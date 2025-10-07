Pamačiusi, ką bičiulė apsirengė į vestuves, nuotaka negalėjo patikėti savo akimis: „Kodėl?“

Taip nutiko vienai jaunajai, kuri buvo priblokšta, kai į jos vestuves atvykusi viešnia vilkėjo baltai. Vis dėlto nuotaka nepasidavė pykčiui – ji sugebėjo pažvelgti į situaciją su humoru ir net „juokėsi paskutinė“, rašoma mirror.co.uk.
Pažįstama atvyko vilkėdama baltą suknelę
Nuotaka pasakojo, kad viena atsitiktinai pažįstama moteris – jos vyro brolio draugo mergina – atvyko į vestuves vilkėdama iki grindų siekiančią baltą suknelę. Šis gestas šokiravo visus svečius, mat net ir šiais laikais išlieka nerašyta taisyklė: baltą spalvą vestuvėse vilkėti gali tik nuotaka.
„Mano vyro brolio draugo mergina mano vestuvėse vilkėjo baltą suknelę. Prieš tai buvau ją sutikusi tik kelis kartus. Nesupykau, tiesiog juokinga, kad tai iš tiesų nutiko.
Atrodo, kad šiais laikais tai gana įprasta. Galbūt tai sėkmės ženklas?? Mano fotografas padarė puikių kadrų“, – „Reddit“ tinkle rašė nuotaka, pasidalijusi trijų nuotraukų karusele.
Fotografas, regis, pasistengė užfiksuoti visus įdomiausius momentus – ir viešnią, šokančią, ir jos įspūdingą baltą suknelę su daugybe raukinių, kuri netrukus tapo interneto diskusijų objektu.
Socialinių tinklų vartotojai nesulaikė juoko
„Reddit“ vartotojai greitai įsitraukė į diskusiją, o komentarų skiltyje pasipylė juokingi palyginimai ir šmaikštūs pastebėjimai apie viešnios aprangą.
Vienas komentatorius rašė: „Bent jau ji apsirengė kaip vestuvinis tortas.“
Kitas siūlė šmaikščią idėją: „Nuotaka turėtų „Facebook“ prie šių nuotraukų pridėti komentarą: „Žiūrėkite! Kažkas taip džiaugėsi galėdamas būti mano vestuvėse, kad apsirengė kaip vestuvinis tortas!“
Trečias komentatorius nepagailėjo ironijos: „Drąsa vilkėti tokią bjaurią suknelę verta plojimų.“
Dar kiti palyginimai buvo dar kūrybiškesni: „Man ji atrodo kaip vikšras“, „Galvojau apie močiutės atsarginį tualetinio popieriaus ritinėlį“, „Čia Pizos bokštas“, „Medūza“.
Nuotakos požiūris sužavėjo internetą
Nors kai kurie komentatoriai piktinosi svečios elgesiu, dauguma žavėjosi nuotakos humoro jausmu ir ramia reakcija.
Vienas asmuo rašė: „Man patinka tavo požiūris į šią situaciją.“
Kitas gyrė fotografą: „O, žinai, tas fotografas turėjo misiją padaryti visas šios nelaimės – pažįstamos suknelės nuotraukas!“
Tuo tarpu dar vienas internautas atkreipė dėmesį į smulkmeną, kuri neliko nepastebėta: „Batai yra beprotiškiausia viso aprangos dalis. Jos pirštai akivaizdžiai kyšo iš aukštakulnių.“
Diskusijos pabaigoje pasigirdo ir rimtesni svarstymai apie psichologiją, slypinčią už tokio elgesio.
„Aš tikrai nesuprantu, kodėl moterys taip elgiasi. Kas gi čia tokio? Visi žino, kad tai neskoninga, net ir moterys, kurios tai daro. Taigi... kodėl?!
Ar tai jų pasąmoningas troškimas būti nuotakomis? Ar joms patinka būti nekenčiamoms? Ar tai vienintelis jų drabužis? Nesuprantu to psichologijos“, – rašė viena.
