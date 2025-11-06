Automobiliams skirtų lustų krizė gilėja: gamintojas nebegali garantuoti nei tiekimo, nei gaminių kokybės

Lapkričio 3 d. klientams išsiųstame laiške, su kuriuo susipažino naujienų agentūra „Reuters“, „Nexperia“ pripažįsta, kad nežino, kada bus atnaujintas tiekimas iš Donguano gamyklos. Dar svarbiau – bendrovė oficialiai pareiškė, kad nebegali garantuoti kokybės ir lustų autentiškumo, išsiųstų iš šios gamyklos po spalio 13 dienos.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Šis chaosas – tiesioginė geopolitinės kovos pasekmė. Viskas prasidėjo, kai Nyderlandų vyriausybė, baimindamasi intelektualinės nuosavybės vagystės, rugsėjo 30 d. perėmė „Nexperia“ kontrolę iš Kinijoje veikiančios motininės įmonės „Wingtech“.
Pekinas į tai atsakė žaibišku eksporto draudimu. Nors po JAV ir Kinijos prezidentų susitikimo buvo užsiminta apie galimas išimtis, naujasis „Nexperia“ laiškas rodo, kad sprendimo vis dar nėra.
Automobilių gamintojai neslepia nerimo. „Stellantis“ vadovas Antonio Filosa pareiškė, kad Europa atsidūrė itin pažeidžiamoje padėtyje: „Mūsų dabartinė sistema reiškia, kad mes, kaip industrija, turime nulinę autonomiją. Tik pažiūrėkite į „Nexperia“ krizę ar balandžio mėnesio retųjų žemės elementų krizę.“
„Nissan“ jau anksčiau pripažino, kad turimų atsargų užteks tik iki pirmosios lapkričio savaitės. „Mercedes-Benz“ vadovas Ola Kallenius teigė, kad koncernas trumpuoju laikotarpiu yra apsirūpinęs, tačiau atidžiai stebi derybas. „Honda“ jau buvo priversta sustabdyti gamybą gamykloje Meksikoje ir koreguoti planus JAV bei Kanadoje.
Situaciją blogina ir tai, kad kai kurių „Nexperia“ lustų, anksčiau kainavusių centus, kaina rinkoje per pastarąsias savaites šoktelėjo daugiau nei dešimt kartų.
Krizės esmė – fundamentalus Europos pažeidžiamumas. Nors dauguma „Nexperia“ lustų pagaminami Europoje, apie 70 proc. jų yra supakuojami Kinijoje prieš išsiunčiant galutiniams klientams. Būtent šis, atrodytų, paprastas gamybos etapas dabar yra paralyžiuotas ir grasina sustabdyti automobilių gamybos linijas visame žemyne.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!