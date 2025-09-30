Tragiška nelaimė: influencerė mirė praėjus vos kelioms dienoms po savo vestuvių

Kaip rašo naujienų portalas „The Mirror“, mergina susirgo šventės metu ir netrukus po jos atsidūrė ligoninėje.
Susirgo per vestuvių šventę
Jauna moteris rugsėjo 13-ąją šventė savo vestuves, tačiau per priėmimą staiga pasijuto blogai. Pasak vietos žiniasklaidos, ji buvo skubiai išgabenta į ligoninę, kur jai suteikta pagalba. Vis dėlto netrukus Adna paniro į komą.
Praėjus dviem dienoms, rugsėjo 15-ąją, ji mirė.
Jauna verslininkė ir turinio kūrėja
Be aktyvios veiklos socialiniuose tinkluose, Adna taip pat buvo grožio salono savininkė Sarajeve, Bosnijos sostinėje. Jos netikėta mirtis sukėlė didžiulį šoką ir liūdesį tiek sekėjų, tiek pažįstamų tarpe.
Gerbėjų užuojautos
Socialiniuose tinkluose netyla užuojautos ir atsisveikinimai.
„Vakar tu buvai tarp mūsų, šiandien jau išlydime. Ilsėkis ramybėje, brangi Adna“, – rašė viena sekėja.
„Neteisinga, kad jauni gyvenimai taip anksti užgęsta“, – pridūrė kita.
„Tu visada liksi mūsų širdyse“, – komentavo trečias gerbėjas.
