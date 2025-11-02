BMW vairuojantis Mantas Kalnietis įvardijo vieną savo ydą: įpykęs gali apspjaudyti net ir langą

Apie tai, į kokias situacijas patenka būdami prie vairo, „Žalgirio“ organizacijoje tebedirbantys abu kauniečiai papasakojo nuotaikingoje sekmadieninėje TV3 laidoje „Gazas Dugnas. Šou“.
Su metais vis rečiau paspaudžia greičio pedalą
Ilgus metus abu krepšininkai žaidė kartu vienoje komandoje, todėl ne sykį į treniruotes ar Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės stovyklas yra važinėję kartu vienu automobiliu. P. Jankūnas neslepia, kad su metais kelyje elgiasi vis atsakingiau, o prisiminęs senus laikus net kraipė galvą.
„Su metais jau tas greičio limitas mažėja. Dabar kai prisimeni, kai jauni buvome ir į stovyklas važinėdavome, į Palangą ar į Druskininkus, dabar to neįsivaizduoju, tragedija. Bepročiai...“, – apie seniau viršijamą greičio pedalą neneigė Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubo prezidentas.
P. Jankūnas taip pat šypsojosi išgirdęs laidos vedėjų klausimą, koks prie automobilio vairo yra M. Kalnietis, ir neslėpė, kad šį yra matęs ir itin irzlų. Esą vairuodamas Mantas yra labai susikaupęs, todėl žiopliems vairuotojams už jų klaidas nedovanoja bei mėgsta paburnoti.
„Mantas emocionalus ir net esame pajuokavę, kad jeigu kažkas užkiša naglai kažkaip, tai sakau, kad tau priekinį stiklą ne tik reikia iš lauko, bet ir iš vidaus nusivalyti, nes per tuos keiksmažodžius jis gali apspjaudyti ir langą“, – juokėsi P. Jankūnas.
Savo ydą pripažino ir šiuo metu atsakingas pareigas Kauno „Žalgirio“ futbolo klube užimantis M. Kalnietis, kuris į laidos filmavimą atvyko BMW X5 markės automobiliu.
„Pripažinsiu, kad šiaip aš esu labai kantrus ir nelabai emocijas reiškiantis žmogus, bet gatvėje turiu tokią ydą, kad mane lengva sunervinti“, – neslėpė „Žalgirio“ futbolo klubo prezidentas.
P. Jankūnas pateko į kuriozinę situaciją
Tačiau ir pats P. Jankūnas yra patekęs į ne vieną situaciją gimtajame Kaune, kai kelyje sulaukė kitų žmonių pykčio dėl savo vairavimo, o pats paskutinis įvyko prieš pat laidos „Gazas Dugnas. Šou“ filmavimą judrioje Kanto gatvėje.
„Turėjau turbūt patį įsimintiniausią įvykį. Man reikėjo persirikiuoti, apsisukti ir į areną įvažiuoti. Ir aš ten natūralu pirmoje juostoje visą laiką privažiuoju, rodau posūkį ir paprašai, kad įleistų, nes tau reikia per tris juostas pervažiuoti. Ir sėdi toks „Subaru“ džipe su kepure, ir man tą pirštą... Bet aš gražiai privažiavau, jis stovi, nejuda, tai jeigu tu mane užleisi, aš tau nepadarysiu, kad tu ilgiau važiuosi namo, nes aš tik pralendu ir tu vėl į tą pačią vietą atsistoji“, – pasakojo P. Jankūnas.
Jis neslėpė, kad ant tokių vairuotojų dažniausiai nepyksta ir tuščiai savo emocijų nešvaisto.
„Iš mano pusės nulis pykčio, bet taip juokas paėmė, kad tokioje paprastoje situacijoje... Matyt žmogus kažkokių problemų turi be vairavimo dar didesnių. Nes jeigu manęs kažkas prašo įleisti, tai vieną automobilį visą laiką įleidi“, – emocijų kelyje tikino vengiantis vienas geriausių visų laikų Eurolygos krašto puolėjų.
