TV3 naujienos > Žmonės

Tarp elito svečių suspindo Asta Valentaitė: demonstravo neeilinę eleganciją

2025-10-20 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 12:55

Žinoma verslininkė, buvęs modelis Asta Valentaitė-Manchester su vyru Glenu Manchesteriu pasirodė Londone, prabangiame muziejuje, kuriame buvo surengtas „Rožinis pokylis“. Pora renginyje kartu pasirodė ant raudonojo kilimo ir tikrai neliko nepastebėti.

Asta Valentaitė (Nuotr. socialinių tinklų)

Pora renginyje kartu pasirodė ant raudonojo kilimo ir tikrai neliko nepastebėti.

3

Asta Valentaitė-Manchester su vyru pasirodė ant raudonojo kilimo, Londone, kuriame vyko „Rožinis pokylis“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Rožinis pokylis“

Asta Valentaitė-Manchester kartu su savo vyru Glenu Manchesteriu pasirodė Londone, kur muziejuje įvyko „Rožinis pokylis“.

Pora sutviskėjo prabanga ir elegancija bei neliko nepastebėti, o blykstės nenustojo dirbti.

Gerbėja komentaruore rašė: „Švytintys“.

Antroji pridūrė: „Džeimso Bondo nuotaika“.

Trečioji rašo: „Elegantiška ir graži pora“.

 

