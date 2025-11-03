Paskelbti pretendentai į „Europos metų automobilis 2026“ titulą: tarp nominantų – tiek „Dacia“, tiek „Mercedes-Benz“

60 automobilių žurnalistų komisija, atstovaujanti 23 Europos šalims, atrinko geriausiuosius iš pradinio 35 modelių sąrašo. Nugalėtojas bus paskelbtas sausio 9 dieną Briuselio tarptautinėje automobilių parodoje.
Į „Europos metų automobilio 2026“ finalą pateko (abėcėlės tvarka):
- „Citroën C5 Aircross“
- „Dacia Bigster“
- „Fiat Grande Panda“
- „Kia EV4“
- „Mercedes-Benz CLA“
- „Renault 4“
- „Škoda Elroq“
Pradinį kandidatų sąrašą komisijos nariai jau išbandė rugsėjį Danijoje vykstančiuose „Tannistest“ bandymuose. Dabar finalininkų laukia lemiamas etapas – bendri bandymai Ispanijoje, „Parc Motor Castellolí“ lenktynių trasoje ir aplinkiniuose kalnų keliuose Barselonos regione.
Tai pirmas kartas, kai finaliniai bandymai rengiami Ispanijoje, siekiant užtikrinti geras oro sąlygas testams.
Po finalinių bandymų kiekvienas komisijos narys turės paskirstyti 25 balus. Pagal taisykles, jie privalės balsuoti už mažiausiai penkis iš septynių automobilių, o vienam modeliui bus galima skirti ne daugiau kaip dešimt balų.
Praėjusiais metais „Europos metų automobilio 2025“ titulą iškovojo „Renault 5“ / „Alpine A290“ duetas (353 taškai), antroje vietoje palikęs „Kia EV3“ (291 taškas), o trečioje – „Citroën C3/eC3“ (215 taškų).
