiniu automobiliu.
Teismas nustatė, kad A. Vaicekauskas nuo 2019 m. gruodžio mėn. iki 2023 metų kovo mėn., žinodamas, kad, eidamas Prienų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, dalies išlaidų nepatyrė, teikė Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterijos skyriui, jo, kaip tarybos nario, tariamai patirtas degalų išlaidas pagrindžiančius dokumentus, siekiant pagrįsti (atsiskaityti) už gautą išmoką, skirtą išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, kurios negalėjo būti atlyginamos.
Teismas pripažino, kad politikas sistemingai klastojo tikrus dokumentus – „Avanso apyskaitas“, kurių pagrindu gavo apmokėjimus iš Prienų rajono savivaldybės administracijos už realiai nepatirtas tarybos nario išlaidas ir tokiu būdu, piktnaudžiaudamas tarnyba, apgaule įgijo svetimą turtą.
Teisėjos Ingos Liubinienės nuosprendyje rašoma, kad taip buvo padaryta didelė neturtinė žala Prienų rajono savivaldybės administracijai, nes buvo pakirstas pasitikėjimas šia institucija, sumenkintas jos autoritetas visuomenės tarpe, taip pat padarė ir turtinę žalą tam pačiam juridiniam asmeniui – Prienų rajono savivaldybės administracijai.
Teismas taip pat konstatavo, kad, būdamas Prienų rajono savivaldybės tarybos nariu, A. Vaicekauskas sumenkino juridinio asmens autoritetą, sudarė įspūdį apie joje dirbančių valstybės tarnautojų ir tarybos narių nevaržomą savivalę, demonstravo nuostatą nesilaikyti įstatymų ir kitų teisės aktų.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo jų veiklai skiriamos lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
Apkaltinamojo nuosprendžio sulaukė ir tuometis Marijampolės meras Povilas Isoda, vasarą nuosprendžiui įsiteisėjus, jis neteko pareigų.
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