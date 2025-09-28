Asta Valentaitė nustebino kitokiu įvaizdžiu: tokią ją pamatysite retai

Asta Valentaitė pasidalino nuotraukų karusele, kurioje ji suspindėjo visiškai kitokiame amplua.
Prikaustė dėmesį
Moteris socialiniame tinkle paviešino kadrus, kuriuose pozavo su savo vyru. Tiesa, akys krypo į kiek kitokį Astos įvaizdį.
Viešumoje ji pasirodė pasipuošusi odiniu lietpalčiu, odiniu sijonu, golfu bei ilgaauliais aukštakulniais.
„Goodwood Revival“ grįžimas į praeitį. Stilius, paveldas ir šiek tiek 60-ųjų glamūro“, – brūkštelėjo ji.
Netrukus internautai negailėjo gražiausių žodžių porai, rašė, kad jie – nuostabūs.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!