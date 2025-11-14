Vienam iš „Hockey Punks – Mototojos“ lyderių – net 3 rungtynių diskvalifikacija

Nenuspėjamų varžovų dvikova
Tai pirmoji Lietuvos ir Estijos komandų dvikova šį sezoną. Pernai Talino „Panter“ ir „Hockey Punks-Mototoja“ pasidalino stipriausių Baltijos ledo ritulio klubų rikiuotėje atitinkamai trečiąją ir ketvirtąją vietas.
Rytojaus sostinės komandos varžovų žaidimas šį sezoną banguoja – nuo pergalės prieš lygos čempionus Rygos „Mogo“ iki pralaimėjimo priešpaskutinėje vietoje esantiems „HS Riga“ ledo ritulio mokyklos auklėtiniams.
Dvejose namų rungtynėse su kita Lietuvos komanda Elektrėnų „Energija“ Taline „Panter“ pasidalino po pergalę.
Tuo tarpu Lietuvos čempionų „Hockey Punks-Mototoja“ komandos žaidimas pastaruoju metu ženkliai pagerėjo, tačiau nepaisant to taškais pastarųjų rungtynių su lygoje pirmaujančio ketvertuko komandomis vilniečiai nepavertė.
Liepojoje – kovingos rungtynės ir lyderių netektis
Trečiadienį „Hockey Punks-Mototoja“ ledo ritulininkai išvykoje rungtyniavo su pastaruoju metu lygoje pirmaujančia Latvijos pajūrio Liepojos komanda. Po dviejų kėlinių rezultatas buvo lygus 4:4, trečiajame šeimininkai persvėre rezultatą savo naudai ir pergalę 6:4 užtvirtino tik paskutinę rungtynių minutę pelnydami įvartį į tuščius vilniečių vartus.
Nė viena iš komandų nenorėjo nusileisti – šių rungtynių pabaigoje du kartus aikštėje kilo masinės muštynės. Kitą dieną OHL teisėjų komitetui peržiūrėjus epizodus nuspręsta diskvalifikuoti po du abiejų komandų žaidėjus. Mūsų komandoje dėl to rytoj negalės vartų ginti vartininkas Simas Baltrūnas, o pagrindinis vilniečių centro puolėjas lietuvių kilmės kanadietis Luke’as Kutkevičius diskvalifikuotas net trims rungtynėms.
Sostinės komandos vadovas Šarūnas Kuliešius džiaugiasi dėl pagerėjusio žaidimo ir tiki, kad tai turėtų atnešti ir pergales.
„Tikrai pastaruoju metu mūsų žaidimą žiūrėti kur kas smagiau – namuose ne taip seniai vos nenugalėjome čempionų Rygos „Mogo“, trečiadienį išvykoje kaip reikiant patampėme Liepojos komandos nervus. Gaila, kad taškų šiose kovose nepavyko pelnyti, bet kokybinis pagerėjimas yra ir, tikiuosi, galėsime paversti tai pergalėmis. Nesmagu tik, kad dėl diskvalifikacijų ir traumų neturėsime ant ledo kelių svarbių žaidėjų. Bet tokių dalykų nesuplanuosi – kai esame kovingi žaidžiame kur kas geriau ir muštynės ir traumos yra neišvengiama ledo ritulio žaidimo dalis“.
Rytojaus rungtynių pradžia „Pramogų arenoje“ – 16 val. 30 min. Bilietus galima įsigyti www.hockeypunks.lt arba Pramogų arenos kasoje prieš rungtynes. Siekiant išvengti stovėjimo eilėse organizatoriai rekomenduoja atvykti anksčiau.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!