Žieminių padangų naudojimas: kur Europoje jos būtinos, o kur – tik rekomenduojamos?

Ilgą laiką įprastos M+S (angl. Mud + Snow – purvas ir sniegas) raidės, kurios buvo pripažįstamos kaip žieminių padangų simbolis, iš esmės tebuvo gamintojo deklaracija apie protektoriaus raštą, tinkamą purvui ir sniegui.
Situacija kardinaliai pasikeitė Europoje įsigaliojus naujam standartui – 3PMSF simboliui (angl. Three-Peak Mountain Snowflake – snaigė trijų viršūnių kalno fone).
Šis žymėjimas, atsiradęs Šiaurės Amerikoje dar 1999 metais ir Europoje standartizuotas (UN/ECE R117) nuo 2011-ųjų, nebėra tik deklaracija.
3PMSF simbolis patvirtina, kad padanga praėjo standartizuotus bandymus sertifikuotose laboratorijose ant sniego dangos.
Tik sėkmingai išlaikiusios bandymus ir pasiekusios minimalų reikalaujamą indeksą, padangos gali būti vadinamos žieminėmis ir žymimos 3PMSF simboliu.
Būtent todėl vis daugiau Europos šalių, pavyzdžiui, Vokietija, senojo M+S žymėjimo nebepripažįsta ir reikalauja, kad žieminės padangos būtų pažymėtos išskirtinai tik 3PMSF simboliu.
Kuriose Europos šalyse reikalauja žieminių padangų?
Nors Lietuvoje reikalavimai aiškūs, daugelyje kitų valstybių galioja specifinės taisyklės, priklausančios nuo konkrečių datų ar net realių oro sąlygų. Pateikiame svarbiausių Europos šalių reikalavimų apžvalgą.
Šalys, kuriose galioja aiškiai apibrėžtas privalomas laikotarpis, nepriklausomai nuo oro sąlygų:
Lietuva: Privaloma nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d. (minimalus protektoriaus gylis – 3 mm).
Latvija: Privaloma nuo gruodžio 1 d. iki kovo 1 d. (minimalus gylis – 4 mm).
Estija: Privaloma nuo gruodžio 1 d. iki kovo 1 d. (minimalus gylis – 3 mm). Nuo 2022 m. rekomenduojamos tik 3PMSF žymėjimą turinčios padangos.
Slovėnija: Privaloma nuo lapkričio 15 d. iki kovo 15 d. (minimalus gylis – 3 mm).
Bosnija ir Hercegovina: Privaloma nuo lapkričio 15 d. iki balandžio 15 d. (minimalus gylis – 4 mm).
Didžiausią galvos skausmą vairuotojams kelia šalys, kuriose reikalavimai priklauso nuo realių oro sąlygų.
Vokietija: Nėra nustatyto laikotarpio. Žieminės padangos privalomos esant žiemiškoms sąlygoms (sniegas, ledas, plikledis). Vokietija taip pat nebepripažįsta senojo M+S žymėjimo (padangoms, pagamintoms po 2018 m.). Čia būtinas tik 3PMSF (snaigės kalnų fone) simbolis.
Austrija: Privaloma nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 15 d., bet tik esant žiemiškoms sąlygoms. Minimalus protektoriaus gylis – 4 mm.
Čekija: Privaloma nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d., bet tik esant žiemiškoms sąlygoms (arba jei galima tikėtis, kad jos bus). Minimalus gylis – 4 mm.
Keliaujant į kalnuotus regionus, būtina atkreipti dėmesį į vietines taisykles.
Prancūzija: Privaloma nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d., bet tik specifiniuose kalnų regionuose (34 departamentuose). Čia privalomos žieminės padangos (nuo 2024 m. rekomenduojamas 3PMSF simbolis) arba turėti su savimi grandines.
Italija: Reikalavimai skiriasi priklausomai nuo regiono (dažniausiai Alpėse ir Apeninuose). Įprastas laikotarpis – nuo lapkričio 15 d. iki balandžio 15 d. Priimamas M+S žymėjimas.
Šveicarija: Privalomo laikotarpio nėra, tačiau padangos privalo būti naudojamos esant žiemiškoms sąlygoms. Sukėlus eismo įvykį ar kliūtį ant apsnigto kelio su vasarinėmis padangomis, vairuotojui gresia rimtos baudos.
Suomija: Privaloma nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d., jei to reikalauja oro sąlygos. Minimalus gylis – 3 mm (kalnuotose vietovėse rekomenduojama 5 mm).
Švedija: Privaloma nuo gruodžio 1 d. iki kovo 31 d., jei to reikalauja oro sąlygos. Minimalus gylis – 3 mm.
Šalyse, tokiose kaip Belgija, Vengrija, Graikija ir Ukraina, žieminės padangos nėra teisiškai privalomos, tačiau yra primygtinai rekomenduojamos esant žiemiškoms oro sąlygoms.
