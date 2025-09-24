Artėjantį savaitgalį Mažeikiuose bus girdimi ralio bolidų varikliai: paaiškės čempionai

Intrigą iki pat paskutinių metrų garantuoja taisyklės. Finaliniame etape sportininkai pelnys pusantro karto daugiau taškų nei įprastai. Tai reiškia, kad net ir sezono lyderiai negali jaustis saugūs. Prie starto linijos stos pilnas 85 ekipažų sąrašas, o jų lauks techniški ir klastingi Mažeikių bei Viekšnių apylinkių keliai, kuriuose bendrai reikės įveikti beveik 33 sportinius kilometrus.
„A lygos“ patirtis – nuo lenktynininkų iki fanų
„Norime parodyti pradedantiesiems, kaip atrodo aukščiausios lygos ralio etapai“, – teigia organizatorius Vitalijus Plastininas. Būtent todėl finalinis mini ralio etapas turės elementų, įprastų tik didžiajam raliui: penktadienį vyks bandomasis greičio ruožas, o registracija ir rezultatai bus prieinami per profesionalią „Autorally.lt“ platformą.
Žiūrovams taip pat paruošta išskirtinė programa: „Rally Freaks“ komanda tiesiogiai internetu transliuos ne tik atidarymo ir apdovanojimų ceremonijas, bet ir du greičio ruožus, parinkdami sunkiai pasiekiamas, bet itin įdomias vietas.
Desertui – ralio žvaigždės
Ralyje netrūks ir aukščiausios lygos technikos. Pasitreniruoti prieš savo čempionato finalą atvyksta tokie garsūs vardai kaip Giedrius Notkus ir Jonas Sluckus su galingais „Škoda Fabia R5“ automobiliais. Prie jų prisijungs ir jaunieji talentai Markas Buteikis bei Erikas Valkeris, o egzotikos prieskonį suteiks Darius „Biesas“ Biesevičius, startuosiantis su „Porsche Cayman“.
Ralio atidarymas – penktadienį 20 val. Mažeikiuose. Lenktynių startas – šeštadienį. Finalinis etapas žada tapti ne tik įsimintina kova dėl čempionų titulų, bet ir nauju kokybės standartu visam Lietuvos mini ralio čempionatui. Daugiau informacijos, žemėlapiai ir transliacijų nuorodos – „ORLEN Lietuva Rally“ feisbuko puslapyje.
