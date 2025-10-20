Tarp elito svečių suspindo Asta Valentaitė: demonstravo neeilinę eleganciją

Asta Valentaitė-Manchester su vyru pasirodė ant raudonojo kilimo, Londone, kuriame vyko „Rožinis pokylis“.
„Rožinis pokylis“
Asta Valentaitė-Manchester kartu su savo vyru Glenu Manchesteriu pasirodė Londone, kur muziejuje įvyko „Rožinis pokylis“.
Pora sutviskėjo prabanga ir elegancija bei neliko nepastebėti, o blykstės nenustojo dirbti.
Gerbėja komentaruore rašė: „Švytintys“.
Antroji pridūrė: „Džeimso Bondo nuotaika“.
Trečioji rašo: „Elegantiška ir graži pora“.
