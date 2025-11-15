Matas Petraitis iškovojo antrą vietą pasaulio taurės varžybose Estijoje

Pasaulio taurės įskaitoje žibėjo Matas Petraitis su Nicko P, užėmęs 2-ą vietą 150 cm aukščio kliūčių rungtyje. Taip pat lietuvis su tuo pačiu žirgu buvo 4-as 145 cm kliūčių trasoje. M. Petraitis su Cornet‘s Cloud užėmė 2-ą vietą 140 cm kliūčių trasoje ir 3-ią – 135 cm, su Casaltina buvo 3-ias 120/125 cm ir 125/130 cm rungtyse, o su Holle 135 cm trasose užėmė 5-ą bei 6-ą poziciją. Lietuvis iš viso pelnė 12 340 eurų.
Andrius Petrovas su Bazooka Joe 135 cm aukščio kliūčių rungtyse buvo 1-as ir 2-as bei užėmė 4-ą vietą „Six Bar“ rungtyje. Lietuvis su Rowin van de Brouwershoeve užėmė 5-ąsias vietas 140 cm ir 150 cm kliūčių (pasaulio taurė) rungtyse, o 145 cm kliūčių trasoje buvo 8-as. Pasaulio taurės 150 cm kliūčių rungtyje A. Petrovas su Qarath van Paebroek Z užėmė 5-ą vietą. Iš viso lietuvis uždirbo 7086 eurus.
135 cm kliūčių konkūrą laimėjo Laura Burgytė su Catalina. Taip pat lietuvė buvo 2-a 130 cm kliūčių konkūre ir 11-a – kitoje 135 cm kliūčių rungtyje. L. Burgytei atiteko 925 eurai. Monika Paulauskaitė su Desperados Z buvo 10-a 140 cm ir 145 cm rungtyse, su Ladina užėmė 9-ą vietą 130 cm kliūčių trasoje, o su Obolenskovitsj buvo 5-a 125/130 cm kliūčių rungtyje. M. Paulauskaitė pelnė 1160 eurų.
Danielius Gutkauskas su Content pasaulio taurės varžybose buvo 10-as, o 140 cm kliūčių trasoje – 11-as. Lietuvis pelnė 950 eurų. Kristupas Petraitis su Ornet Blue 125/130 cm kliūčių rungtyse buvo 5-as ir 6-as bei uždirbo 340 eurų.
Nerijus Šipaila su Urshula Nso 125/130 cm kliūčių rungtyse užėmė 5-ą ir 6-ą vietas bei pelnė 257,5 euro.
Doma Zigmantavičiūtė, Laura Martinavičiūtė, Lėja Nakvosaitė, Trojus Rimkevičius ir Valdas Urbonas tarp prizininkų nepateko.
Kiek anksčiau A. Petrovas konkūrų varžybose Lenkijoje su Bonneville du kartus užėmė antrąsias vietas 120 cm kliūčių trasose ir pelnė 800 eurų.
