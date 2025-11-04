Naudotų hibridų baterijų testas: kurių markių baterijos sensta greičiausiai, o kurių – atlaiko geriausiai?

Vokietijos automobilių klubas ADAC, bendradarbiaudamas su Austrijos diagnostikos specialistais „Aviloo“, atliko išsamų tyrimą ir pateikė atsakymus.
Tyrimo rezultatai atskleidė didžiulius skirtumus tarp skirtingų markių ir patvirtino vieną svarbią taisyklę. Kuo dažniau automobilis buvo kraunamas ir važinėjo elektra, tuo greičiau jo baterija degradavo.
Nuo „Mercedes-Benz“ stabilumo iki „Mitsubishi“ nuosmukio
Išanalizavus BMW, „Ford“, „Mercedes-Benz“, „Mitsubishi“, „Volkswagen“ ir „Volvo“ markių duomenis, paaiškėjo aiškūs lyderiai ir autsaideriai.
„Mercedes-Benz“ markės hibridiniai modeliai pademonstravo didžiausią stabilumą. Net ir esant didelei ridai, jų baterijos išlaikė itin aukštą ir pastovią talpą.
„Volkswagen“ grupė (VW, „Audi“, „Škoda“) ir „Volvo“ automobiliai taip pat pasižymėjo nuspėjama ir nedidele baterijos degradacija.
Bavarijos gamintojo baterijos pasirodė esančios jautresnės naudojimo intensyvumui. Tyrimas parodė, kad kuo dažniau BMW hibridas buvo kraunamas ir važinėjo elektra, tuo stipresnis talpos sumažėjimas buvo fiksuojamas.
„Ford“ markės modeliai parodė ankstyvą baterijos degradacijos pradžią, nors duomenų apie automobilius, nuvažiavusius virš 150 000 km, kol kas trūksta.
„Mitsubishi“ rezultatai – patys įdomiausi ir labiausiai neraminantys. Daugelis „Mitsubishi“ hibridų prarado reikšmingą baterijos talpos dalį esant palyginti mažai ridai. Tiesa, vėliau jų būklė stabilizavosi ir taip sparčiai neblogėjo.
Kiek turi likti baterijos? ADAC rekomendacijos
Nors tyrimas patvirtino, kad iš tinklo įkraunamų hibridų baterijos vidutiniškai gali tarnauti visą automobilio gyvavimo ciklą, skirtumai tarp vienodos ridos automobilių yra milžiniški.
Pavyzdžiui, nuvažiavus 200 000 km, vienų baterijų likutinė talpa (SoH) siekė 100 proc., o kitų – vos 80 proc.
ADAC rekomenduoja pirkėjams, įsigyjantiems naudotą iš tinklo įkraunamą hibridą, reikalauti nepriklausomos baterijos patikros. Remdamasis tyrimo duomenimis, klubas pateikia minimalias rekomenduojamas baterijos talpos (SoH) ribas pagal ridą:
- prie 50 000 km – mažiausiai 92 proc.
- prie 100 000 km – mažiausiai 88 proc.
- prie 150 000 km – mažiausiai 84 proc.
- prie 200 000 km – mažiausiai 80 proc.
Jei patikros metu nustatytas rodiklis yra ženkliai mažesnis, tai gali signalizuoti apie problemines baterijos celes arba netinkamą eksploataciją.
Atsižvelgiant į tai, kad naujos baterijos keitimas gali kainuoti tūkstančius eurų ir kartais prilygti automobilio vertei, patikra prieš perkant tampa tiesiog būtina.
Galiausiai, ekspertai pataria savininkams tausoti baterijas, vengti ilgalaikio įkrovimo iki 100 proc. ar visiško iškrovimo. Efektyviausias ir bateriją tausojantis režimas – palaikyti įkrovos lygį tarp 20 ir 80 proc.
