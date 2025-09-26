Benzingalvių šventė Kaune: drago finale – šeimų dvikovos, tūkstančiai arklio galių ir „Grobuonio“ šalmas

Organizatoriai žada ne tik adrenaliną trasoje, bet ir unikalias istorijas, kurių herojai – ištisos lenktyniaujančios šeimos.
Šeimų dvikovos prie starto linijos
Didžiausia intriga – ne tik kova dėl sekundžių, bet ir šeimyninės dvikovos. Prie starto linijos su identiškais „Audi R8“ stos sutuoktiniai Ieva ir Kęstas Gyliai. Ne mažiau patyrusi pora – Airida ir Mindaugas Beniušiai – jėgas vėl matuosis su galingais „Nissan GT-R“ modeliais.
Tačiau bene jautriausia istorija – „Fast Family LT“ projektas, kuriame lenktynininkas Egidijus Valutis savo aistra automobiliams užkrėtė sūnų Emilį ir dukrą Smiltę.
Po jų debiuto Panevėžyje tėtis prisipažino: „Neįsivaizduoju, kaip jautėsi vaikai, nes pats buvau pritepęs kelnes. Jaudulys lipo per visus galus.“
Ketvirčio mylios monstrai
Žiūrovų laukia ir susitikimas su tikrais drago monstrais. Olegas Dmitrijevcevas, pagarsėjęs savo „Grobuonio“ šalmu, pirmą kartą Lietuvoje pristatys naują pirkinį – „Crazy Nova“ bolidą, 402 metrus galintį įveikti per 8 sekundes.
Po remonto į trasą grįžta ir Vytauto Matusevičiaus „Fiat Topolino“, kuris, pasak organizatorių, dabar yra dar greitesnis.
Festivalis visiems skoniams
Renginys vyks dvi dienas. Šeštadienį karaliaus greitis: visą dieną vyks drago kvalifikaciniai važiavimai, o ausis lepins „Memel Bass“ automobilių garso varžybos. Sekmadienį greitį pakeis elegancija – oro uoste vyks didžiulė senovinės technikos paroda ir „Retro mugė“. Visą savaitgalį veiks pramogos vaikams.
„Įtiksime kiekvieno benzingalvio skoniui“, – žada organizatorius Jurgis Grigaliūnas. Panašu, kad paskutinis rugsėjo savaitgalis Kaune bus išties galingas ir triukšmingas automobilių sporto sezono uždarymas.
