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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Skubiai perspėja gyventojus: štai kaip „Snapchat“ rasta medžiaga vyrui pridarė daug bėdų – byla teisme

2026-09-27 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 18:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Druskininkuose vyras internete įgijo, laikė ir kitam asmeniui persiuntė du vaizdo įrašus su vaikų seksualinio išnaudojimo medžiaga.

Telefonas BNS Foto
GALERIJA (17)

Druskininkuose vyras internete įgijo, laikė ir kitam asmeniui persiuntė du vaizdo įrašus su vaikų seksualinio išnaudojimo medžiaga.

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Tyrimas iki jo atvedė gavus tarptautinę informaciją apie paskyroje aptiktą draudžiamą turinį. Alytaus apylinkės teismas jam skyrė 5 tūkst. eurų baudą.

Simas (visi vardai straipsnyje pakeisti – aut. past.) draudžiamus vaizdo įrašus 2026 m. sausio 24 dieną parsisiuntė į savo „Samsung Galaxy S21“ telefoną.

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Teismas pripažino, kad vyras juos įkėlė į savo „Snapchat“ paskyros saugyklą ir išsiuntė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui.

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Apie šią paskyrą Lietuvos pareigūnus informacija pasiekė iš JAV Dingusių ir išnaudojamų vaikų nacionalinio centro. Duomenys rodė du konkrečius įkėlimus iš Lietuvoje naudoto interneto ryšio.

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(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija

Telefonu atsikratė prieš apklausą

Simas kaltę pripažino. Jis aiškino, kad vaizdo įrašus rado per „Google“ paiešką ir telefone juos laikė labai trumpai – esą vos kelias minutes.

„Kažkas manęs paprašė atsiųsti. Nepamenu, kam norėjau persiųsti“, – tyrėjams aiškino vyras. Jis taip pat teigė negalėjęs atmesti, kad failus į „Snapchat“ saugyklą įkėlė ne taip, kaip ketino, tačiau pripažino, jog nuo įkėlimo momento vaizdai buvo matomi.

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Vyras nurodė, kad paskyra netrukus buvo užblokuota. Kai policijos tyrėja vėliau paskambino ir pakvietė atvykti, jis įtarė, kad klausimai gali būti susiję su telefonu.

Tada Simas ištrynė įrenginyje buvusius duomenis ir telefoną už 50 eurų pardavė per skelbimų portalą nepažįstamam vyrui Druskininkuose. Kitą dieną tyrėjai pateikė jau naujai įsigytą telefoną.

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„Natūraliai išsigandau ir atsikračiau to telefono, galvodamas, kad taip atsikratysiu ir galimų problemų“, – savo veiksmus aiškino kaltinamasis.

Sakė, kad jam gėda

Byloje nustatyta, kad „Snapchat“ paskyra buvo sukurta ne tikru vyro vardu. Simas pasakojo nenorėjęs socialiniame tinkle atskleisti savo tapatybės ir šios programėlės nevertinęs rimtai.

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Jis pripažino, kad failuose buvo vaizduojami vaikai, tačiau tvirtino pats jų nekūręs ir vaizduose esančių mergaičių nepažįstantis. Papildomos apklausos metu vyras sakė, kad jam dėl poelgio labai gėda ir jis nuoširdžiai gailisi.

Teismas įvertino ne tik kaltinamojo prisipažinimą, bet ir elektroninius duomenis, gautus iš „Snapchat“, ryšio operatorių informaciją bei specialistų ištirtą medžiagą. Byloje nustatyta, kad abu failai buvo susiję su vaikų seksualiniu išnaudojimu.

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Alytaus apylinkės teismas Simą pripažino kaltu dėl pornografinio turinio, kuriame vaizduojami vaikai, įgijimo, laikymo ir demonstravimo. Iš pradžių jam skirta 7,5 tūkst. eurų bauda.

Kadangi byla užbaigta teismo baudžiamuoju įsakymu, o kaltinamasis prisipažino, bausmė sumažinta trečdaliu. Galutinė bauda – 5 tūkst. eurų. Ją leista sumokėti per vienerius metus nuo įsakymo įsiteisėjimo.

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Tyrimo medžiagoje užfiksuota, kad paskyra buvo susieta su vyro naudotu telefono numeriu ir el. paštu, o prie jos jungtasi iš konkretaus Lietuvos IP adreso. Specialistas išanalizavo abu failus ir patvirtino, kad juose vaizduojami vaikai.

Simas aiškino, kad daugiau tokio turinio kituose įrenginiuose neturi ir kad šis atvejis buvo vienintelis. Jis prašė skirti baudą, nes dirba ir gauna stabilias pajamas. Teismas atsižvelgė į tai, kad vyras anksčiau neteistas, prisipažino ir gailėjosi.

Nesutikdamas su bausme Simas per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo gali prašyti Alytaus apylinkės teismo surengti bylos nagrinėjimą teisme. Nepasinaudojus šia teise baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir tampa neskundžiamas.

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