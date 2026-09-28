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„Čekiukų“ byloje – nuosprendis Prienų merui Vaicekauskui

2026-09-28 06:24 / šaltinis: ELTA
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2026-09-28 06:24
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Alytaus apylinkės teismas pirmadienio pavakare skelbs nuosprendį „čekiukų“ byloje kaltinimų sulaukusiam Prienų merui socialdemokratui Alvydui Vaicekauskui.

Teismas (nuotr. Elta)

Alytaus apylinkės teismas pirmadienio pavakare skelbs nuosprendį „čekiukų“ byloje kaltinimų sulaukusiam Prienų merui socialdemokratui Alvydui Vaicekauskui.

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Prienų rajono vadovą A. Vaicekauską Kauno apygardos prokuroras Darius Valkavičius prašo pripažinti kaltu dėl dokumentų klastojimo, piktnaudžiavimo, savivaldybės turto pasisavinimo ir skirti jam 7,5 tūkst. eurų baudą. 

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Prokuroras taip pat prašo taikyti baudžiamojo poveikio priemonę – teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų skiriamas, renkamas pareigas atėmimą 4 metams.

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Jeigu teisėja Inga Liubinienė paskelbtų apkaltinamąjį nuosprendį, meras pareigų iškart neprarastų – apylinkės teismo nuosprendis dar gali būti skundžiamas apygardos teismui.

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„Kaltinamasis ir jo gynėjas nuosprendžio paskelbime neplanuoja dalyvauti“, – Eltą informavo teismas. 

Byla teisme buvo nagrinėjama nuotoliniu būdu.

Mero advokatas Audrius Pėstininkas prašo išteisinti klientą, jis primena kitų politikų „čekiukų“ bylas, kuriuose buvo priimti įvairūs nuosprendžiai. Gynėjas mano, jog jei degalai buvo pirkti ir už juos atsisakyta ne A. Vaicekausko asmenine bankine kortele, tai nelemia išvados, kad degalai buvo panaudoti veiklai, nesusijusiai su tarybos nario pareigomis.

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Per Specialiųjų tyrimų tarnybos atliktą ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad A. Vaicekauskas, kaip įtariama, klastodamas tarybos nario išlaidų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo apie 1 113 eurų, priklausiusių Prienų rajono savivaldybės administracijai. Jis taip pat kaltinamas tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir teise gauti išmokas jo, kaip tarybos nario, veiklos išlaidoms padengti, siekiant sau turtinės naudos. Minėta žala jau yra atlyginta.

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Meras savo kaltės teisme nepripažino.

Birželį S. Vaicekauskui suėjo 69 metai, Prienams jis vadovauja ketvirtą kadenciją.

Baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2023 m. kadencijos laikotarpiu A. Vaicekauskas, eidamas Prienų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, manoma, suklastojo 17 tarybos nario išlaidų ataskaitų, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų įsigijimo išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla. 

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Įtariama, kad A. Vaicekauskas už įsigytą dyzeliną išlaidas kai kuriais atvejais apmokėjo kitiems asmenims priklausančiomis banko kortelėmis.

Prienų rajono savivaldybės darbuotojos Romos Sinkevičiūtės kortele buvo apmokėti 247 eurai mero kuro išlaidų, socialdemokratės, ir buvusios  socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės kortele buvo nupirkta kuro už 176 eurus, mero sutuoktinės Audronės Vaicekauskienės kortele – už 180 eurų. 52 eurus už mero kurą sumokėjo asmuo, kurio teisėsaugai taip ir nepavyko identifikuoti. 

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307 eurus meras išleido kurui, nors tuo metu naudojosi tarnybiniu automobiliu.

ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių. 

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