TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Asta Valentaitė nustebino kitokiu įvaizdžiu: tokią ją pamatysite retai

2025-09-28 17:42
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-09-28 17:42
2025-09-28 17:42

Viena žinomiausių lietuvių moterų, verslininkė bei buvęs modelis, Asta Valentaitė-Manchester visuomet stebina elegancija bei moteriškumu, tačiau šį kartą moteris gerbėjus nustebino visiškai neįprastu įvaizdžiu.

Asta Valentaitė-Manchester (Nuotr. asmeninio albumo)

Viena žinomiausių lietuvių moterų, verslininkė bei buvęs modelis, Asta Valentaitė-Manchester visuomet stebina elegancija bei moteriškumu, tačiau šį kartą moteris gerbėjus nustebino visiškai neįprastu įvaizdžiu.

7

Asta Valentaitė pasidalino nuotraukų karusele, kurioje ji suspindėjo visiškai kitokiame amplua.

Prikaustė dėmesį

Moteris socialiniame tinkle paviešino kadrus, kuriuose pozavo su savo vyru. Tiesa, akys krypo į kiek kitokį Astos įvaizdį.

Viešumoje ji pasirodė pasipuošusi odiniu lietpalčiu, odiniu sijonu, golfu bei ilgaauliais aukštakulniais.

„Goodwood Revival“ grįžimas į praeitį. Stilius, paveldas ir šiek tiek 60-ųjų glamūro“, – brūkštelėjo ji.

Netrukus internautai negailėjo gražiausių žodžių porai, rašė, kad jie – nuostabūs.

 

 

 

melancholija
melancholija
2025-09-28 17:45
lėlės gyvenimas stiklinėje
Atsakyti
