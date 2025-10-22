Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Skelbiami pirmieji M.A.M.A. apdovanojimų atlikėjai

2025-10-22 09:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 09:43

15-oji svarbiausių šalies muzikos apdovanojimų M.A.M.A. ceremonija artėjančių metų vasario 20 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje žada nepamirštamą vakarą. Šiandien organizatoriai atskleidžia pirmąsias žvaigždes, kurios, pakviestos organizatorių, sutiko surengti išskirtinius pasirodymus ceremonijos scenoje.

Tomas Narkevičius - Free Finga (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
9

15-oji svarbiausių šalies muzikos apdovanojimų M.A.M.A. ceremonija artėjančių metų vasario 20 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje žada nepamirštamą vakarą. Šiandien organizatoriai atskleidžia pirmąsias žvaigždes, kurios, pakviestos organizatorių, sutiko surengti išskirtinius pasirodymus ceremonijos scenoje.

REKLAMA
0

Free Finga, Monika Liu, Rokas Yan, Paulina Paukštaitytė, Vaidas Baumila, Aistè, Katarsis, Abudu – tai pirmieji vardai ir unikalūs jų pasirodymai M.A.M.A. 2025 scenoje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

M.A.M.A. apdovanojimų atlikėjai
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. M.A.M.A. apdovanojimų atlikėjai

„Nuoširdžiai esame dėkingi kiekvienam atlikėjui, kuris prisideda prie šios muzikos šventės. Šių metų programoje – ryškūs, šiandienos muziką formuojantys vardai, kurių kūryba stipriai jaučiama tiek scenoje, tiek klausytojų kasdienybėje.

REKLAMA
REKLAMA

Džiaugiamės, kad galime kurti lietuviškos muzikos istoriją kartu ir apžvelgti pastaruosius muzikinius metus, o jie tikrai buvo įspūdingi“, – teigia asociacijos „Metų muzikos apdovanojimai“ pirmininkas Martynas Tyla.  

REKLAMA

Visus vienija vienas tikslas

Ruošiantis įspūdingam muzikos vakarui apdovanojimų ceremoniją kuria geriausi šalies renginių profesionalai, kurių indėlis ir atsidavimas būsimam renginiui žada nepamirštamą reginį. 

„Visus vienija vienas tikslas – svarbiausią šalies muzikos vakarą paversti ypatingu. Garbė, kad M.A.M.A. scenoje turėsime galimybę išvysti šiuos unikalius ir muzikinę dabartį reprezentuojančius kūrėjus.

REKLAMA
REKLAMA

Vasario 20-osios vakarą „Žalgirio“ arenoje laukia išskirtinė programa, kurioje – ne tik nesuvaidintos euforijos akimirkos, atsiimant prestižinius M.A.M.A. apdovanojimus, bet ir unikalūs muzikiniai pasirodymai, prie kurių šiuo metu intensyviai dirbame. Akivaizdu, kad 15-ąjį kartą į Kauną atvykstame su didžiausia jėga, daugiausia idėjų ir iššūkių“, – pasakoja vienas iš ceremonijos prodiuserių Henrikas Draugelis.  

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Daugiau nei 3 valandų M.A.M.A. ceremonijoje laukia daugybė muzikinių pasirodymų, kurie kuriami specialiai šiai ceremonijai, o vakaro ašimi taps pergalės akimirkos, kai bus paskelbti metų geriausieji įvairiose kategorijose. 

Asociacija „Metų muzikos apdovanojimai“ jau anksčiau pranešė, kad apdovanojimų kategorijų sąrašą papildys dvi naujos nominacijos – „Metų džiazas“ ir „Metų metalo muzikos grupė“. 

Muzikos apdovanojimai M.A.M.A. įvyks 2026 metų vasario 20 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje. Bilietus į ceremoniją platina Bilietai.lt. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų