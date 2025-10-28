Besiruošiantiems Vėlinių savaitgaliui: žvakių „Lidl“ įsigysite vos už keliasdešimt centų

„Jau spalio pradžioje žmonės pradeda ruoštis atminimo dienoms, o tai atsispindi ir augančiuose kapinių žvakių pardavimuose. Pastebime, kad pirkėjai Visų šventųjų dienai ir Vėlinėms kasmet ruošiasi aktyviai ir perka įvairias žvakes. Tai liudija atminimo dienoms skirtų žvakių pardavimai, kurie, palyginti su pirmosiomis pardavimų savaitėmis ir pardavimais prieš Vėlines, išauga apie 5-6 kartus. Dalis pirkėjų žvakes įsigyja dar spalio pradžioje, nes žino, kad „Lidl“ kasdien taiko žemų kainų politiką – tad mažą kainą ras tiek likus mėnesiui iki Vėlinių, tiek ir paskutinę dieną“, – sako „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.
Ilgesnio degimo žvakės – tvaresnis pasirinkimas
Kaip pastebi L. Skersytė, pirkėjai vis dažniau renkasi tvaresnius sprendimus, siekdami pagerbti artimuosius ne tik prasmingai, bet ir atsakingai. „Pastebime, kad vis daugiau žmonių vietoj plastikinių žvakių laikiklių renkasi stiklinius, kuriuos galima naudoti pakartotinai – užtenka tik pakeisti žvakės įdėklą. Tai padeda sumažinti atliekų kiekį ir prisideda prie tvaresnių vartojimo įpročių“, – sako L. Skersytė.
Pasak jos, baltos, stiklinės žvakės išlieka populiariausios – jos simbolizuoja tyrumą, ramybę ir šviesą, todėl daugelio pasirenkamos kaip pagrindinis atminimo akcentas. Taip pat pirkėjai renkasi inovatyvius sprendimus – ilgesnio degimo žvakes, kurios gali šviesti ir kelias dienas.
„Ilgesnio degimo žvakes žmonės renkasi ne tik dėl patogumo, bet ir dėl simbolinės prasmės – norisi, kad atminimo šviesa degtų kuo ilgiau. Tai tampa būdu parodyti pagarbą artimiesiems, o kartu išvengti dažnų kelionių į kapines vien tam, kad pakeistume užgesusią žvakę. Greta jų vis daugiau dėmesio sulaukia ir LED žvakės, kurios yra ilgaamžis bei saugus pasirinkimas. „Lidl“ asortimente esanti LED žvakė kainuoja 2,99 euro – ją galima naudoti kelis sezonus, o šviesa dega nepriklausomai nuo oro sąlygų“, – akcentuoja „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė.
Šiuo laikotarpiu pirkėjai taip pat labiau domisi žiebtuvėliais ir degtukais, kurie reikalingi žvakėms uždegti. Populiarėja ir įvairių augalų – chrizantemų, viržių – pasirinkimas.
Žvakių kainos – itin palankios
Prekybos tinklas „Lidl“ savo pirkėjams visada siūlo geriausią kainos ir kokybės santykį – taip pat ir Vėlinių žvakėms. Pasak L. Skersytės, pirkėjai tai itin vertina – ruošiantis Vėlinių laikotarpiui daugelis siekia ne tik kokybės, bet ir protingų sprendimų.
„Siekiame, kad pirkėjai mūsų parduotuvėse rastų tai, kas atitinka jų poreikius ir finansines galimybes. Todėl mūsų klientai gali pasirūpinti atminimo dienoms reikalingomis priemonėmis neišleidžiant didelės sumos“, – sako „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė.
Ruošiantis Vėlinėms, „Lidl“ pirkėjų laukia specialūs pasiūlymai žvakėms bei kapų dekoracijoms: iki pat lapkričio 2 dienos jas galėsite įsigyti su geromis nuolaidomis – iki 26 proc. Kapų žvakių kainos prasideda vos nuo 0,43 Eur – tiek kainuos 30 val. degsiantis kapų žvakės įdėklas, o už 0,55 Eur įsigysite stiklinę žvakę su dangteliu, kurios degimo laikas siekia 20 valandų. Gera kaina pažymėtos ir daugelio mėgstamos stiklinės kapų žvakės: 30 val. degsianti žvakė kainuos 1,69 Eur, o klasikinė žvakė su kryžiumi 2,99 Eur. Ilgiausiai – net 105 val. – degsiantis kapų žvakės įdėklas kainuos 25 proc. pigiau – tik 1,49 Eur.
„Lidl“ siūlo ir platų chrizantemų, tinkamų artimųjų kapų papuošimui, asortimentą. Nuo spalio 27 d. galima įsigyti įvairių spalvų chrizantemų vazonėlius (aukštis apie 23 cm) už 13,99 Eur bei chrizantemų krūmus (aukštis apie 30 cm) už 5,49 Eur, todėl pirkėjai gali pasirinkti tiek mažesnes kompozicijas, tiek didesnius augalus, pritaikytus augti rudeninėmis lauko sąlygomis.
Kapų žvakių ir rudeninių gėlių žemomis kainomisgalite įsigyti visose 82 „Lidl“ parduotuvėse 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.
Straipsnį parengė: „LIDL“.