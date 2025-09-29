Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lenkijoje – puikūs Lietuvos šokėjų pasirodymai

2025-09-29 18:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-29 18:51

Praėjusį savaitgalį Lodzėje (Lenkijoje) vyko tarptautinės WDSF sportinių šokių varžybos, į kurias vyko ir gausus būrys mūsų šalies šokėjų. Rezultatai iš ties džiugino – net aštuoni Lietuvos duetai pateko į finalus ir sėkmingai kovėsi dėl prizinių vietų.

LSŠF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Praėjusį savaitgalį Lodzėje (Lenkijoje) vyko tarptautinės WDSF sportinių šokių varžybos, į kurias vyko ir gausus būrys mūsų šalies šokėjų. Rezultatai iš ties džiugino – net aštuoni Lietuvos duetai pateko į finalus ir sėkmingai kovėsi dėl prizinių vietų.

0

WDSF Rising Stars standartinių šokių programoje Justas Gedgaudas ir Patricija Kairytė (Kauno „Sūkurys”) tapo nugalėtojais. Šioje grupėje iš viso dalyvavo 10 porų.

Eimantas Eirošius ir Ema Kniubaitė (Klaipėdos „DS dance” ir Kauno „Kaspinas”) iškovojo antrąją vietą WDSF jaunimo Lotynų Amerikos šokių programoje, Oskaras Vilimas ir Upė Urtė Urnikaitė (Šiaulių „Šypsena“) užėmė šeštąją vietą.

WDSF jauniai II standartinių šokių programoje Eimantas Vilčinskas ir Kira Volkova (Vilniaus „AJ dance”) užėmė trečiąją vietą.

WDSF jauniai II Lotynų Amerikos šokių programoje Girius Ramašauskas ir Gailė Vaičiulaitytė (Vilniaus „AJ dance“) taip pat užėmė trečiąją vietą, Martynas Šalenga ir Patricija Prūsaitė (Vilniaus „Šokio technikos akademija” ir Elektrėnų „Žiburėliai”) iškovojo ketvirtąją vietą.

Oskaras Vilimas ir Upė Urtė Urnikaitė (Šiaulių „Šypsena“) užėmė penktąją vietą jaunimo standartinių šokių programose, o Benas Norkus ir Amadėja Kurtkutė (Šiaulių „Šypsena”) šeštąją.

Kasparas Svistunavičius ir Medeina Gričiūtė (Kauno „Toro” ir Vilniaus „Ratuto”) užėmė šeštąją vietą WDSF Rising Stars Lotynų Amerikos šokių programoje.

