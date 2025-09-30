Skaudžia žinia apie netektį socialiniuose tinkluose pasidalijo velionio artimieji.
Artimieji pranešė atsisveikinimo detales
„Su gilia širdgėla pranešame, kad į Amžinybę iškeliavo mylimas tėtis, sūnus, vyras Giedrius Garmus.
Atsisveikinti su Giedrium bus galima nuo 2025 m. rugsėjo 29 d. 17 val. Prienų laidojimo namuose „Skausmo užuovėja“, J. Zdebskio g. 6, Prienai.
Šventosios Mišios už velionį bus aukojamos 2025 m. spalio 1 d. 10 val. Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje, Kęstučio g. 7, Prienai. Išlydėjimas į Prienų kapines – 12 val.
Ilsėkis ramybėje, Giedriau“, – rašoma Daivos Garmuvienės įraše.
