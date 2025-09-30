Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Liūdna žinia: mirė grupės „Nemuno krantai“ narys Giedrius Garmus

2025-09-30 16:17 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 16:17

Lietuvos muzikos pasaulį pasiekė liūdna žinia – užgeso grupės „Nemuno krantai“ nario Giedriaus Garmo gyvybė.

Mirė Giedrius Garmus (nuotr. Facebook, 123rf)

1

Skaudžia žinia apie netektį socialiniuose tinkluose pasidalijo velionio artimieji.

Artimieji pranešė atsisveikinimo detales

„Su gilia širdgėla pranešame, kad į Amžinybę iškeliavo mylimas tėtis, sūnus, vyras Giedrius Garmus.

Atsisveikinti su Giedrium bus galima nuo 2025 m. rugsėjo 29 d. 17 val. Prienų laidojimo namuose „Skausmo užuovėja“, J. Zdebskio g. 6, Prienai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šventosios Mišios už velionį bus aukojamos 2025 m. spalio 1 d. 10 val. Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje, Kęstučio g. 7, Prienai. Išlydėjimas į Prienų kapines – 12 val.

Ilsėkis ramybėje, Giedriau“, – rašoma Daivos Garmuvienės įraše.

 

 

