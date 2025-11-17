TV3 sporto žinių vedėjas Vilius Stalgaitis prabilo apie drąsų žingsnį: „Reikia nuo kažko pradėti“

„Mokykloje buvau nedrąsus vaikas, net galvojau niekur nestoti ir likti mokytis Marijampolėje. Tačiau taip išėjo, kad pradėjau studijuoti Kaune ir viskas pasikeitė kardinaliai. Asmenybė, kalba, pasaulėžiūra. Stojau vienas, be draugų. Ateinu į pirmą paskaitą, o ten – vienas iš Šilalės, kitas – iš Klaipėdos, Plungės, Kauno, o aš vienintelis iš Marijampolės, nieko nepažįstu. Bet tai pastūmėjo kažką daryti, drąsos pridėjo“, – pasakojo TV3 sporto žinių vedėjas ir krepšinio komentatorius Vilius Stalgaitis, po daugiau nei dešimtmečio trumpam sugrįžęs į Vytauto Didžiojo universitetą (VDU), rašoma spaudos pranešime.
Stipri akademinė bendruomenė
Šiuo metu Vilniuje gyvenantis V. Stalgaltis prieš susitikimą su būsimaisiais pirmakursiais specialiai pravažiavo pro gerai pažįstamas Kauno vietas, pasivaikščiojo po universiteto erdves. „Jau mano laikais VDU buvo pats gražiausias universitetas, o dabar dar labiau pasikeikęs“, – džiaugėsi absolventas.
Viešąją komunikaciją VDU studijavęs sporto žurnalistas gausiai į auditoriją susirinkusiems moksleiviams prisipažino šią studijų programą pasirinkęs paskutinę sekundę – kaip juokauja, nes nereikėjo matematikos egzamino, tačiau iki šiol nesigailintis.
„Aš buvau ten, kur jūs netrukus atsidursite. Nežinoti, ką veiksi ateityje, yra normalu – viskas paaiškės. Jeigu nori, jeigu bandysi, vis tiek kažkaip bus, tad atsipalaiduokite“, – ramino moksleivius V. Stalgaitis, pats sporto žurnalistiką atradęs atsitiktinai.
Anot buvusio VDU studento, universitetas jį iš karto sužavėjo laisve rinktis įvairius dalykus, dalyvauti paskaitose, kurias dėsto tau imponuojančios asmenybės, bendrauti studentus ir dėstytojus sujungiančiuose renginiuose.
„Akademinė bendruomenė čia yra stipresnė nei kituose universitetuose. Turiu daug draugų, kurie studijavo kitur – ten to nėra. Čia dirba žmonės, kurie stengiasi užkurti visą tą atmosferą ir tai yra labai žavu“, – anksti karjerą pradėjęs V. Stalgaitis, džiaugėsi, kad VDU suteikė tam galimybę.
„Jeigu nori, kartais gali padaryti tokius dalykus, kur atrodo, kad šoki aukščiau bambos. Reikia nuo kažko pradėti, dažnais atvejais nežinosi, ką darai, bet reikia žengti tą pirmą žingsnį.
Kartais tu atrodysi net gėdingai. Jeigu pasižiūrėčiau savo senesnius kažkokius įrašus, tai ten absoliuti tragedija. Bet nuo kažko pradedi ir niekas tau per galvą dėl to neduos“, – pasakojo absolventas, pridurdamas, kad kartais reikia išeiti iš komforto zonos, kad kažką pasiektum.
Lygiai kaip jam prireikė didžiulės drąsos vienam išvažiuoti studijuoti į didmiestį, tačiau buvo verta, nes universitetas išplėtė akiratį ir atvėrė karjeros kelius, apie kuriuos net nesvajojo.
Auksinė taisyklė
Su moksleiviais susitiko ir sėkmės istorijomis taip pat dalinosi ir kiti VDU ablsoventai: mokytojas ir gidas Arnas Zmitra, dvikalbio darželio ir mokyklos steigėja Asta Jagelo, kosmoso politikos, technologijų ir inovacijų ekspertas Eigirdas Sarkanas, marketingo specialistas Skomantas Rukuiža, teisininkė Reda Molienė, „Contempo“ festivalio prodiuserė Eglė Nevedomskė, vidinės komunikacijos specialistė Erika Abarienė ir reklamos projektų vadovė Agnė Blažienė.
Televizijos laidos vedėjas, vienas garsiausių gidų ir istorijos mokytojas Arnas Zmitra moksleiviams linkėjo eiti savo keliu, pasirinkti patys ką nori, neklausyti kitų ir gyventi gyvenimą įdomiai. O renginį savo stand-up pasirodymu atidaręs komikas Justinas Visickas su būsimaisiais pirmakursiais pasidalino ir geros karjeros receptu.
„Kai rinkausi, ką studijuoti, mano tėvams būdavo visiškas šokas. Mes labai dažnai pykdavomės dėl to, nes aš sakydavau, kad noriu studijuoti tai, kas man patinka, o tėvai sakydavo, kad reikia studijuoti tai, kur uždirbtum pinigų ir nesėdėtum tėvams ant sprando. Taigi auksinė taisyklė, kurią turite prisiminti yra: tai, kas patinka, plius tai, kas sekasi, plius tai, kas leidžia pragyventi, lygu – laimingas žmogus“, – mokė VDU absolventas.
Tuo metu sveikinimo kalbą sakę VDU prorektorius doc. dr. Rytis Pakrosnis į moksleivius kreipėsi pavadindamas juos kolegomis. Anot jo, taip į jį patį prieš daug metų, dar būsimą pirmakursį, kreipėsi tuometinis VDU dekanas.
„Tai yra labai prasmingas žodis universiteto erdvėje, nes universitetas nėra tik dar viena mokymosi vieta, tai erdvė ieškoti, tyrinėti ir kelti klausimus. Todėl mes visi čia esame kolegos ir VDU visus, kurie užeina į universitetą, vadiname kolegomis ieškojimų kelyje. Kažkas ieško atsakymų, kažkas ieško atradimų, kažkas ieško draugų, patirčių, bet bendrąja prasme, mes visi čia kažko ieškome ir dažniausiai randame“, – sakė VDU prorektorius.
Ir studentams, ir absolventams
Moksleiviai – tik viena renginį „VDU Jungtys“ jungianti grandis. Studentai turėjo galimybę Karjeros mugėje susipažinti su beveik 30 įmonių ir organizacijų, sužinoti apie naujausias darbo rinkos tendencijas, užmegzti svarbius ryšius ir net dalyvauti gyvuose darbo pokalbiuose.
Karjeros specialistams buvo skirta diskusija „Mūsų laikais taip nebuvo: karjeros pokyčių diena“, kurioje buvo aptariama, kaip padėti mokiniams orientuotis nuolat besikeičiančioje darbo rinkoje, atpažinti jų stipriąsias savybes bei skatinti mokyklų ir universitetų bendradarbiavimą kuriant sėkmės istorijas.
Absolventai ne tik susitiko su moksleiviais – jie galėjo sudalyvauti diskusijoje, prisiminti savo studijų laikus susitikus su seniai matytais bendrakursiais koncerte, dalyvauti aukcione ir dūzgėse.
Diskusijoje anglų kalba „VDU absolventai – naujoji prasmės kūrėjų karta“ dalyvavo tarptautiniai alumnai iš Ukrainos, Nigerijos, Maroko, Azerbaidžano, Sakartvelo, Mongolijos ir kitų šalių. Jie dalinosi nuoširdžiomis istorijomis apie iššūkius ir sėkmes, su kuriais susidūrė ieškodami savo kelio po studijų.
Absolventų dienos vakarinėje programoje – visai universiteto bendruomenei skirtame šventiname VDU Kamerinio orkestro ir VDU Muzikos akademijos dėstytojo, atlikėjo Manto Jankavičiaus bei jo kuruojamos klasės solistų koncerte skambėjo populiariausios dainos nuo VDU atkūrimo pradžios iki šiandienos.
VDU vėliava šiais metais perduota menotyrininkei, visuomenininkei, Šiluvos piligrimų centro vadovei Silvijai Čižaitei-Rudokienei. Absolventė Menų fakultete baigė Menotyros bakalauro bei Teatrologijos ir scenos menų vadybos magistro studijas, o vėliau gilino žinias Katalikų teologijos fakultete, kur įgijo Religinio švietimo magistro laipsnį.
Po koncerto absolventai, studentai ir universiteto darbuotojai dalyvavo aukcione, skirtame VDU ALUMNI stipendijai įsteigti. Čia buvo galima įsigyti įvairių daiktų ir paslaugų, padovanotų bendruomenės narių, o surinkti 2200 eur bus skirti stipendijos steigimui.
Kokybės kultūra universitete
Lapkričio 14 d. buvo paminėta ir Pasaulinė kokybės diena. Ši šventė universiteto bendruomenei suteikė progą įvertinti pasiektus rezultatus, skatinti nuolatinį tobulėjimą, dalintis gerąja patirtimi bei diskutuoti apie kokybės standartus ir jų įgyvendinimą studijų procese.
Jos metu diskusija „Kas yra kokybės kultūra skirtingoms kartoms?“, kurioje dalyvavo Europos Parlamento narys prof. dr. Liudas Mažylis, VDU studijų prorektorius doc. dr. Rytis Pakrosnis, Lietuvos studentų sąjungos Akademinių ir socialinių reikalų vadovė Smiltė Kiaunytė ir VDU absolventė, klientų aptarnavimo vadovė Evelina Čėsnaitė. Diskusiją moderuos VDU Švietimo akademijos kanclerio pavaduotojas, dėstytojas, mokslo žurnalų redaktorius dr. Mindaugas Nefas.
Renginį vainikavo inovatyviausių VDU darbuotojų apdovanojimai, kurių metu buvo pagerbti tie, kurie savo idėjomis, drąsa ir iniciatyvomis prisideda prie universitetinių studijų pažangos
