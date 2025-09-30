Išvydę 23-ejų sūnaus kūną tėvai vos nenualpo: specialistai jį grąžino be širdies

Trūkstamas organas paaiškėjo atlikus antrąją autopsiją Kvinslande. Šeima tvirtina, kad Byrono širdis buvo pašalinta ir palikta Indonezijoje be jų žinios ir sutikimo.
„Patyrėme ilgą laukimą ir tylą,“ – teigiama tėvų pranešime, kurį išplatino jų teisiniai atstovai.
„Likus dviems dienoms iki laidotuvių mums pasakė Kvinslando koroneris, kad jo širdis buvo paimta ir palikta Balyje – be mūsų žinios, be mūsų sutikimo, be jokio teisinio ar moralinio pagrindo. Tai nežmoniška. Tai neapsakomai skaudu,“ – sakė tėvai.
Interviu News.com.au Byrono mama Chantal prisipažino, kad širdis tiesiog sustojo išgirdus apie dingusį organą.
„Trumpam palengvėjo, kai pagaliau sūnaus kūnas buvo parvežtas į Australiją. Pagalvojome, kad bent jau galėsime su juo atsisveikinti ir palaidoti. Tačiau sužinojus, kad jo širdis buvo paimta, o niekas apie tai nežinojo – net Balio konsulatas – tai buvo milžiniškas smūgis,“ – pasakojo ji.
Už širdį reikėjo susimokėti
Pasak šeimos, jie turėjo kelis mėnesius laukti ir sumokėti 700 dolerių, kad Byrono širdis būtų sugrąžinta. Organas buvo parvežtas jau po laidotuvių.
Kaip rašo news.com.au, Byronas buvo rastas be sąmonės plūduriuojantis baseine privačioje viloje. Jo mirtis nebuvo pranešta policijai net keturias dienas – iki gegužės 30-osios. Atvykus pareigūnams, įvykio vieta jau buvo pažeista.
Kūnas buvo nugabentas į privačią ligoninę, kur išduotas mirties liudijimas, nurodantis galimą mirties priežastį – nuskendimą. Vėliau palaikai buvo pervežti į Balio laidojimo namus, kad būtų paruošti pargabenimui į Brisbeną.
Šeima paprašė vietinio draugo suorganizuoti autopsiją Balyje prieš siunčiant kūną namo. Kūnas buvo pristatytas į Ngurah bendrąją ligoninę Denpasare, kur atlikta klinikinė autopsija. Tos pačios ligoninės gydytoja Nola Margaret Gunawan taip pat gavo oficialų prašymą iš Balio institucijų atlikti teismo medicinos autopsiją. Tokios autopsijos metu organai gali būti pašalinami tyrimui.
„Mes suprantame, kad mirusysis – ne tik biologinis įrodymas. Tačiau gavus du autopsijos prašymus, akivaizdu, kad pirmenybę reikia teikti teisiniam tyrimui. Patologai visame pasaulyje elgiasi taip pat,“ – sakė gydytoja Gunawan.
Pasak jos, pagal Indonezijos baudžiamojo proceso kodeksą teismo medicinos autopsijoms nereikia giminaičių sutikimo.
„Organų laikymas siekiant nustatyti mirties priežastį yra įprasta praktika visame pasaulyje. Negalime atlikti dalinės autopsijos,“ – pabrėžė ji.
Specialistė nurodė, kad tikėtina mirties priežastis – alkoholio intoksikacijos ir antidepresanto poveikio kombinacija, galėjusi sutrukdyti Byronui išlipti iš baseino. Vis dėlto ant kūno rasti randai ir mėlynės nebuvo paaiškintos.
Byrono mirtis šiuo metu yra atvira koronerio tyrimo tema Kvinslando koronerio teisme. Papildoma informacija dar nepaskelbta.
Netekčiai palengvinti buvo sukurta GoFundMe kampanija. Byronas prisimenamas kaip „sūnus, brolis ir draugas, per anksti išėjęs iš gyvenimo“.
