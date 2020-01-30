Metų tradicinės pop muzikos grupė / atlikėjai

Muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2025 m. tiesiogiai
M.A.M.A. apdovanojimuose – Veronikos Povilionienės pagerbimas už nuopelnus lietuviškai muzikai
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupės Ba. pergalė roko muzikos grupės kategorijoje
M.A.M.A. apdovanojimuose – Evgenyos Redko pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Nombeko Augustės pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Gabrielės Vilkickytės pergalė alternatyvios muzikos kategorijoje
M.A.M.A. apdovanojimuose – Vaidas Baumila prabilo apie savo buvusio terapeuto žinutę
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupės „Abudu“ ir Monikos Liu pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Jonatanas Kazlauskas įteikė apdovanojimą grupei „Katarsis“ už metų proveržį
M.A.M.A. apdovanojimuose – LATGA metų autoriaus nominaciją laimėjo Paulius Jasiūnas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Paulinos Paukštaitytės pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – „Solo Ansamblio“ laimėjimas už metų vaizdo klipą
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupės „Black spikes“ pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupė „Luctus“ laimėjo metų metalo grupės nominaciją – rodydami vidurinius pirštus tarė: „Ačiū už nieką“
M.A.M.A. apdovanojimuose – „Solo ansamblis“ laimėjo metų kūrinio apdovanojimą
M.A.M.A. apdovanojimuose – Vaido Baumilos pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Ingos Jankauskaitės pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Dano Rapšio kirtis Vaidui Baumilai: „Klausau visko, tik ne tavęs“
M.A.M.A. apdovanojimuose – Manto Jankavičiaus pergalė metų tradicinės pop muzikos kategorijoje
M.A.M.A. apdovanojimuose – „Brolių Tautkų Rondo“ pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupės „Viktorija ir Vitražas“ pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Jessica Shy tapo metų atlikėja
M.A.M.A. apdovanojimuose – OG Version, Proflame ir Furryto pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Lilo Ir Innomine albumas „AKNB“ tapo metų albumu
M.A.M.A. apdovanojimuose – Lilas ir Innomine tapo metų grupe
M.A.M.A. apdovanojimuose – Roko Yan pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Džordanos ir Adrinos pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupės „Katarsis“ laimėjimas: pasirodė su buvusia nare Emilija
M.A.M.A. apdovanojimuose – už indėlį į Lietuvos muzikos kultūrą nominaciją atsiėmė Huberto Grušnio dukros
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupės „Katarsis“ pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – „Vilnius JJAZZ Ensemble“ grupės laimėjimas pirmąkart džiazo nominacijoje
M.A.M.A. apdovanojimuose – Aistè pasirodymas: šoko kartu su Jonatanu Kazlausku
M.A.M.A. apdovanojimuose – OG Version kirtis Vaidui Baumilai: „Tu nepertraukinėk manęs“
M.A.M.A. apdovanojimuose – specialus džiazo pasirodymas: tarp jų ir Jievaras Jasinskis
M.A.M.A. apdovanojimuose – Jessicos Shy laimėjimas 2025 metų koncertinės grupės nominacijoje
M.A.M.A. apdovanojimuose – „Solo ansamblio“ pergalė metų elektroninės muzikos grupės kategorijoje
M.A.M.A. apdovanojimuose – Jazzu pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Giedrės Kilčauskienės pergalė metų pop muzikos kategorijoje
M.A.M.A. apdovanojimuose – Vaidas Baumila prisiminė incidentą su dj nevykele
M.A.M.A. apdovanojimuose – Free Finga pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – „Made in LT“ nominaciją laimėjo Bielskis ir Tautvydas
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Roku Yan
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Jazzu ir Tadu Gryn
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Karolina Meschino
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Daina Bosas
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Silvestru Belt
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Mantu Petruškevičium
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Luku Keraičiu ir grupe „Abudu“
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Monika Liu
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Laura Dragūnaite
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Inga Jankauskaite
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Aistè
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Kristina Ivanova
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su „Drag“ karalienėmis Aura More ir Edma
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Kristina Rimiene
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Adrina
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su grupe „Žemaitukai“
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Neringa Zeleniūte
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Štai kaip keitėsi Neringos Zeleniūtės ir kitų žinomų žmonių stilius per 15 metų
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Martynu Tyla
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Jievaru Jasinskiu
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Inide Jasnauskaite
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Angelou
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Rūta Ščiogolevaite
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Paulina Paukštaityte
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Simona ir Jonu Nainiais
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Luku Griciumi
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Vidu ir Indre Bareikiais
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Ieva Ščerbinskaite
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Katažina Zvonkuviene
M.A.M.A. apdovanojimuose – Veronikos Povilionienės pagerbimas už nuopelnus lietuviškai muzikai
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupės Ba. pergalė roko muzikos grupės kategorijoje
M.A.M.A. apdovanojimuose – Evgenyos Redko pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Nombeko Augustės pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Gabrielės Vilkickytės pergalė alternatyvios muzikos kategorijoje
M.A.M.A. apdovanojimuose – Vaidas Baumila prabilo apie savo buvusio terapeuto žinutę
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupės „Abudu“ ir Monikos Liu pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Jonatanas Kazlauskas įteikė apdovanojimą grupei „Katarsis“ už metų proveržį
M.A.M.A. apdovanojimuose – LATGA metų autoriaus nominaciją laimėjo Paulius Jasiūnas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Paulinos Paukštaitytės pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – „Solo Ansamblio“ laimėjimas už metų vaizdo klipą
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupės „Black spikes“ pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupė „Luctus“ laimėjo metų metalo grupės nominaciją – rodydami vidurinius pirštus tarė: „Ačiū už nieką“
M.A.M.A. apdovanojimuose – „Solo ansamblis“ laimėjo metų kūrinio apdovanojimą
M.A.M.A. apdovanojimuose – Vaido Baumilos pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Ingos Jankauskaitės pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Dano Rapšio kirtis Vaidui Baumilai: „Klausau visko, tik ne tavęs“
M.A.M.A. apdovanojimuose – Manto Jankavičiaus pergalė metų tradicinės pop muzikos kategorijoje
M.A.M.A. apdovanojimuose – „Brolių Tautkų Rondo“ pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupės „Viktorija ir Vitražas“ pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Jessica Shy tapo metų atlikėja
M.A.M.A. apdovanojimuose – OG Version, Proflame ir Furryto pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Lilo Ir Innomine albumas „AKNB“ tapo metų albumu
M.A.M.A. apdovanojimuose – Lilas ir Innomine tapo metų grupe
M.A.M.A. apdovanojimuose – Roko Yan pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Džordanos ir Adrinos pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupės „Katarsis“ laimėjimas: pasirodė su buvusia nare Emilija
M.A.M.A. apdovanojimuose – už indėlį į Lietuvos muzikos kultūrą nominaciją atsiėmė Huberto Grušnio dukros
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupės „Katarsis“ pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – „Vilnius JJAZZ Ensemble“ grupės laimėjimas pirmąkart džiazo nominacijoje
M.A.M.A. apdovanojimuose – Aistè pasirodymas: šoko kartu su Jonatanu Kazlausku
M.A.M.A. apdovanojimuose – OG Version kirtis Vaidui Baumilai: „Tu nepertraukinėk manęs“
M.A.M.A. apdovanojimuose – specialus džiazo pasirodymas: tarp jų ir Jievaras Jasinskis
M.A.M.A. apdovanojimuose – Jessicos Shy laimėjimas 2025 metų koncertinės grupės nominacijoje
M.A.M.A. apdovanojimuose – „Solo ansamblio“ pergalė metų elektroninės muzikos grupės kategorijoje
M.A.M.A. apdovanojimuose – Jazzu pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Giedrės Kilčauskienės pergalė metų pop muzikos kategorijoje
M.A.M.A. apdovanojimuose – Vaidas Baumila prisiminė incidentą su dj nevykele
M.A.M.A. apdovanojimuose – Free Finga pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – „Made in LT“ nominaciją laimėjo Bielskis ir Tautvydas
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Roku Yan
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Jazzu ir Tadu Gryn
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Karolina Meschino
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Daina Bosas
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Silvestru Belt
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Mantu Petruškevičium
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Luku Keraičiu ir grupe „Abudu“
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Monika Liu
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Laura Dragūnaite
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Inga Jankauskaite
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Aistè
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Kristina Ivanova
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su „Drag“ karalienėmis Aura More ir Edma
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Kristina Rimiene
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Adrina
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su grupe „Žemaitukai“
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Neringa Zeleniūte
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Štai kaip keitėsi Neringos Zeleniūtės ir kitų žinomų žmonių stilius per 15 metų
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Martynu Tyla
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Jievaru Jasinskiu
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Inide Jasnauskaite
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Angelou
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Rūta Ščiogolevaite
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Paulina Paukštaityte
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Simona ir Jonu Nainiais
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Luku Griciumi
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Vidu ir Indre Bareikiais
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Ieva Ščerbinskaite
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Katažina Zvonkuviene
M.A.M.A. 2025 apdovanojimai
M.A.M.A. raudonojo kilimo transliacija
M.A.M.A. nominantų paskelbimo ceremonija
M.A.M.A. 2024 apdovanojimai
Muzikos apdovanojimai M.A.M.A. Raudonojo kilimo transliacija
M.A.M.A. 2024 nominantų paskelbimo ceremonija – kas šiais metais pretenduoja į apdovanojimus?
M.A.M.A. apdovanojimai
Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. Raudonasis kilimas
M.A.M.A. 2023 nominantų paskelbimo ceremonija
„M.A.M.A., kas toliau? 3 dalis
„M.A.M.A., kas toliau? 2 dalis
M.A.M.A. apdovanojimai
Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. Raudonasis kilimas
„M.A.M.A., kas toliau? 1 dalis
Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A.
Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. Raudonasis kilimas
2021 m. kovo 27 d. įrašas
2020 m. kovo 28 d. įrašas
2020 m. Sausio 31 d. įrašas
Įrašas
TV3 25 gimtadienis. M.A.M.A vasaros festivalis. Raudonas kilimas
TV3 25 gimtadienis. M.A.M.A vasaros festivalis
M.A.M.A. 2017 apdovanojimai
Serija 0
Serija 0
Serija 0
Serija 0
Serija 1
Serija 1
Serija 4
Serija 3
Serija 2
Serija 108
M.A.M.A. apdovanojimų Galerijos
191
M.A.M.A. apdovanojimai. Renginio akimirkos
2026-02-20
383
M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai
2026-02-20
11
Natalijos Bunkės M.A.M.A. įvaizdžiai
2026-02-19
3
Paviešino, ką M.A.M.A. muzikos apdovanojimų vedėjai veikė prieš 15 metų: nuo didžėjaus pulto iki operos
2026-02-11
3
Paaiškėjo, kas šiemet ves M.A.M.A apdovanojimų ceremoniją
2026-01-14
58
M.A.M.A. nominantų paskelbimo ceremonijos akimirkos (nuotr. BNS)
2025-12-14
5
Grupė EXEM
2025-01-24
284
M.A.M.A. apdovanojimai 2024
2025-01-24
436
M.A.M.A. apdovanojimai 2024 svečiai
2025-01-24
9
M.A.M.A. raudonojo kilimo vedėjai
2025-01-17
6
Skelbiami pirmieji atlikėjai, pasirodysiantys „M.A.M.A.“ ceremonijoje
2025-01-02
6
M.A.M.A. vasara
2024-07-16
99
M.A.M.A. dūzgės (nuotr. G. Jauniškis)
2024-01-27
187
Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023
2024-01-26
378
M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai
2024-01-26
47
M.A.M.A. 2023 užkulisiai
2024-01-26
93
M.A.M.A. nominantų paskelbimas
2023-12-12
10
Katažinos Zvonkuvienės įvaizdžiai: pamatykite atlikėjos pokyčius bėgant metams
2022-01-29
5
Apie M.A.M.A kalbos netyla iki šiol: paaiškėjo, kiek TV žiūrovų stebėjo šou
2020-02-04
52
M.A.M.A 2019 dūzgės vyko iki paryčių
2020-02-01
19
Zeleniūtės įvaizdžiai M.A.M.A apdovanojimams: kuris tiko labiausiai?
2020-02-01
22
M.A.M.A. dūzgių akimirkos
2020-02-01
5
Pramogų pasaulio užkulisiuose poruojami Stonkuvienė ir Bareikis M.A.M.A stebėjo kartu
2020-01-31
6
M.A.M.A su mylimąja pasirodęs Dragūnas kaustė žvilgsnius: užminė mįslę dėl sužadėtuvių
2020-01-31
7
Netrukus paskutinį kartą ant M.A.M.A scenos lips „Lilas ir Innomine“: susiburs repo pažibos
2020-01-30
M.A.M.A. apdovanojimų naujienos
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