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Vaicekauskas verdiktą dėl skundo „čekiukų“ byloje priims susipažinęs su teismo sprendimu

2026-09-28 16:54 / šaltinis: BNS
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2026-09-28 16:54
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Alytaus apylinkės teismui pirmadienį Prienų rajono merą Alvydą Vaicekauską „čekiukų“ byloje pripažinus kaltu, politikas verdiktą dėl skundo žada priimti detaliau susipažinęs su teismo sprendimu.

Teismas (ELTA nuotr.)
GALERIJA (5)

Alytaus apylinkės teismui pirmadienį Prienų rajono merą Alvydą Vaicekauską „čekiukų“ byloje pripažinus kaltu, politikas verdiktą dėl skundo žada priimti detaliau susipažinęs su teismo sprendimu.

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„Aš dar jo (sprendimo – BNS) neturiu, tai ramiai pastudijuosiu, susipažinsiu ir turiu pakankamai laiko. Mačiau naujienose, kad ištransliuotas sprendimas, bet dar jo nematęs, tai norėsiu susipažint, turiu laiko priimt sprendimus“, – BNS sakė A. Vaicekauskas.

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FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

Teismas merą pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo

Kaip pranešė teismas, merui skirta 7,5 tūkst. eurų bauda ir baudžiamojo poveikio priemonė – teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės, savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas trejiems metams.

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Nuosprendis apeliacine tvarka per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui.

„Bet kokiu atveju įsivaizduoju, kad bus kitos instancijos teismas, nes ar vienu, ar kitokiu atveju, kiek čia buvo istorijų, niekada nesibaigė (pirmoje instancijoje – BNS)“, – kalbėjo meras.

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Kaip rašė BNS, anot prokuratūros, praėjusią kadenciją A. Vaicekauskas, eidamas Prienų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas suklastojo 17 tarybos nario išlaidų ataskaitų, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų įsigijimo išlaidas.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad politikas tokiu būdu apgaule savo naudai įgijo apie 1 tūkst. 113 eurų.

Teisėsaugai paskelbus apie jam pareikštus įtarimus, A. Vaicekauskas pernai sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų (LSDP) partijoje, neigė nusikaltęs.

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