  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Muzikos apdovanojimai M.A.M.A. skelbia svarbiausias datas: atkreipia kūrėjų dėmesį

2025-11-12 11:48
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 11:48

Pasiruošimas svarbiausiems šalies muzikos apdovanojimams M.A.M.A. įgauna pagreitį. Jau vasario 20 dieną Kauno „Žalgirio“ areną drebins 15-oji apdovanojimų ceremonija, kurioje laukia geriausiųjų apdovanojimai ir įspūdingas šou, nepaliksiantis abejingų. Šiandien asociacija „Metų muzikos apdovanojimai“ dalijasi svarbiausiomis datomis bei įvykiais, kurie taps ašimi renkant laimėtojus net 19-oje kategorijų.

M.A.M.A. Muzikos apdovanojimai (Nuotr. pranešimo spaudai)

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip ir kasmet, taip ir šiais metais asociacija primena, kad apdovanojimuose sumuojami kūrėjų leidybiniai, koncertiniai ir kiti kūrybiniai darbai atlikti iki 2025 metų lapkričio 31 dienos. Taip pat primenama, kad kūrėjai skatinami nuveiktus darbus registruoti ir priskirti apdovanojimų kategorijomis oficialiame asociacijos tinklapyje muzikosapdovanojimai.lt.

Visuotinis susirinkimas

Šiandien nominantus renkanti asociacija atskleidžia, kad jau gruodžio 3 dieną asociacijos LATGA salėje įvyks visuotinis asociacijos „Metų muzikos apdovanojimai“ narių susirinkimas, kuriame bus renkami pretendentai į įvairias kategorijas.

Tiesa, siekiant maksimalaus objektyvumo asociacija jau ne vienerius metus plėtoja ekspertų komisijų modelį, kuriam perleidžiama teisė rinkti kandidatus į specifines kategorijas.

Tarp tokių nominacijų „Metų vaizdo klipas“, kurio nominantus ir laimėtoją renka audiovizualinių kūrinių autorių asociacija (AVAKA) sudaryta komisija.

Nominacijos kandidatus kategorijoje „Metų albumas“ taip pat patikėta vertinti srities ekspertams – juos renka specialiai sudarytas garso inžinierių ir muzikos prodiuserių garso komitetas.

Asociacijos „Metų muzikos apdovanojimai“ visuotinio narių susirinkimo metu išrinktų nominacijų laimėtojus rinks iš daugiau nei 100 asmenų sudaryta muzikos prodiuserių, vadybininkų, žiniasklaidos, radijo stočių, renginių organizatorių ir kitų aktyviai industrijoje veikiančių asmenų komisija.

Šių metų apdovanojimų kategorijų sąrašą papildys ir dvi naujos nominacijos – „Metų džiazas“, kurio laimėtoją patikėta išrinkti Lietuvos džiazo federacijai bei „Metų metalo grupė“, kurios pretendentus ir laimėtoją išrinks „Lietuvos metalo muzikos forumas“.

Nominantų paskelbimo vakaras

Gruodžio 14 dieną Vilniuje, naujai duris atvėrusiame viešbutyje AC Hotel by Marriot Vilnius įvyks iškilmingas nominantų paskelbimo vakaras, kurio metu bus atskleista 17-os nominacijų pretendentai.

Tiesa, tai bus ne visos nominacijos – dviejų iš jų – „LATGA populiariausias dainų autorius“ bei nominacijos „Už nuopelnus lietuviškai muzikai“ laimėtojai bus paskelbti grandiozinėje muzikos apdovanojimų M.A.M.A. ceremonijoje Kauno „Žalgirio“ arenoje, vasario 20 dieną. Bilietus į svarbiausią šalies muzikos įvykį platina Bilietai.lt.

Jau atskleista, kad 15-ojoje apdovanojimų ceremonijoje specialus pasirodymus surengs ryškiausios šalies muzikos žvaigždės – tarp kurių Free Finga, Monika Liu, Rokas Yan, Vaidas Baumila, Aistè, Katarasis, ABUDU, Paulina Paukštaitytė bei daugelis kitų, kurie artimiausiu metus bus atskleisti.

