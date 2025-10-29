Indijai naftą plukdęs Rusijos tanklaivis apsuktas Baltijos jūroje

Pasak nepriklausomo Rusijos naujienų portalo, neįprastas laivo manevras, ko gero, atskleidė prastėjančią Rusijos naftos eksporto situaciją po naujų sankcijų, dėl kurių Indijos naftos perdirbėjai bent laikinai nustojo pirkti rusišką naftą.
Rinkos analizės bendrovių „Kpler“ ir „Vortexa“ duomenimis, tanklaivis „Furia“ spalio 20 d. Rusijos Primorsko uoste pasikrovė apie 730 tūkst. barelių žalios naftos iš „Rosneft“ ir iš Baltijos jūros turėjo plaukti į Siką, Indijos Gudžarato valstijoje. Ten veikia naftos perdirbimo gamyklos, priklausančios privačiai bendrovei „Reliance Industries“ ir valstybės valdomai „Bharat Petroleum“.
Tanklaivis turėjo pasiekti Indiją lapkričio viduryje, bet antradienį plaukdamas tarp Danijos ir Vokietijos pakeitė kursą, sulėtino greitį ir sustojo.
Naftos perdirbėjai Indijoje sustabdė rusiškos naftos importą, nes JAV paskelbė naujausias sankcijas, pagal kurias visi sandoriai su „Rosneft“ ir „Lukoil“ turi būti užbaigti iki lapkričio 21 d.
Didžiausia rusiškos naftos pirkėja Indijoje „Reliance“ JAV įvestų sankcijų žada laikytis.
Naftos importą iš Rusijos taip pat mažina valstybės valdomos Indijos naftos perdirbimo įmonės.
„Reliance“ pastarosiomis dienomis užsakė daugiau žalios naftos Artimųjų Rytų valstybėse, o tiekėjai Rusijoje turės ieškoti naujų pirkėjų, arba laukti, kol atsiras alternatyvūs mokėjimo būdai ir laivybos maršrutai, rašo „The Moscow Times“.
Pasak „Bloomberg“, tanklaivį „Furia“ į juoduosius sąrašus įtraukė tiek Europos Sąjunga, tiek Jungtinė Karalystė.
