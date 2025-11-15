 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Lukas Žukauskas prisidėjo prie įspūdingos pergalės Rumunijos taurės turnyre

2025-11-15 14:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-15 14:40

Šeštadienį Rumunijos ledo ritulio taurės turnyre „ACSHC Fenestela 68“ su Luku Žukausku išvykoje 17:0 sutriuškino „Sportul Studentesc“. Lietuvis pelnė įvartį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir 4 kartus atakavo vartus.

Lukas Žukauskas („ACSHC Fenestela 68“ nuotr.) | Komandos nuotr.

Lietuvis pelnė įvartį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir 4 kartus atakavo vartus.

0

„ACSHC Fenestela 68“ (17 tšk.) yra 6 komandų B grupės lyderė.

Trečioje pagal pajėgumą JAV lygoje (ECHL) „Bloomington Bison“ su Marku Kaleinikovu namuose 3:1 įveikė Ajovos „Heartlanders“. Lietuvis 2 kartus smūgiavo į vartus.

„Bloomington Bison“ (11 tšk.) Vakarų konferencijoje užima 8-ą vietą tarp 15 ekipų.

Vienoje iš žemesnių JAV profesionalų lygų (SPHL) Eimanto Noreikos atstovaujama „Quad City Storm“ komanda išvykoje 1:3 nusileido „Evansville Thunderbolts“. Lietuvis sykį atakavo vartus.

„Quad City Storm“ (4 tšk.) lieka paskutinė – 10-a.

Elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) „Rimouski Oceanic“ su Dovydu Jukna svečiuose 0:4 turėjo pripažinti „Chicoutimi Sagueneens“ pranašumą. Lietuvis 2 kartus smūgiavo į vartus, atliko 2 jėgos veiksmus ir pralaimėjo abu ritulio išmetimus.

„Rimouski Oceanic“ (19 tšk.) Rytų konferencijoje žengia 7-a tarp 10 ekipų.

Vienoje stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) Mykolo Škadausko atstovaujama „Lethbridge Hurricanes“ ekipa varžovų arenoje po pratęsimo 5:4 išplėšė pergalę prieš „Kelowna Rockets“. Lietuvis rungtynėms nebuvo registruotas.

„Lethbridge Hurricanes“ (15 tšk.) Rytų konferencijoje nepakilo iš paskutinės – 11-os – pozicijos.

