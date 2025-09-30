Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Mirė gerbiama Lietuvos visuomenininkė

2025-09-30 13:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 13:50

Prieš kelias dienas per Lietuvą nuaidėjo skaudi žinia – mirė gerbiama ir ilgametė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė Janina Matuizienė.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Prieš kelias dienas per Lietuvą nuaidėjo skaudi žinia – mirė gerbiama ir ilgametė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė Janina Matuizienė.

REKLAMA
0

Apie netektį pranešė J. Matuizienės kolegos.

Mirė ilgametė kolegė

Socialiniame tinkle „Facebook“ Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija pasidalijo įrašu, pranešančiu apie gerbiamos kolegės J. Matuizienės netektį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Su giliu liūdesiu pranešame apie skaudžią netektį – Anapilin iškeliavo ilgametė kolegė Janina Matuizienė.

REKLAMA
REKLAMA

Ji ne vieną dešimtmetį skyrė profesinių sąjungų bendruomenės stiprinimui, socialiniam dialogui, o pastaraisiais metais atstovavo kultūros darbuotojams, vyresnio amžiaus žmonėms.

REKLAMA

Kolegės gyvenimas buvo paremtas atsidavimu žmonėms, jos darbai liudija rūpestį žmonių problemomis, atkaklumą ir gebėjimą telkti įvairias kartas bei socialines grupes.

J. Matuizienė gimė 1955 m. gegužės 26 d., Zarasų rajone. Baigusi mokyklą ji studijavo vokiečių kalbos filologiją Vilniaus universitete.

Nuo pat Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijoje (LPSK) įsteigimo 2002 m. iki 2022 m. J. Matuizienė ėjo generalinės sekretorės pareigas.

REKLAMA
REKLAMA

Vėliau vadovavo Lietuvos kultūros darbuotojų profesinių sąjungų federacijai, buvo LPSK valdybos nare, Nacionalinės pagyvenusių žmonių asociacijos „Patirtis“ pirmininkė, taip pat daug metų atstovavo senjorų interesams bendrijoje „Bočiai“.

Ji buvo įsitraukusi į Vilniaus miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklą, nuolat siekė, kad kultūros darbuotojų, senjorų ir bendruomenių balsas būtų girdimas valstybės institucijose.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

J. Matuizienė aktyviai dalyvavo socialiniame dialoge nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu, atstovaudama profesinių sąjungų bendruomenei įvairiuose formatuose. Ji nuosekliai kėlė socialinio teisingumo ir lygių galimybių klausimus, daug dėmesio skirdama pažeidžiamų grupių situacijai – migrantų integracijai, romų bendruomenės įtraukimui į visuomeninį gyvenimą, diskriminacijos mažinimui.

REKLAMA

Netekome nuoširdžios, šviesios asmenybės, kurios didžiulis indėlis į nepriklausomos Lietuvos profesinių sąjungų judėjimo kūrimą ir stiprinimą, kultūros darbuotojų ir pagyvenusių žmonių gyvenimą išliks gyvas daugelio atmintyje.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems, bičiuliams ir kolegoms“, – buvo rašoma įraše.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų