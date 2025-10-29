Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Indijai naftą plukdęs Rusijos tanklaivis apsuktas Baltijos jūroje

2025-10-29 16:29 / šaltinis: ELTA
2025-10-29 16:29

Žalią naftą iš Rusijos į Indiją turėjęs nugabenti tanklaivis apsisuko ir dreifavo Baltijos jūroje po to, kai JAV įvedė naujas sankcijas Rusijos naftos bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“, trečiadienį remdamasi „Bloomberg“ pranešė „The Moscow Times“.

Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno tanklaivis BNS Foto

Pasak nepriklausomo Rusijos naujienų portalo, neįprastas laivo manevras, ko gero, atskleidė prastėjančią Rusijos naftos eksporto situaciją po naujų sankcijų, dėl kurių Indijos naftos perdirbėjai bent laikinai nustojo pirkti rusišką naftą.

0

Pasak nepriklausomo Rusijos naujienų portalo, neįprastas laivo manevras, ko gero, atskleidė prastėjančią Rusijos naftos eksporto situaciją po naujų sankcijų, dėl kurių Indijos naftos perdirbėjai bent laikinai nustojo pirkti rusišką naftą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rinkos analizės bendrovių „Kpler“ ir „Vortexa“ duomenimis, tanklaivis „Furia“ spalio 20 d. Rusijos Primorsko uoste pasikrovė apie 730 tūkst. barelių žalios naftos iš „Rosneft“ ir iš Baltijos jūros turėjo plaukti į Siką, Indijos Gudžarato valstijoje. Ten veikia naftos perdirbimo gamyklos, priklausančios privačiai bendrovei „Reliance Industries“ ir valstybės valdomai „Bharat Petroleum“.

Tanklaivis turėjo pasiekti Indiją lapkričio viduryje, bet antradienį plaukdamas tarp Danijos ir Vokietijos pakeitė kursą, sulėtino greitį ir sustojo.

Naftos perdirbėjai Indijoje sustabdė rusiškos naftos importą, nes JAV paskelbė naujausias sankcijas, pagal kurias visi sandoriai su „Rosneft“ ir „Lukoil“ turi būti užbaigti iki lapkričio 21 d.

Didžiausia rusiškos naftos pirkėja Indijoje „Reliance“ JAV įvestų sankcijų žada laikytis.

Naftos importą iš Rusijos taip pat mažina valstybės valdomos Indijos naftos perdirbimo įmonės.

„Reliance“ pastarosiomis dienomis užsakė daugiau žalios naftos Artimųjų Rytų valstybėse, o tiekėjai Rusijoje turės ieškoti naujų pirkėjų, arba laukti, kol atsiras alternatyvūs mokėjimo būdai ir laivybos maršrutai, rašo „The Moscow Times“.

Pasak „Bloomberg“, tanklaivį „Furia“ į juoduosius sąrašus įtraukė tiek Europos Sąjunga, tiek Jungtinė Karalystė.

