TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Istorinis posūkis: seniausias Lietuvos ralis „Aplink Lietuvą“ keičia varžybų formatą

2025-09-26 10:56 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 10:56

Beveik šimtmetį skaičiuojantis, prestižinis ralis „Aplink Lietuvą“ šiemet verčia naują istorijos puslapį. Spalio 24-26 dienomis vyksiančiame renginyje dėl garbingiausio trofėjaus – Lietuvos Respublikos Prezidento taurės – pagrindinėje įskaitoje pirmą kartą varžysis tik elektromobiliai. Tai – radikalus pokytis, kuriuo siekiama ne tik modernizuoti seniausias šalies lenktynes, bet ir atverti kelią į tarptautinę FIA ekoralio areną.

„Ralis Aplink Lietuvą 2024“

Beveik šimtmetį skaičiuojantis, prestižinis ralis „Aplink Lietuvą" šiemet verčia naują istorijos puslapį. Spalio 24-26 dienomis vyksiančiame renginyje dėl garbingiausio trofėjaus – Lietuvos Respublikos Prezidento taurės – pagrindinėje įskaitoje pirmą kartą varžysis tik elektromobiliai. Tai – radikalus pokytis, kuriuo siekiama ne tik modernizuoti seniausias šalies lenktynes, bet ir atverti kelią į tarptautinę FIA ekoralio areną.

„Jau senokai jautėme, kad raliui „Aplink Lietuvą“ reikia keistis“, – teigia renginį organizuojančio Lietuvos automobilių klubo prezidentas Rolandas Dovidaitis.

Daugiau naujienų apie automobilių renginius – specialioje „Automobilių renginiai“ rubrikoje.

Vietoj įprastų greičio ruožų, elektromobilių ekipažai varžysis tikslaus važiavimo rungtyse. Jų tikslas – ne įveikti distanciją kuo greičiau, o išlaikyti tikslų, iš anksto nustatytą vidutinį greitį.

Bus skaičiuojami baudos taškai tiek už pavėlavimą, tiek už atvykimą anksčiau laiko. Tai – iššūkis ne tik vairuotojo, bet ir šturmano meistriškumui.

Kelias į pasaulinę areną

Šių metų ralis taps kandidatiniu etapu į FIA Ekoralio taurės čempionatą. Renginį stebės tarptautiniai stebėtojai, nuo kurių įvertinimo priklausys, ar jau 2026 metais Lietuvoje galės vykti oficialus šio Pasaulio čempionato etapas. Tai suteikia renginiui papildomo svorio ir svarbos.

Nors pagrindinis Prezidento trofėjus atiteks elektromobilio ekipažui, organizatoriai nepamiršo ir kitų automobilių. Ralyje laukiami ir hibridinių, istorinių bei sportinių automobilių savininkai – jie varžysis atskirose įskaitose.

Trijų dienų maršrutas per Lietuvą

Sportininkų laukia įspūdingas, 747 km ilgio maršrutas su 21 specialiuoju ruožu. Ralis spalio 24 d. vakare (18:00 val.) iškilmingai startuos Kaune prie Soboro, šeštadienį keliaus Zarasų link, o sekmadienį, pravažiavęs Molėtus, finišuos Vilniuje, S. Daukanto aikštėje prie Prezidentūros, kur ir įvyks apdovanojimų ceremonija.

34-asis ralis „Aplink Lietuvą“ žada būti išties istorinis. Drąsus sprendimas pagrindine ralio ašimi paversti elektromobilius ir tikslaus važiavimo discipliną ne tik išsaugo seną tradiciją, bet ir pritaiko ją ateities dvasiai.

Šis eksperimentas parodys ne tik naujos kartos čempionus, bet ir nubrėš tolimesnes ralio „Aplink Lietuvą“ perspektyvas tarptautinėje arenoje.

