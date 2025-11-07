Karolinos Meschino įvaizdis traukė žvilgsnius: tokios rankinės greičiausiai dar nematėte

Šios kolekcijos dvasią pajuto madai neabejingi nuomonės formuotojai ir pramogų pasaulio veidai: Karolina Meschino, Ieva Mackevičienė, Indrė Burlinskaitė, Marija Randers, Eglė Barauskienė, Greta Žvinklytė, Irina Sinė, Reda Mickevičiūtė, Austėja Jablonskytė-Žalė, Gabrielė Gzimailaitė, Inidė Jasnauskaitė ir kt.
Šaltojo sezono 2025-ųjų metų „Coccinelle“ kolekciją įkvėpė šiaurietiška gyvenimo būdo filosofija lagom: „Nei per daug, nei per mažai – tiek, kiek reikia.“ Būtent apie sąmoningumą, subtilumą bei funkcionalumą kalba ir pastarieji mados namai, pristatydami naujausią rudens ir žiemos asortimentą.
Naujausios kolekcijos rankinės ir aksesuarai pasižymi švariomis, minimalistinėmis linijomis, kartu nepamirštant ir rafinuotos elegancijos. Spalvų paletėje – gaivūs tonai: sniego baltumo, pilkšvi, rausvo molio, konjako ir slyvos atspalviai. „Avalynės kolekcija sukurta lydėti moterį visos dienos metu – nuo rytinio pasivaikščiojimo iki vakarinio prasiblaškymo mieste. Modeliai – universalūs, praktiški, bet išskirtiniai ir elegantiški.
Perka apgalvotai
Nuomonės formuotoja Indrė Burlinskaitė nuotaikingai pasakojo, jog taip lengvai emocijoms nepasiduoda ir rankines perka apgalvotai, todėl kiekviena rankinė – labai mylima. „Visada renkuosi vieną gerą daiktą, o ne dešimt šiaip sau. Perku tik tą, apie kurią svajoju, todėl ir dėviu ilgai. Dažniausiai tai būna juodos, baltos ar rudos spalvos rankinės, mat pastarosios tarnauja metų metus. Kitaip tariant – neišeina iš mados.
Žinoma, turiu ir spalvotų rankinių, tačiau jas renkuosi ypatingomis progomis. Štai, kaip ir ši „Double Beat“ modelio rankinė, su kuria atėjau į renginį – spalva tikrai neeilinė, bet kokia skani! Neabejoju, kad šį sezoną taps mano mylimiausia“. Indrė pasidalija ir patarimu, kuris jai visada pasitarnauja perkant rankinę: „Kreipkite dėmesį į kokybę ir gaminio modelį – rinkitės rankinę su kuo mažiau detalių, arba visai be jų. Tokios tiks prie visko ir neatsibos. Negana to, lengvai pritaikysite prie bet kokio aprangos derinio, išlaikydami eleganciją,“ – pastebi.
Istorinėje Sapiegų rūmų menėje sutikta verslininkė, nuomonės formuotoja Ieva Mackevičienė priimdama įvairius gyvenimiškus sprendimus vadovaujasi posakiu – mažiau yra daugiau. Todėl ir jos erdvioje drabužinėje – tik apmąstyti pirkiniai. „Rankinės mano spintoje – irgi gerai apsvarstytos, o jų pasirinkimą lemia metų laikas. Visgi per sezoną kasdien nešioju vieną arba dvi rankines, progines rinkdamasi pagal nuotaiką. Nors spalvinė gama – absoliuti klasika: juoda, pilka ir ruda, šį sezoną mano širdį netikėtai pavergė šokoladiniai atspalviai.“
Jaučia silpnybę
Renginyje apsilankiusi rinkodaros vadovė, nuomonės formuotoja Eglė Barauskienė prisipažino jaučianti silpnybę rankinėms, nepagailėdama į jas investuoti, todėl jos kolekcijoje apstu įvairiausių modelių, spalvų ir tekstūrų rankinių. „Visgi esu ne iš tų moterų, kurios yra ištikimos vieniems kvepalams ar vienai rankinei – keičiu jas derindama prie vis kitokio įvaizdžio, žiemą ir vasarą rinkdamasi skirtingas, didžiausią dėmesį kreipdama į modelį.“
O štai stilistė Greta Žvinklytė, nors ir seka kasmetines mados tendencijas, dažniau perka laikui nepavaldžias, ilgaamžes rankines. „Kasdienai – vienokios, šventėms – kitokios, bet įprastai – klasikinės. Užtat spalvų aš nebijau. Raudona rankinė gali drąsiai tapti išraiškingu stiliaus akcentu. Žaisti ryškiais aksesuarais man visada labai patiko“, – atskleidžia.
Renginyje kviestinės publikos laukė ir daugiau patirčių. Vakaro metu viešnios paniro į netikėtą gamybinį procesą, tapusį tikriausia meditacija: kiekviena susikūrė unikalaus aromato žvakę, kurios kvapas pasakojo savitą istoriją, paremtą ant lapo tą vakarą išrašytais jausmais.
