 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vyriausybė – prieš siūlymą nepelno organizacijoms atkurti teisę į sovietų atimtą nuosavybę

2025-11-15 13:45 / šaltinis: BNS
2025-11-15 13:45

Ministrų kabinetas šią savaitę nepritarė siūlymui atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą tarpukariu Lietuvoje veikusioms nepelno organizacijoms. 

Inga Ruginienė (nuotr. Roberto Riabovo)

Ministrų kabinetas šią savaitę nepritarė siūlymui atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą tarpukariu Lietuvoje veikusioms nepelno organizacijoms. 

REKLAMA
0

Projektu siūlyta nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą atkurti visoms pelno nesiekiančioms organizacijoms, kurios teisėtai veikė Lietuvoje iki 1940 metų birželio 15 dienos ir atsikūrė arba tęsia savo veiklą Lietuvoje po 1990 metų kovo 11 dienos, jeigu joms turtas nebuvo grąžintas, nesumokėta kompensacija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Seime klausimas pradėtas svarstyti dar pernai kovą. Įstatymo pataisą parengęs konservatorius Valdas Rakutis siūlymą grindė tuo, kad minėtos organizacijos savo turtą Latvijoje ir Estijoje jau yra atgavusios, be to, religinėms, žydų bendruomenėms taikyta restitucija.

REKLAMA
REKLAMA

Tokios organizacijos juridinio asmens teises privalėtų būti įgijusios iki 2019 metų sausio 1 dienos, o politinės partijos pagal šį įstatymą atgauti nuosavybės negalėtų.

REKLAMA

Finansų ministerija, kurios parengtai neigiamai projekto išvadai pritarė Vyriausybė, mano, kad siūlymas kelia abejonių dėl atitikties Konstitucijai.

Anot ministerijos, projektas neužtikrina teisinio aiškumo, nenumato aiškios organizacijų tinkamumo vertinimo tvarkos. Teigiama, kad siūlymas galėtų sukurti teisinio neapibrėžtumo situacijas, nenurodyta, kiek nuosavybės atkūrimas kainuotų valstybei.

REKLAMA
REKLAMA

Ministerijos teigimu, Konstitucinis Teismas yra nurodęs, jog valstybė negali nustatyti tokių kompensavimo būdų ir dydžių, kurie visuomenei ir valstybei būtų finansiškai nepakeliami, turėtų neproporcingai didelę finansinę naštą, galėtų sukelti socialinę įtampą ir priešpriešą. 

Šiuo metu savo turtą be religinių ir kitų bendruomenių yra atgavusi Lietuvos šaulių sąjunga. Kaip pavyzdį, kas galėtų pretenduoti atkurti nuosavybę, V. Rakutis yra minėjęs korporaciją „Neo-Lithuania“, Lietuvos ateitininkų federaciją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
rekomenduojame
Pyragų diena
Daugiau
Daugiau
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų