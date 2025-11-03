 
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Paskelbti pretendentai į „Europos metų automobilis 2026“ titulą: tarp nominantų – tiek „Dacia“, tiek „Mercedes-Benz“

2025-11-03 13:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 13:04

Prestižinio „Europos metų automobilio“ (ECOTY) rinkimų komisija oficialiai paskelbė septynių finalininkų sąrašą, kurie varžysis dėl 2026-ųjų nugalėtojo titulo.

Europos metų automobilis

Prestižinio „Europos metų automobilio“ (ECOTY) rinkimų komisija oficialiai paskelbė septynių finalininkų sąrašą, kurie varžysis dėl 2026-ųjų nugalėtojo titulo.

0

60 automobilių žurnalistų komisija, atstovaujanti 23 Europos šalims, atrinko geriausiuosius iš pradinio 35 modelių sąrašo. Nugalėtojas bus paskelbtas sausio 9 dieną Briuselio tarptautinėje automobilių parodoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Į „Europos metų automobilio 2026“ finalą pateko (abėcėlės tvarka):

Pradinį kandidatų sąrašą komisijos nariai jau išbandė rugsėjį Danijoje vykstančiuose „Tannistest“ bandymuose. Dabar finalininkų laukia lemiamas etapas – bendri bandymai Ispanijoje, „Parc Motor Castellolí“ lenktynių trasoje ir aplinkiniuose kalnų keliuose Barselonos regione.

Tai pirmas kartas, kai finaliniai bandymai rengiami Ispanijoje, siekiant užtikrinti geras oro sąlygas testams.

Po finalinių bandymų kiekvienas komisijos narys turės paskirstyti 25 balus. Pagal taisykles, jie privalės balsuoti už mažiausiai penkis iš septynių automobilių, o vienam modeliui bus galima skirti ne daugiau kaip dešimt balų.

Praėjusiais metais „Europos metų automobilio 2025“ titulą iškovojo „Renault 5“ / „Alpine A290“ duetas (353 taškai), antroje vietoje palikęs „Kia EV3“ (291 taškas), o trečioje – „Citroën C3/eC3“ (215 taškų).

