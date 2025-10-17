Lietuviai surengė pasakiško grožio vestuves: atskleidė, kam išleido daugiausiai pinigų

„Lietuva mums labai svarbi dėl šaknų, prisiminimų ir artimųjų. Atrodė prasminga tokį svarbų gyvenimo įvykį švęsti gimtinėje“, – pasakoja jaunavedžiai.
Vestuvių vizija – jaukumas ir elegancija
Indrė ir Dovydas norėjo, kad jų šventė būtų kupina šviesos, žalumos ir subtilios romantikos.
„Norėjome, kad vestuvės būtų jaukios ir šiltos – tokios, kur svečiai jaustųsi tarsi namuose. Mūsų tikslas buvo subtilus, elegantiškas stilius su natūraliomis spalvomis, daug žalumos ir šviesių akcentų, kad šventė atspindėtų mūsų asmenybes – paprastą, bet kartu romantišką nuotaiką“, – sako pora.
Pagrindinės šventės vietos pasirinkimas buvo aiškus nuo pat pradžių – jaunavedžius sužavėjo Raudondvario dvaro iškilmingumas ir Giletos sodybos jaukumas.
„Raudondvario dvaro istorija ir aplinka suteikė šventei iškilmingumo, o Giletos sodyba – jaukumo ir gamtos ramybės. Šios vietos idealiai atspindėjo mūsų šventės nuotaiką.“
Kadangi pora gyvena svetur, didžioji dalis pasiruošimo vyko nuotoliniu būdu.
„Planuoti šventę iš užsienio nebuvo lengva – daug ką teko derinti per atstumą. Tačiau labai padėjo tiekėjų profesionalumas ir šeimos pagalba Lietuvoje“, – dalijasi Indrė ir Dovydas.
Sunkiausia, anot jų, buvo koordinuoti tiekėjus ir suvaldyti visas detales, tačiau pagrindiniai sprendimai dėl stiliaus ir spalvų gimė lengvai – abu puikiai žinojo, kokios atmosferos siekia.
Netradiciniai sprendimai ir jausmingos akimirkos
Vestuvių dieną netrūko nei emocijų, nei originalių idėjų. Vietoje įprastos svečių knygos jaunieji pasirinko balso linkėjimų telefoną, kuris tapo tikra šventės pažiba.
„Norėjome kažko kitokio nei įprasta, todėl svečiai linkėjimus įrašinėjo telefonu. Daug kam tai buvo naujiena, visi su entuziazmu dalyvavo“, – juokiasi pora.
Vis dėlto labiausiai įsiminė ne detalės, o jausmai.
„Nepamirštamiausias momentas – kai pirmą kartą pamatėme vienas kitą. Tai buvo jausminga ir tikrai ypatinga akimirka.“
Biudžetas ir prioritetai
Pasak jaunavedžių, biudžetas buvo lankstus – nors turėjo pradinį planą, šventės eigoje atsirado papildomų idėjų ir išlaidų.
„Turėjome preliminarų biudžetą, bet daug kas dėliojosi eigoje, ypač kai atsirado papildomos idėjos arba kai radome paslaugas, kurios mums labai patiko, tad pats biudžetas buvo lankstus.“
Pora taip pat priduria, kad didžiausios išlaidos atiteko vietai, maistui ir dekorui.
„Norėjome, kad aplinka būtų elegantiška ir jauki, todėl daug investavome į gėles ir detales. Fotografas taip pat buvo svarbi investicija – norėjome gražių prisiminimų.“
Vis dėlto, kaip sako Indrė ir Dovydas, nei dėl vieno sprendimo nesigaili. Gėlės, dekoras ir maistas sukūrė atmosferą, kurią svečiai dar ilgai prisimins.
„Taip pat nesigailime investavę į floristiką – gėlės sukūrė nuotaiką ir eleganciją, kurią visi pastebėjo.“
Patirtis, kuri sustiprino ryšį
Vestuvių planavimas tapo ne tik iššūkiu, bet ir pamoka.
„Ši patirtis mums parodė, kad svarbiausia – tarpusavio palaikymas ir gebėjimas džiaugtis procesu. Planavimas dar labiau sustiprino mūsų ryšį ir priminė, kad kartu galime įveikti bet ką.“
Jaunavedžiai sako, kad viskas pavyko net geriau, nei tikėjosi – šventė praėjo sklandžiai, o atmosfera buvo būtent tokia, kokios svajojo.
Patarimai būsimiems jaunavedžiams
Indrė ir Dovydas, jau išbandę vestuvių planavimo subtilybes iš užsienio, turi kelis patarimus ir kitiems:
„Planuojant vestuves iš užsienio svarbu išlikti ramiais ir organizuotais. Patartina pasitikėti vietiniais tiekėjais ir drąsiai derinti savo viziją su jų patirtimi. Rinkitės pagrindines prioritetines sritis, už kurias norite sumokėti daugiau, o kitose vietose ieškokite kūrybiškų, ekonomiškų sprendimų. Svarbiausia mėgautis kiekviena šventės akimirka, neužsiciklinti ant smulkmenų ir leisti sau pasimėgauti džiaugsmu kartu su artimaisiais.“
