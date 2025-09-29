Du „Viada-Multi FX“ ekipažai – aukščiausiose „Orlen Lietuva Rally“ pozicijose

Pasitreniruoti prieš artėjantį savaitgalį įvyksiantį Lietuvos automobilių ralio čempionato epilogą Zarasuose progos nepraleido Giedrius Notkus su Daliumi Strižanu ir Jonas Sluckus su Giedriumi Šileikiu.
Tiesa, Giedriui Notkui šiose varžybose kiek netikėtai teko keisti šturmaną, kadangi tradiciškai jam šturmanaujantis Dalius Strižanas dėl atidėtų skrydžių užstrigo užsienyje ir pranešė, kad į Mažeikius laiku atvykti negalės. Tačiau Giedrius Notkus iš šios situacijos išsisuko šalia savęs pasisodindamas savo mechaniką Tomą Gordzeladzę. Pastarasis anksčiau Giedriui Notkui jau yra šturmanavęs keliose varžybose, kur ekipažas startavo BMW automobiliu.
„Į šias varžybas mus pakvietė jų organizatorius Vitalijus Plastininas. Jis dar prieš du mėnesius mums paskambino ir pasakė, kad kartu su Mini ralio etapu bus ir vykdomos ir taurės varžybos, kuriose dalyvauti galės visi. Nusprendėme pasinaudoti šia proga kaip treniruote prieš Zarasų ralį. Ralis buvo suorganizuotas tikrai kokybiškai, su gražiu atidarymu ir smagiais greičio ruožais, tiesioginėmis transliacijomis. Noriu organizatorių pagirti už tikrai dideles pastangas.
Mūsų planas buvo čia pasitreniruoti. Planavome, kad Dalius Strižanas į varžybas atskris tiesiai iš komandiruotės užsienyje, bet dėl streiko buvo perkelti skrydžiai ir jis atvykti nebeturėjo galimybės. Į Daliaus vietą sėdo Tomas Gordzeladze. Aišku, nebuvo laiko net sėdynę pakeisti, nes Dalius sveria šiek tiek virš 60 kilogramų, o Tomas – 120. Tai Tomui teko kažkaip susikamšyti į tą Daliaus sėdynę. Bet jo noras pavažiuoti su „Škoda Fabia R5“ buvo didesnis už tą diskomfortą užpakaliui“, – nuotykius prieš startą pasakojo Giedrius Notkus.
Nepaisant netikėtų šturmano rokiruočių Giedrius Notkus jau nuo pat pirmųjų greičio ruožų ėmė rodyti puikų tempą. Jo nestabdė nei mažesnę patirtį turintis antrasis vairuotojas, ir net sudaužytas ratlankis. Visus septynis greičio ruožus laimėjęs Giedriaus Notkaus ir Tomo Gordzeladzės duetas tapo absoliučiai greičiausiu ekipažu, laimėjusiu visus greičio ruožus.
„Viskas sekėsi gana neblogai, laimėjome pirmus du greičio ruožus, bet trečiame greičio ruože, likus mažiau nei kilometrui iki finišo, stabdyme pataikėme į duobę – sulankstėme priekinį ratlankį, o galinis gavo tokį smūgį, jog pats ratlankis nulūžo nuo stipinų ir ratas nulėkė nuo mašinos, nuriedėjo kelis šimtus metrų, atsitrenkė į žiūrovo automobilį ir jį sulankstė. Bet kadangi renginys yra draustas, buvo užpildyta pranešimo apie įvykį forma, pateikta organizatoriams ir žiūrovui tie nuostoliai bus atlyginti draudimo.
Aš net nepajutau, kai tas ratas nulūžo ir nuskuodžiau finišo link. Mašina tiesiog čiuožė ant galinės ašies. Buvo pažeista važiuoklė, linko šakė, amortizatorius, trūko stabdžių diskas, išbėgo stabdžių skystis. Finišavome ant trijų ratų. Patyrėme nuostolių, bet pasikeitėme ratą ir iškart važiavome į serviso zoną, kur prie automobilio puolė dirbti mechanikai.
Mechanikai kiek galėjo, tiek sutvarkė automobilį, bet likusius greičio ruožus važiavome su vienu nestabdančiu ratu. Dėl to teko stabdyti švelniau, anksčiau, nes stipriau paspaudus stabdį automobilis stodavo skersas. Nenorėjome rizikuoti ir važiavome atsargiau, bet vis tiek laimėjome visus greičio ruožus ir iškovojome pergalę“, – pasakojo Giedrius Notkus.
Antroje absoliučios įskaitos vietoje finišavo kitas „Viada-Multi FX“ ekipažas – Jonas Sluckus su Giedriumi Šileikiu, vairavę analogišką „Škoda Fabia R5“. Duetas, priešingai nei Giedriaus Notkaus ir Tomo Gordzeladzės ekipažas, išvengė techninių problemų.
„Sekėsi tikrai gerai, bet nedidelių nuotykių irgi turėjome. Pirmame greičio ruože, po nežinau kiek metų, pirmą kartą padariau „False Start“. Tokia įdomi pradžia, kaip tik prasibudinimui. O šiaip turėjome tikslą pasidaryti gerą treniruotę, prisiminti automobilį, jį išbandyti. Pats renginys tikrai labai geras, kokybiškas. Pirmą kartą dalyvavau Mini ralyje, tai sakyčiau, kad greičio ruožai tokie patys, kokie būdavo A lygoje, bet trumpesni ir su greičio gesinimo zonomis. Bet apart mažesnio atstumo jie daugiau niekuo nenusileidžia. Pavyko finišuoti sėkmingai, tai dabar geromis nuotaikomis išvažiuosime į Aukštaitijos ralį Zarasuose“, – sakė Jonas Sluckus.
