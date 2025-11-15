Lukas Žukauskas prisidėjo prie įspūdingos pergalės Rumunijos taurės turnyre

„ACSHC Fenestela 68“ (17 tšk.) yra 6 komandų B grupės lyderė.
Trečioje pagal pajėgumą JAV lygoje (ECHL) „Bloomington Bison“ su Marku Kaleinikovu namuose 3:1 įveikė Ajovos „Heartlanders“. Lietuvis 2 kartus smūgiavo į vartus.
„Bloomington Bison“ (11 tšk.) Vakarų konferencijoje užima 8-ą vietą tarp 15 ekipų.
Vienoje iš žemesnių JAV profesionalų lygų (SPHL) Eimanto Noreikos atstovaujama „Quad City Storm“ komanda išvykoje 1:3 nusileido „Evansville Thunderbolts“. Lietuvis sykį atakavo vartus.
„Quad City Storm“ (4 tšk.) lieka paskutinė – 10-a.
Elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) „Rimouski Oceanic“ su Dovydu Jukna svečiuose 0:4 turėjo pripažinti „Chicoutimi Sagueneens“ pranašumą. Lietuvis 2 kartus smūgiavo į vartus, atliko 2 jėgos veiksmus ir pralaimėjo abu ritulio išmetimus.
„Rimouski Oceanic“ (19 tšk.) Rytų konferencijoje žengia 7-a tarp 10 ekipų.
Vienoje stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) Mykolo Škadausko atstovaujama „Lethbridge Hurricanes“ ekipa varžovų arenoje po pratęsimo 5:4 išplėšė pergalę prieš „Kelowna Rockets“. Lietuvis rungtynėms nebuvo registruotas.
„Lethbridge Hurricanes“ (15 tšk.) Rytų konferencijoje nepakilo iš paskutinės – 11-os – pozicijos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!