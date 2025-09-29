Sugniuždytas Hamiltonas pasidalino jautria žinute: „Jis mirė mano glėbyje“

„4 dienas jis buvo prijungtas prie gyvybę palaikiusių aparatų, kovojo iš visų jėgų, kokias tik turėjo, tačiau galiausiai man teko priimti sunkiausią sprendimą savo gyvenime ir atsisveikinti su Roscoe. Jis nenustojo kovoti iki pat paskutinės akimirkos. Jaučiuosi be galo dėkingas ir pagerbtas, kad galėjau dalintis savo gyvenimu su tokia nuostabia siela – angelu ir tikru draugu. Atsivesti Roscoe į savo gyvenimą buvo geriausias sprendimas, kokį kada nors priėmiau, ir amžinai branginsiu prisiminimus, kuriuos kartu išgyvenome. Nors netekau Coco, dar niekada man nebuvo tekę susidurti su sprendimu užmigdyti šunį, nors žinau, kad mano mama ir daugelis artimų draugų tai yra patyrę. Tai vienas skausmingiausių išgyvenimų, ir jaučiu gilų ryšį su visais, kurie patyrė mylimo augintinio netektį. Nors tai buvo be galo sunku, turėti jį buvo viena gražiausių gyvenimo dalių – taip stipriai mylėti ir būti mylimam.
Dėkoju visiems už meilę ir palaikymą, kurį rodėte Roscoe per visus šiuos metus. Buvo ypatinga tai matyti ir jausti.
Jis mirė sekmadienio vakarą, rugsėjo 28 d., mano glėbyje“,– rašė L. Hamiltonas, sulaukęs daugybės užuojautos žinučių.
L. Hamiltonas 2020 m. neteko kito šuns Coco, kurio gyvybę, kaip įtariama, nusinešė širdies smūgis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!