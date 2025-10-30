Žieminių padangų gidas: nuo dyglių iki ženklinimo – ką būtina žinoti kiekvienam vairuotojui?

Artėjant žiemai, pats laikas prisiminti esminius dalykus, padėsiančius išsirinkti tinkamiausią ir saugiausią „apavą“ jūsų automobiliui.
Kokio tipo padangos jums tinka geriausiai?
Teoriškai, į šių pasirinkimų gretas galima įtraukti universalas padangas, tačiau absoliučiai didžioji dauguma jų tebėra pernelyg didelis kompromisas. Tuo tarpu tikrosios žieminės padangos skirstomos į tris pagrindinius tipus, kurių kiekvienas turi savų privalumų ir trūkumų:
Dygliuotos padangos
Nepralenkiamos ant ledo ir suspausto sniego, užtikrinančios maksimalų sukibimą pačiomis atšiauriausiomis sąlygomis.
Tačiau jos turi ir esminių trūkumų: yra triukšmingos, gerokai prailgina stabdymo kelią ant sauso ir šlapio asfalto bei blogina stabilumą važiuojant didesniu greičiu.
Svarbu paminėti, kad dygliuotos padangos yra uždraustos daugelyje Vidurio Europos šalių (pvz., Vokietijoje, Lenkijoje), todėl planuojant keliones į užsienį, būtina pasitikrinti tos šalies taisykles.
Minkšto mišinio padangos
Tai geriausias pasirinkimas tiems, kas dažnai važinėja prastai valomais, apsnigtais ar apledėjusiais keliais.
Jos puikiai sukimba su sniegu ir ledu net esant labai žemai temperatūrai ir, skirtingai nei dygliuotos, neturi jokių naudojimo apribojimų Europoje. Tačiau jų silpnybės atsiskleidžia ant šlapio ar sauso asfalto – jos greičiau dyla, o stabdymo kelias yra ilgesnis nei kieto mišinio padangų.
Kieto mišinio padangos
Optimalus variantas važinėjantiems daugiausia mieste ir gerai prižiūrimais magistraliniais keliais.
Šios padangos puikiai veikia esant žemai temperatūrai ant sauso ir ypač šlapio asfalto, gerai išstumia vandenį ir šlapią sniegą. Jos yra ilgaamžiškesnės už minkšto mišinio padangas. Tačiau jų sukibimas su ledu ir giliu sniegu yra prastesnis.
Protektoriaus raštas. Grožis turi paskirtį
Padangos savybes lemia ne tik gumos mišinys, bet ir protektoriaus raštas. Du pagrindiniai tipai yra kryptinis ir asimetrinis.
Kryptinis protektoriaus raštas pasižymi V formos raštu, puikiai išstumiančiu vandenį ir šlapią sniegą, todėl užtikrina gerą atsparumą akvaplanavimui ir stabilumą važiuojant tiesiai.
Trūkumai? Didesnis triukšmingumas ir polinkis netolygiai dilti (nors tai dažniau susiję su netvarkinga važiuokle).
Asimetrinis protektoriaus raštas – tai modernesnis tipas, kurio vidinė ir išorinė padangos pusės turi skirtingą raštą.
Tai užtikrina gerą balansą tarp sukibimo ant sausos dangos (išorinė dalis) ir atsparumo vandeniui (vidinė dalis), taip pat mažesnį triukšmą ir tolygesnį dilimą.
Silpnesnioji šių padangų pusė – šiek tiek prastesnės savybės ant labai šlapios dangos, palyginti su kryptinėmis.
Ženklai ant padangos šono. Ką jie reiškia?
Gausybė skaičių ir simbolių ant padangos šono – tai ne hieroglifai, o svarbi informacija apie jos savybes.
Matmenys (pvz., 165/65 R13): Plotis (mm) / Aukščio ir pločio santykis (%) / Konstrukcija (R - radialinė) / Ratlankio skersmuo (coliais).
Apkrovos indeksas (pvz., 79): Skaičius, nurodantis maksimalią leistiną vienos padangos apkrovą (atitinkamą svorį kg galima rasti lentelėse).
Greičio indeksas (pvz., T): Raidė, nurodanti maksimalų leistiną greitį (T = 190 km/val.). Visą lentelę lengva rasti internete.
- K 110 km/val.
- L 120 km/val.
- M 130 km/val.
- N 140 km/val.
- P 150 km/val.
- Q 160 km/val.
- R 170 km/val.
- Z virš 240 km/val.
- Y iki 300 km/val.
- S 180 km/val.
- T 190 km/val.
- H 210 km/val.
- V 240 km/val.
- W iki 270 km/val.
Pagaminimo data (DOT kodas): Paskutiniai keturi DOT kodo skaitmenys nurodo pagaminimo savaitę ir metus (pvz., 3423 reiškia 2023 metų 34 savaitę). Rekomenduojama nenaudoti senesnių nei 6-8 metų padangų, net jei protektorius geras.
Žiemos simboliai: M+S (Mud + Snow) žymėjimas reiškia tik padidintą pravažumą purve ir sniege, bet negarantuoja žieminių savybių esant žemai temperatūrai.
Vienintelis oficialus žieminės padangos simbolis, pripažįstamas daugelyje Europos šalių, yra snaigė kalnų fone (3PMSF). Universalios padangos dažnai žymimos AW (Any Weather) arba AS (All Seasons).
Kiti žymėjimai: XL (padidintos apkrovos), E ženklas (atitiktis Europos standartams), Tubeless (bekamerinė), informacija apie konstrukciją, gamintoją, modelį ir kt.
Kada keisti padangas?
Padangas būtina keisti ne tik pasiekus minimalų leistiną protektoriaus gylį (žieminėms Lietuvoje – 3 mm), bet ir pastebėjus bet kokius pažeidimus – įtrūkimus, gumbus šone.
Rekomenduojamas saugus žieminių padangų protektoriaus gylis yra bent 4-5 mm. Gylį galima lengvai pasitikrinti naudojant specialų matuoklį arba euro monetą (pvz., 1 euro monetos auksinis kraštelis – apie 3-4 mm).
Kai kurios žieminės padangos turi ir specialius dilimo indikatorius (dažnai žymimus snaige), kurie susilygina su protektoriumi ties 4 mm riba.
