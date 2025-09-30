Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Tragiška nelaimė: influencerė mirė praėjus vos kelioms dienoms po savo vestuvių

2025-09-30 20:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 20:47

Vos 26-erių metų socialinių tinklų influencerė Adna Rovčanin-Omerbegović iš Bosnijos netikėtai mirė praėjus vos kelioms dienoms po savo vestuvių.

Tragiška nelaimė: influencerė mirė praėjus vos kelioms dienoms po savo vestuvių (nuotr. socialinių tinklų)

Vos 26-erių metų socialinių tinklų influencerė Adna Rovčanin-Omerbegović iš Bosnijos netikėtai mirė praėjus vos kelioms dienoms po savo vestuvių.

7

Kaip rašo naujienų portalas „The Mirror“, mergina susirgo šventės metu ir netrukus po jos atsidūrė ligoninėje.

Susirgo per vestuvių šventę

Jauna moteris rugsėjo 13-ąją šventė savo vestuves, tačiau per priėmimą staiga pasijuto blogai. Pasak vietos žiniasklaidos, ji buvo skubiai išgabenta į ligoninę, kur jai suteikta pagalba. Vis dėlto netrukus Adna paniro į komą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjus dviem dienoms, rugsėjo 15-ąją, ji mirė.

Jauna verslininkė ir turinio kūrėja

Be aktyvios veiklos socialiniuose tinkluose, Adna taip pat buvo grožio salono savininkė Sarajeve, Bosnijos sostinėje. Jos netikėta mirtis sukėlė didžiulį šoką ir liūdesį tiek sekėjų, tiek pažįstamų tarpe.

Gerbėjų užuojautos

Socialiniuose tinkluose netyla užuojautos ir atsisveikinimai.

„Vakar tu buvai tarp mūsų, šiandien jau išlydime. Ilsėkis ramybėje, brangi Adna“, – rašė viena sekėja.

„Neteisinga, kad jauni gyvenimai taip anksti užgęsta“, – pridūrė kita.

„Tu visada liksi mūsų širdyse“, – komentavo trečias gerbėjas.

