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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Teismas išnagrinėjo Gintauto Lukošaičio „čekiukų“ bylą, sprendimas – spalį

2026-09-24 18:32 / šaltinis: BNS
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2026-09-24 18:32
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Lietuvos apeliacinis teismas ketvirtadienį baigė nagrinėti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Gintauto Lukošaičio „čekiukų“ bylą, kurioje sprendimą skelbti planuoja spalio pabaigoje.

Pinigai (nuotr. Gedimino Bartuškos / ELTA)
GALERIJA (5)

Lietuvos apeliacinis teismas ketvirtadienį baigė nagrinėti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Gintauto Lukošaičio „čekiukų“ bylą, kurioje sprendimą skelbti planuoja spalio pabaigoje.

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„Sprendimo paskelbimas numatytas spalio 29 dieną“, – BNS nurodė teismo atstovė Venta Valčackienė.

Šioje byloje teismas gavo vieną apeliacinį skundą, pateiktą G. Lukošaičio gynėjo. Politikas prašo panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį ir visiškai jį išteisinti.

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Kaip rašė BNS, Šiaulių apygardos teismas sausį G. Lukošaitį šioje byloje pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, turto pasisavinimo ir dokumentų klastojimo bei skyrė jam 5 tūkst. eurų baudą.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Politikui taip pat skirta baudžiamojo poveikio priemonė – draudimas trejus metus būti renkamam ar skiriamam į valstybės ar savivaldybių institucijų, jų įstaigų, įmonių, nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.

Pirmosios instancijos teismas tuomet pripažino, kad politikas 2019–2023 metais neteisėtai įgijo 1,6 tūkst. eurų savivaldybės lėšų, panaudodamas jas su tarybos nario veikla nesusijusioms degalų išlaidoms.

Pats G. Lukošaitis yra sakęs, kad nesupranta, kuo yra kaltinamas.

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