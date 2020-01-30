Metų tradicinės pop muzikos grupė / atlikėjai

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Muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2025 m. tiesiogiai

 

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M.A.M.A. apdovanojimuose – Veronikos Povilionienės pagerbimas už nuopelnus lietuviškai muzikai
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupės Ba. pergalė roko muzikos grupės kategorijoje
M.A.M.A. apdovanojimuose – Evgenyos Redko pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Nombeko Augustės pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Gabrielės Vilkickytės pergalė alternatyvios muzikos kategorijoje
M.A.M.A. apdovanojimuose – Vaidas Baumila prabilo apie savo buvusio terapeuto žinutę
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupės „Abudu“ ir Monikos Liu pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Jonatanas Kazlauskas įteikė apdovanojimą grupei „Katarsis“ už metų proveržį
M.A.M.A. apdovanojimuose – LATGA metų autoriaus nominaciją laimėjo Paulius Jasiūnas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Paulinos Paukštaitytės pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – „Solo Ansamblio“ laimėjimas už metų vaizdo klipą
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupės „Black spikes“ pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupė „Luctus“ laimėjo metų metalo grupės nominaciją – rodydami vidurinius pirštus tarė: „Ačiū už nieką“
M.A.M.A. apdovanojimuose – „Solo ansamblis“ laimėjo metų kūrinio apdovanojimą
M.A.M.A. apdovanojimuose – Vaido Baumilos pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Ingos Jankauskaitės pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Dano Rapšio kirtis Vaidui Baumilai: „Klausau visko, tik ne tavęs“
M.A.M.A. apdovanojimuose – Manto Jankavičiaus pergalė metų tradicinės pop muzikos kategorijoje
M.A.M.A. apdovanojimuose – „Brolių Tautkų Rondo“ pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupės „Viktorija ir Vitražas“ pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Jessica Shy tapo metų atlikėja
M.A.M.A. apdovanojimuose – OG Version, Proflame ir Furryto pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Lilo Ir Innomine albumas „AKNB“ tapo metų albumu
M.A.M.A. apdovanojimuose – Lilas ir Innomine tapo metų grupe
M.A.M.A. apdovanojimuose – Roko Yan pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Džordanos ir Adrinos pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupės „Katarsis“ laimėjimas: pasirodė su buvusia nare Emilija
M.A.M.A. apdovanojimuose – už indėlį į Lietuvos muzikos kultūrą nominaciją atsiėmė Huberto Grušnio dukros
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupės „Katarsis“ pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – „Vilnius JJAZZ Ensemble“ grupės laimėjimas pirmąkart džiazo nominacijoje
M.A.M.A. apdovanojimuose – Aistè pasirodymas: šoko kartu su Jonatanu Kazlausku
M.A.M.A. apdovanojimuose – OG Version kirtis Vaidui Baumilai: „Tu nepertraukinėk manęs“
M.A.M.A. apdovanojimuose – specialus džiazo pasirodymas: tarp jų ir Jievaras Jasinskis
M.A.M.A. apdovanojimuose – Jessicos Shy laimėjimas 2025 metų koncertinės grupės nominacijoje
M.A.M.A. apdovanojimuose – „Solo ansamblio“ pergalė metų elektroninės muzikos grupės kategorijoje
M.A.M.A. apdovanojimuose – Jazzu pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – Giedrės Kilčauskienės pergalė metų pop muzikos kategorijoje
M.A.M.A. apdovanojimuose – Vaidas Baumila prisiminė incidentą su dj nevykele
M.A.M.A. apdovanojimuose – Free Finga pasirodymas
M.A.M.A. apdovanojimuose – „Made in LT“ nominaciją laimėjo Bielskis ir Tautvydas
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Roku Yan
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Jazzu ir Tadu Gryn
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Karolina Meschino
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Daina Bosas
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Silvestru Belt
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Mantu Petruškevičium
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Luku Keraičiu ir grupe „Abudu“
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Monika Liu
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Laura Dragūnaite
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Inga Jankauskaite
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Aistè
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Kristina Ivanova
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su „Drag“ karalienėmis Aura More ir Edma
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Kristina Rimiene
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Adrina
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su grupe „Žemaitukai“
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Neringa Zeleniūte
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Štai kaip keitėsi Neringos Zeleniūtės ir kitų žinomų žmonių stilius per 15 metų
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Martynu Tyla
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Jievaru Jasinskiu
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Inide Jasnauskaite
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Angelou
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Rūta Ščiogolevaite
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Paulina Paukštaityte
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Simona ir Jonu Nainiais
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Luku Griciumi
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Vidu ir Indre Bareikiais
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Ieva Ščerbinskaite
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Katažina Zvonkuviene
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – Veronikos Povilionienės pagerbimas už nuopelnus lietuviškai muzikai
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupės Ba. pergalė roko muzikos grupės kategorijoje
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – Evgenyos Redko pasirodymas
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – Nombeko Augustės pasirodymas
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – Gabrielės Vilkickytės pergalė alternatyvios muzikos kategorijoje
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – Vaidas Baumila prabilo apie savo buvusio terapeuto žinutę
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupės „Abudu“ ir Monikos Liu pasirodymas
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – Jonatanas Kazlauskas įteikė apdovanojimą grupei „Katarsis“ už metų proveržį
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – LATGA metų autoriaus nominaciją laimėjo Paulius Jasiūnas
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – Paulinos Paukštaitytės pasirodymas
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – „Solo Ansamblio“ laimėjimas už metų vaizdo klipą
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupės „Black spikes“ pasirodymas
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupė „Luctus“ laimėjo metų metalo grupės nominaciją – rodydami vidurinius pirštus tarė: „Ačiū už nieką“
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – „Solo ansamblis“ laimėjo metų kūrinio apdovanojimą
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – Vaido Baumilos pasirodymas
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – Ingos Jankauskaitės pasirodymas
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – Dano Rapšio kirtis Vaidui Baumilai: „Klausau visko, tik ne tavęs“
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – Manto Jankavičiaus pergalė metų tradicinės pop muzikos kategorijoje
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – „Brolių Tautkų Rondo“ pasirodymas
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupės „Viktorija ir Vitražas“ pasirodymas
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – Jessica Shy tapo metų atlikėja
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – OG Version, Proflame ir Furryto pasirodymas
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – Lilo Ir Innomine albumas „AKNB“ tapo metų albumu
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – Lilas ir Innomine tapo metų grupe
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – Roko Yan pasirodymas
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – Džordanos ir Adrinos pasirodymas
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupės „Katarsis“ laimėjimas: pasirodė su buvusia nare Emilija
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – už indėlį į Lietuvos muzikos kultūrą nominaciją atsiėmė Huberto Grušnio dukros
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – grupės „Katarsis“ pasirodymas
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – „Vilnius JJAZZ Ensemble“ grupės laimėjimas pirmąkart džiazo nominacijoje
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – Aistè pasirodymas: šoko kartu su Jonatanu Kazlausku
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – OG Version kirtis Vaidui Baumilai: „Tu nepertraukinėk manęs“
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – specialus džiazo pasirodymas: tarp jų ir Jievaras Jasinskis
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – Jessicos Shy laimėjimas 2025 metų koncertinės grupės nominacijoje
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – „Solo ansamblio“ pergalė metų elektroninės muzikos grupės kategorijoje
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – Jazzu pasirodymas
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – Giedrės Kilčauskienės pergalė metų pop muzikos kategorijoje
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – Vaidas Baumila prisiminė incidentą su dj nevykele
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – Free Finga pasirodymas
Video Video
M.A.M.A. apdovanojimuose – „Made in LT“ nominaciją laimėjo Bielskis ir Tautvydas
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Roku Yan
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Jazzu ir Tadu Gryn
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Karolina Meschino
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Daina Bosas
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Silvestru Belt
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Mantu Petruškevičium
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Luku Keraičiu ir grupe „Abudu“
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Monika Liu
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Laura Dragūnaite
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Inga Jankauskaite
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Aistè
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Kristina Ivanova
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su „Drag“ karalienėmis Aura More ir Edma
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Kristina Rimiene
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Adrina
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su grupe „Žemaitukai“
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Neringa Zeleniūte
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Štai kaip keitėsi Neringos Zeleniūtės ir kitų žinomų žmonių stilius per 15 metų
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Martynu Tyla
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Jievaru Jasinskiu
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Inide Jasnauskaite
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Angelou
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Rūta Ščiogolevaite
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Paulina Paukštaityte
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Simona ir Jonu Nainiais
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Luku Griciumi
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Vidu ir Indre Bareikiais
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Ieva Ščerbinskaite
Video Video
M.A.M.A. raudonasis kilimas. Pokalbis su Katažina Zvonkuviene
Video Video
M.A.M.A. 2025 apdovanojimai
Video Video
M.A.M.A. raudonojo kilimo transliacija
Video Video
M.A.M.A. nominantų paskelbimo ceremonija
Video Video
M.A.M.A. 2024 apdovanojimai
Video Video
Muzikos apdovanojimai M.A.M.A. Raudonojo kilimo transliacija
Kiekvienais metais geriausius šalies muzikos kūrėjus įvertinanti bei prestižinėmis „M.A.M.A.“ statulėlėmis apdovanojanti ceremonija šiais metais žada daugybę ryškių muzikinių pasirodymų ir ir kaip visada – intrigą iki svarbiausios akimirkos. Jau 14 – ąjį kartą įvyksianti „M.A.M.A.“ ceremonija, kurioje už 2024 metus bus apdovanoti geriausi šalies muzikos kūrėjai, dainos, vaizdo klipai bei albumai bus surengta 2025 metų sausio 24 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje. O šiandien įvyks muzikos apdovanojimų M.A.M.A. 2024 nominantų paskelbimo ceremonija. Kiekvienais metais geriausius šalies muzikos kūrėjus įvertinanti bei prestižinėmis „M.A.M.A.“ statulėlėmis apdovanojanti ceremonija šiais metais žada daugybę ryškių muzikinių pasirodymų ir ir kaip visada – intrigą iki svarbiausios akimirkos. Jau 14 – ąjį kartą įvyksianti „M.A.M.A.“ ceremonija, kurioje už 2024 metus bus apdovanoti geriausi šalies muzikos kūrėjai, dainos, vaizdo klipai bei albumai bus surengta 2025 metų sausio 24 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje. O šiandien įvyks muzikos apdovanojimų M.A.M.A. 2024 nominantų paskelbimo ceremonija.
M.A.M.A. 2024 nominantų paskelbimo ceremonija – kas šiais metais pretenduoja į apdovanojimus?
Renginio žiūrovai turės progą ne tik prisiminti pastarųjų metų atlikėjų pasiekimus, bet ir išvysti mylimiausių ir garsiausių šalies veidų pasirodymus. Trijų valandų muzikos šventėje netruks ne tik muzikos, bet ir tikrų emocijų, kurios, kaip ir kasmet, lydi apdovanojimus atsiimančius atlikėjus. Renginio žiūrovai turės progą ne tik prisiminti pastarųjų metų atlikėjų pasiekimus, bet ir išvysti mylimiausių ir garsiausių šalies veidų pasirodymus. Trijų valandų muzikos šventėje netruks ne tik muzikos, bet ir tikrų emocijų, kurios, kaip ir kasmet, lydi apdovanojimus atsiimančius atlikėjus.
M.A.M.A. apdovanojimai
Renginio žiūrovai turės progą ne tik prisiminti pastarųjų metų atlikėjų pasiekimus, bet ir išvysti mylimiausių ir garsiausių šalies veidų pasirodymus. Trijų valandų muzikos šventėje netruks ne tik muzikos, bet ir tikrų emocijų, kurios, kaip ir kasmet, lydi apdovanojimus atsiimančius atlikėjus. Renginio žiūrovai turės progą ne tik prisiminti pastarųjų metų atlikėjų pasiekimus, bet ir išvysti mylimiausių ir garsiausių šalies veidų pasirodymus. Trijų valandų muzikos šventėje netruks ne tik muzikos, bet ir tikrų emocijų, kurios, kaip ir kasmet, lydi apdovanojimus atsiimančius atlikėjus.
Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. Raudonasis kilimas
Video Video
M.A.M.A. 2023 nominantų paskelbimo ceremonija
Video Video
„M.A.M.A., kas toliau? 3 dalis
„M.A.M.A., kas toliau?“ – trijų dalių dokumentinis filmas apie Lietuvos scenos garsenybes ir garsiausius šalies muzikos apdovanojimus M.A.M.A., kurie per 12 metų tapo reiškiniu – be galo ryškiu, motyvuojančiu, ir, žinoma kurstančiu aistras bei sveiką konkurenciją. Filme žiūrovai išvys atvirus pokalbius, nenutylėtas emocijas, vidines dramas ir dar negirdėtas asmenines žinomiausių šalies žmonių istorijas. Prieš kameras stos ne tik populiariausi šalies atlikėjai, bet ir antrosios jų pusės, renginio organizatoriai ir atlikėjų vadybininkai. Trijų dalių filme pasirodys Justė Arlauskaitė-Jazzu, Vaidas Baumila, Jessica Shy, Andrius Mamontovas, „G&G Sindikatas“, „8 Kambarys“, Donatas Montvydas, Remis Retro, Gamka, „The Roop“, Vidas Bareikis, Inga Jankauskaitė ir daugelis kitų. „M.A.M.A., kas toliau?“ – trijų dalių dokumentinis filmas apie Lietuvos scenos garsenybes ir garsiausius šalies muzikos apdovanojimus M.A.M.A., kurie per 12 metų tapo reiškiniu – be galo ryškiu, motyvuojančiu, ir, žinoma kurstančiu aistras bei sveiką konkurenciją. Filme žiūrovai išvys atvirus pokalbius, nenutylėtas emocijas, vidines dramas ir dar negirdėtas asmenines žinomiausių šalies žmonių istorijas. Prieš kameras stos ne tik populiariausi šalies atlikėjai, bet ir antrosios jų pusės, renginio organizatoriai ir atlikėjų vadybininkai. Trijų dalių filme pasirodys Justė Arlauskaitė-Jazzu, Vaidas Baumila, Jessica Shy, Andrius Mamontovas, „G&G Sindikatas“, „8 Kambarys“, Donatas Montvydas, Remis Retro, Gamka, „The Roop“, Vidas Bareikis, Inga Jankauskaitė ir daugelis kitų.
„M.A.M.A., kas toliau? 2 dalis
Renginio žiūrovai turės progą ne tik prisiminti pastarųjų metų atlikėjų pasiekimus, bet ir išvysti mylimiausių ir garsiausių šalies veidų pasirodymus. Trijų valandų muzikos šventėje netruks ne tik muzikos, bet ir tikrų emocijų, kurios, kaip ir kasmet, lydi apdovanojimus atsiimančius atlikėjus. Renginio žiūrovai turės progą ne tik prisiminti pastarųjų metų atlikėjų pasiekimus, bet ir išvysti mylimiausių ir garsiausių šalies veidų pasirodymus. Trijų valandų muzikos šventėje netruks ne tik muzikos, bet ir tikrų emocijų, kurios, kaip ir kasmet, lydi apdovanojimus atsiimančius atlikėjus.
M.A.M.A. apdovanojimai
Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. Raudonasis kilimas Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. Raudonasis kilimas
Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. Raudonasis kilimas
„M.A.M.A., kas toliau?“ – trijų dalių dokumentinis filmas apie Lietuvos scenos garsenybes ir garsiausius šalies muzikos apdovanojimus M.A.M.A., kurie per 12 metų tapo reiškiniu – be galo ryškiu, motyvuojančiu, ir, žinoma kurstančiu aistras bei sveiką konkurenciją. Filme žiūrovai išvys atvirus pokalbius, nenutylėtas emocijas, vidines dramas ir dar negirdėtas asmenines žinomiausių šalies žmonių istorijas. Prieš kameras stos ne tik populiariausi šalies atlikėjai, bet ir antrosios jų pusės, renginio organizatoriai ir atlikėjų vadybininkai. Trijų dalių filme pasirodys Justė Arlauskaitė-Jazzu, Vaidas Baumila, Jessica Shy, Andrius Mamontovas, „G&G Sindikatas“, „8 Kambarys“, Donatas Montvydas, Remis Retro, Gamka, „The Roop“, Vidas Bareikis, Inga Jankauskaitė ir daugelis kitų. „M.A.M.A., kas toliau?“ – trijų dalių dokumentinis filmas apie Lietuvos scenos garsenybes ir garsiausius šalies muzikos apdovanojimus M.A.M.A., kurie per 12 metų tapo reiškiniu – be galo ryškiu, motyvuojančiu, ir, žinoma kurstančiu aistras bei sveiką konkurenciją. Filme žiūrovai išvys atvirus pokalbius, nenutylėtas emocijas, vidines dramas ir dar negirdėtas asmenines žinomiausių šalies žmonių istorijas. Prieš kameras stos ne tik populiariausi šalies atlikėjai, bet ir antrosios jų pusės, renginio organizatoriai ir atlikėjų vadybininkai. Trijų dalių filme pasirodys Justė Arlauskaitė-Jazzu, Vaidas Baumila, Jessica Shy, Andrius Mamontovas, „G&G Sindikatas“, „8 Kambarys“, Donatas Montvydas, Remis Retro, Gamka, „The Roop“, Vidas Bareikis, Inga Jankauskaitė ir daugelis kitų.
„M.A.M.A., kas toliau? 1 dalis
Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A.
Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A.
Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. Raudonasis kilimas Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. Raudonasis kilimas
Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. Raudonasis kilimas
Kovo 27 dieną, šeštadienį, uždarame nominantų rate Kauno Kovo 27 dieną, šeštadienį, uždarame nominantų rate Kauno
2021 m. kovo 27 d. įrašas
TV3 televizija, asociacija M.A.M.A ir šalies muzikos grupės bei atlikėjai jungiasi į draugišką palaikymo koncertą TV3 televizija, asociacija M.A.M.A ir šalies muzikos grupės bei atlikėjai jungiasi į draugišką palaikymo koncertą
2020 m. kovo 28 d. įrašas
Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. pasiruošę vėl sudrebinti Lietuvos muzikos pasaulį! Renginio metu skambės šių dienų superhitai, žiūrovai išvys daugybę įvairių žanrų scenos žvaigždžių, įdomių duetų, pavyzdžiui, duetas „Lilas ir Innomine“ pasirodys kartu su „G&G Sindikatu“, Vidas Bareikis atliks superhitą „Ežero dugne“ su „8 Kambariu“, o „Daddy was a Milkman“ pasirodys kartu su Latvijos superžvaigždžių grupės „Brainstorm“ vokalistu Renaru Kauperiu. Renginį ves šmaikštusis Justino Jankevičiaus ir Mindaugo Stasiulio duetas. Nuostabūs įspūdžiai ir emocijos – garantuoti! Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. pasiruošę vėl sudrebinti Lietuvos muzikos pasaulį! Renginio metu skambės šių dienų superhitai, žiūrovai išvys daugybę įvairių žanrų scenos žvaigždžių, įdomių duetų, pavyzdžiui, duetas „Lilas ir Innomine“ pasirodys kartu su „G&G Sindikatu“, Vidas Bareikis atliks superhitą „Ežero dugne“ su „8 Kambariu“, o „Daddy was a Milkman“ pasirodys kartu su Latvijos superžvaigždžių grupės „Brainstorm“ vokalistu Renaru Kauperiu. Renginį ves šmaikštusis Justino Jankevičiaus ir Mindaugo Stasiulio duetas. Nuostabūs įspūdžiai ir emocijos – garantuoti!
2020 m. Sausio 31 d. įrašas
M.A.M.A. apdovanojimai M.A.M.A. apdovanojimai
Įrašas
Metų renginys – Metų renginys –
TV3 25 gimtadienis. M.A.M.A vasaros festivalis. Raudonas kilimas
Metų renginys – Metų renginys –
TV3 25 gimtadienis. M.A.M.A vasaros festivalis
M.A.M.A. 2017 apdovanojimai. M.A.M.A. 2017 apdovanojimai.
M.A.M.A. 2017 apdovanojimai
M.A.M.A. 2016 apdovanojimai. M.A.M.A. 2016 apdovanojimai.
Serija 0
M.A.M.A. 2015 apdovanojimai. M.A.M.A. 2015 apdovanojimai.
Serija 0
M.A.M.A. 2015 raudonasis kilimas. M.A.M.A. 2015 raudonasis kilimas.
Serija 0
M.A.M.A. 2014 apdovanojimai. M.A.M.A. 2014 apdovanojimai.
Serija 0
Didžiausias metų muzikinis įvykis artėja. Tiesioginė M.A.M.A nominantų paskelbimo ceremonija! Didžiausias metų muzikinis įvykis artėja. Tiesioginė M.A.M.A nominantų paskelbimo ceremonija!
Serija 1
Prestižiniai Lietuvos muzikos apdovanojimus „M.A.M.A. 2013“, kuriuose buvo įteikta 14 statulėlių metų geriausiems, viena jų tradiciškai buvo teikiama už viso gyvenimo nuopelnus lietuviškai muzikai. Prestižiniai Lietuvos muzikos apdovanojimus „M.A.M.A. 2013“, kuriuose buvo įteikta 14 statulėlių metų geriausiems, viena jų tradiciškai buvo teikiama už viso gyvenimo nuopelnus lietuviškai muzikai.
Serija 1
M.A.M.A 2013 Nominantų paskelbimo ceremonija! M.A.M.A 2013 Nominantų paskelbimo ceremonija!
Serija 4
Kauno „Žalgirio“ arenoje antrus metus iš eilės vyko Muzikos asociacijos metų apdovanojimai – M.A.M.A.2012. II dalis. Kauno „Žalgirio“ arenoje antrus metus iš eilės vyko Muzikos asociacijos metų apdovanojimai – M.A.M.A.2012. II dalis.
Serija 3
Kauno „Žalgirio“ arenoje antrus metus iš eilės vyko Muzikos asociacijos metų apdovanojimai – M.A.M.A.2012. I dalis. Kauno „Žalgirio“ arenoje antrus metus iš eilės vyko Muzikos asociacijos metų apdovanojimai – M.A.M.A.2012. I dalis.
Serija 2
Pirmieji Lietuvoje muzikos asociacijos metų apdovanojimai M.A.M.A. Pirmieji Lietuvoje muzikos asociacijos metų apdovanojimai M.A.M.A.
Serija 108

M.A.M.A. apdovanojimų Galerijos

 

M.A.M.A. apdovanojimai. Renginio akimirkos
191
M.A.M.A. apdovanojimai. Renginio akimirkos
2026-02-20
M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai
383
M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai
2026-02-20
Natalijos Bunkės M.A.M.A. įvaizdžiai
11
Natalijos Bunkės M.A.M.A. įvaizdžiai
2026-02-19
Paviešino, ką M.A.M.A. muzikos apdovanojimų vedėjai veikė prieš 15 metų: nuo didžėjaus pulto iki operos
3
Paviešino, ką M.A.M.A. muzikos apdovanojimų vedėjai veikė prieš 15 metų: nuo didžėjaus pulto iki operos
2026-02-11
Paaiškėjo, kas šiemet ves M.A.M.A apdovanojimų ceremoniją
3
Paaiškėjo, kas šiemet ves M.A.M.A apdovanojimų ceremoniją
2026-01-14
M.A.M.A. nominantų paskelbimo ceremonijos akimirkos (nuotr. BNS)
58
M.A.M.A. nominantų paskelbimo ceremonijos akimirkos (nuotr. BNS)
2025-12-14
Grupė EXEM
5
Grupė EXEM
2025-01-24
M.A.M.A. apdovanojimai 2024
284
M.A.M.A. apdovanojimai 2024
2025-01-24
M.A.M.A. apdovanojimai 2024 svečiai
436
M.A.M.A. apdovanojimai 2024 svečiai
2025-01-24
M.A.M.A. raudonojo kilimo vedėjai
9
M.A.M.A. raudonojo kilimo vedėjai
2025-01-17
Skelbiami pirmieji atlikėjai, pasirodysiantys „M.A.M.A.“ ceremonijoje
6
Skelbiami pirmieji atlikėjai, pasirodysiantys „M.A.M.A.“ ceremonijoje
2025-01-02
M.A.M.A. vasara
6
M.A.M.A. vasara
2024-07-16
M.A.M.A. dūzgės (nuotr. G. Jauniškis)
99
M.A.M.A. dūzgės (nuotr. G. Jauniškis)
2024-01-27
Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023
187
Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023
2024-01-26
M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai
378
M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai
2024-01-26
M.A.M.A. 2023 užkulisiai
47
M.A.M.A. 2023 užkulisiai
2024-01-26
M.A.M.A. nominantų paskelbimas
93
M.A.M.A. nominantų paskelbimas
2023-12-12
Katažinos Zvonkuvienės įvaizdžiai: pamatykite atlikėjos pokyčius bėgant metams
10
Katažinos Zvonkuvienės įvaizdžiai: pamatykite atlikėjos pokyčius bėgant metams
2022-01-29
Apie M.A.M.A kalbos netyla iki šiol: paaiškėjo, kiek TV žiūrovų stebėjo šou
5
Apie M.A.M.A kalbos netyla iki šiol: paaiškėjo, kiek TV žiūrovų stebėjo šou
2020-02-04
M.A.M.A 2019 dūzgės vyko iki paryčių
52
M.A.M.A 2019 dūzgės vyko iki paryčių
2020-02-01
Zeleniūtės įvaizdžiai M.A.M.A apdovanojimams: kuris tiko labiausiai?
19
Zeleniūtės įvaizdžiai M.A.M.A apdovanojimams: kuris tiko labiausiai?
2020-02-01
M.A.M.A. dūzgių akimirkos
22
M.A.M.A. dūzgių akimirkos
2020-02-01
Pramogų pasaulio užkulisiuose poruojami Stonkuvienė ir Bareikis M.A.M.A stebėjo kartu
5
Pramogų pasaulio užkulisiuose poruojami Stonkuvienė ir Bareikis M.A.M.A stebėjo kartu
2020-01-31
M.A.M.A su mylimąja pasirodęs Dragūnas kaustė žvilgsnius: užminė mįslę dėl sužadėtuvių
6
M.A.M.A su mylimąja pasirodęs Dragūnas kaustė žvilgsnius: užminė mįslę dėl sužadėtuvių
2020-01-31
Netrukus paskutinį kartą ant M.A.M.A scenos lips „Lilas ir Innomine“: susiburs repo pažibos
7
Netrukus paskutinį kartą ant M.A.M.A scenos lips „Lilas ir Innomine“: susiburs repo pažibos
2020-01-30

M.A.M.A. apdovanojimų naujienos

 



MADE IN LT

 

MADE IN LT

Konkursas pasibaigęs



M.A.M.A. TOP40

M.A.M.A. TOP40

Konkursas pasibaigęs

Metų proveržis

Metų proveržis

Konkursas pasibaigęs

Metų elektroninės muzikos grupė / atlikėjai

Metų elektroninės muzikos grupė / atlikėjai

Konkursas pasibaigęs

Metų pop muzikos grupė / atlikėjai

Metų pop muzikos grupė / atlikėjai

Konkursas pasibaigęs

Metų alternatyvios muzikos grupė / atlikėjai

Metų alternatyvios muzikos grupė / atlikėjai

Konkursas pasibaigęs

Metų hip-hop muzikos grupė / atlikėjai

Metų hip-hop muzikos grupė / atlikėjai

Konkursas pasibaigęs

Metų tradicinės pop muzikos grupė / atlikėjai

Metų tradicinės pop muzikos grupė / atlikėjai

Konkursas pasibaigęs

Žemaitukai
 3521
    

    
Adrina
 2891
    

    
Martynas Kavaliauskas
 779
   

   
Inga Jankauskaitė
 453
    

    
Mantas Jankavičius
 426
   

   

Metų roko muzikos grupė / atlikėjai

Metų roko muzikos grupė / atlikėjas

Konkursas pasibaigęs

Metų metalo muzikos grupė

Metų metalo muzikos grupė

Konkursas pasibaigęs

Metų džiazas

Metų džiazas

Konkursas pasibaigęs

Metų grupė 

Metų grupė

Konkursas pasibaigęs

Metų koncertinė grupė / atlikėjai

Metų koncertinė grupė / atlikėjai

Konkursas pasibaigęs

Metų vaizdo klipas

Metų vaizdo klipas

Konkursas pasibaigęs

 metų autorius

LATGA metų autorius

Konkursas pasibaigęs

Metų albumas

Metų albumas

Konkursas pasibaigęs

Metų atlikėjai

Metų atlikėjai

Konkursas pasibaigęs

Metų kūrinys / daina

Metų kūrinys / daina

Konkursas pasibaigęs

„Žvėris“ – Jessica Shy
 3312
Aut. K. Labanauskas, L....

Aut. K. Labanauskas, L. Strockis, Dž. Šyvokaitė, E. Borsteikaitė, N. A. Khotseng.
„Meilės Mašina“ – Solo Ansamblis
 1397
Aut. G. Kiela, J....

Aut. G. Kiela, J. Šarkus, S. Ivanonvas, V. Leistrumas.
„MILIJONAS NAKTŲ“ – bielskis x Tautvydas Burauskas
 1301
Aut. K. Bielskis, T....

Aut. K. Bielskis, T. Burauskas.
„Vis Vien“ – Jessica Shy
 1219
Aut. K. Labanauskas, L....

Aut. K. Labanauskas, L. Strockis, Dž. Šyvokaitė, E. Borsteikaitė.
„Tavo akys“ – Katarsis
 1097
Aut. Lukas Radzevičius.

Aut. Lukas Radzevičius.


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