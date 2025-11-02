Nauja realybė: dar neužgesus Vėlinių žvakėms, jau kvepia Kūčiomis

Tradicijų žinovai sako, kad teks prisitaikyti prie realybės – dar neužgesus Vėlinių žvakėms, jau kvepia Kūčiomis. Tačiau jie ragina nepamiršti ir tikrosios šio apeiginio valgio prasmės.
Panevėžyje kepyklos darbuotojos mikliai specialiu įrankiu pjausto tešlos juosteles. Stengiasi, kad kūčiukai būtų maždaug vienodo dydžio. Netrukus mažyčiai tešlos gabalėliai keliauja į skardą, o paskui – į krosnį.
Kūčiukų kainos kils
Kol šonelius kaitina krosnyje, darbuotojai skuba pildyti kitas skardas, kad darbas nesustotų, o mielinė tešla vis kyla. Ši kepykla turi savo kūčiukų receptą – kūčiukai gaunasi minkštutėliai.
„Mes dedame daug aguonų ir pieno“, – sako „Velželio duonos“ gamybos vadovas Marius Sarapas.
Šiemet už panevėžiečių keptus kūčiukus teks mokėti brangiau.
„Pabrango 30 centų už maišelį. Pernai kainavo 3,50 euro, dabar – 3,80, nes šiek tiek pabrango žaliavos, ypač aguonos“, – sako „Velželio duonos“ direktorius Vaidas Baranauskas.
Vien šiandien kepėjai planuoja iškepti 20 kilogramų minkštutėlių kūčiukų, kurie nesulauks švenčių – atvėsę iškart keliaus ant prekystalių.
„Paskutinę spalio savaitę pradedame kepti kūčiukus – po nedaug, bet norime pasimiklinti rankas, pasiruošti „karštajam“ sezonui“, – tikina V. Baranauskas.
Tačiau gyventojai tokiu gamintojų sprendimu piktinasi. Anot jų, dar nepraėjus Vėlinėms rūpintis kūčiukais – gerokai per anksti:
„Ar ne per anksti? Vėlinės tegul praeina, kapinės laukia.“
„Jeigu kūčiukas – tai turi būti kūčiukas per Kūčias, o sausainiukų visada yra.“
„Ai, čia biznio reikalas. Žinoma, jie nori daugiau išparduoti.“
Ar ne per anksti?
Ankstyvą kūčiukų ruošimą aptaria ir vienuolė Leonarda Kasiulytė. Pasak jos, nuodėmės tame nėra.
„Nuodėmės tikrai nėra. Galite gaminti iš anksto – svarbiausia, kad tradicija išsilaikytų ir primintų tą dieną atėjus. Dievo reikalų nesugadins“, – sako L. Kasiulytė.
Etnologė Aušra Sidorovienė ragina nepamiršti, kad Kūčių valgiai yra apeiginiai, ruošiami būtent tam vakarui. Tad paskanavę kūčiukų spalį ar lapkritį, artėjant Kūčių vakarui, bent saujelę išsikepkime jų namuose.
„Taip, kaip babos, kaip močiutės išmokė. Tokiu būdu mes išsaugosime savo tradicijas, perduosime jas vaikams ir proanūkiams. Kad jie, net radę parduotuvėje ypatingoje, ištaigingoje pakuotėje anksti, spalio pabaigoje, kūčiukų, nepamirštų prieš Kūčias išsikepti šlyžikų“, – pasakoja A. Sidorovienė.
Tačiau dažnas kalbintas žmogus gatvėje prisipažįsta besirenkantis lengvesnį kelią.
„Perku, per gyvenimą nekepiau.“
„Mama kepa, nes turi labai seną receptą, dar nuo močiutės likusį.“
Į didžiųjų prekybos tinklų lentynas kūčiukai atkeliaus iškart po Vėlinių.
