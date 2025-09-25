Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Druskininkuose – „Street Race“ čempionato kulminacija: nugalėtojo likimą gali lemti vienas taškas

2025-09-25 17:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 17:06

Praėjusį savaitgalį Druskininkų apylinkėse nuaidėjus ralio sprinto finalui, šį šeštadienį (rugsėjo 27 d.) kurortas vėl taps automobilių sporto sostine. Gardino gatvėje vyks lemiamas Lietuvos automobilių „Street Race“ čempionato etapas „Mototoja Race Druskininkai“. Padidinta taškų vertė (x1,5 koeficientas) žada maksimalią intrigą, o SGC-3 klasėje čempiono titulą gali nulemti vos vienas taškas.

Lietuvos automobilių „Street Race“ čempionato etapas (nuotr. Organizatorių)
102

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Didžiausios aistros turėtų virti SGC-3 klasėje. Čia prieš finalinį etapą Tomą Kuzmarską (41 tšk.) nuo Dariaus Kliaudaičio (40 tšk.) skiria vos vienas taškas. Tai reiškia, kad sportininkas, finišavęs aukštesnėje pozicijoje, greičiausiai ir taps čempionu. Intrigą dar labiau paaštrina tai, kad į kovą gali įsikišti ir vos keliais taškais atsiliekantis sezono debiutantas Gytis Tepcovas.

Daugiau naujienų apie automobilių renginius – specialioje „Automobilių renginiai“ rubrikoje.

Lietuvos automobilių „Street Race“ čempionato etapas
(102 nuotr.)
(102 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvos automobilių „Street Race“ čempionato etapas

SGC-1 klasėje dėl čempiono vardo susikaus Artūras Kazakauskas (53 tšk.) ir jį persekiojantis Lukas Staškūnas (45 tšk.). Tuo tarpu SGC-2 klasėje, nors lyderis Vytenis Butkevičius (52 tšk.) turi solidų pranašumą, dėl antros ir trečios vietų vyks neįtikėtinai atkakli keturių pilotų kova, kuriuos skiria vos keli taškai.

Renginys, sutampantis su Druskininkų turizmo dienomis, žada tapti tikra greičio švente. Prie starto linijos stos net 120 dalyvių, o jų lauks techniška ir klaidų neatleidžianti Gardino gatvės trasa.

„Paskutiniame etape tradiciškai vyksta aršiausia viso sezono kova dėl čempionato prizinių vietų. Turime 120 registruotų dalyvių ir gero oro prognozę. Šį savaitgalį Druskininkuose vyks Turizmo dienos, todėl veiklos netruks nei dalyviams, nei žiūrovams“, - sakė renginio organizatorius Lukas Jaruševičius.

Finalinis „Street Race“ etapas Druskininkuose – tai proga pamatyti, kaip per vieną dieną sprendžiasi viso sezono likimas. Dėl didžiulės intrigos ir gausaus dalyvių skaičiaus, šeštadienis žada būti karštas tiek trasoje, tiek už jos ribų.

