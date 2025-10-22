Skelbiami pirmieji M.A.M.A. apdovanojimų atlikėjai

Free Finga, Monika Liu, Rokas Yan, Paulina Paukštaitytė, Vaidas Baumila, Aistè, Katarsis, Abudu – tai pirmieji vardai ir unikalūs jų pasirodymai M.A.M.A. 2025 scenoje.
„Nuoširdžiai esame dėkingi kiekvienam atlikėjui, kuris prisideda prie šios muzikos šventės. Šių metų programoje – ryškūs, šiandienos muziką formuojantys vardai, kurių kūryba stipriai jaučiama tiek scenoje, tiek klausytojų kasdienybėje.
Džiaugiamės, kad galime kurti lietuviškos muzikos istoriją kartu ir apžvelgti pastaruosius muzikinius metus, o jie tikrai buvo įspūdingi“, – teigia asociacijos „Metų muzikos apdovanojimai“ pirmininkas Martynas Tyla.
Visus vienija vienas tikslas
Ruošiantis įspūdingam muzikos vakarui apdovanojimų ceremoniją kuria geriausi šalies renginių profesionalai, kurių indėlis ir atsidavimas būsimam renginiui žada nepamirštamą reginį.
„Visus vienija vienas tikslas – svarbiausią šalies muzikos vakarą paversti ypatingu. Garbė, kad M.A.M.A. scenoje turėsime galimybę išvysti šiuos unikalius ir muzikinę dabartį reprezentuojančius kūrėjus.
Vasario 20-osios vakarą „Žalgirio“ arenoje laukia išskirtinė programa, kurioje – ne tik nesuvaidintos euforijos akimirkos, atsiimant prestižinius M.A.M.A. apdovanojimus, bet ir unikalūs muzikiniai pasirodymai, prie kurių šiuo metu intensyviai dirbame. Akivaizdu, kad 15-ąjį kartą į Kauną atvykstame su didžiausia jėga, daugiausia idėjų ir iššūkių“, – pasakoja vienas iš ceremonijos prodiuserių Henrikas Draugelis.
Daugiau nei 3 valandų M.A.M.A. ceremonijoje laukia daugybė muzikinių pasirodymų, kurie kuriami specialiai šiai ceremonijai, o vakaro ašimi taps pergalės akimirkos, kai bus paskelbti metų geriausieji įvairiose kategorijose.
Asociacija „Metų muzikos apdovanojimai“ jau anksčiau pranešė, kad apdovanojimų kategorijų sąrašą papildys dvi naujos nominacijos – „Metų džiazas“ ir „Metų metalo muzikos grupė“.
Muzikos apdovanojimai M.A.M.A. įvyks 2026 metų vasario 20 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje. Bilietus į ceremoniją platina Bilietai.lt.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!