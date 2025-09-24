Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Artėjantį savaitgalį Mažeikiuose bus girdimi ralio bolidų varikliai: paaiškės čempionai

2025-09-24 13:51 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 13:51

Šį savaitgalį, rugsėjo 26-27 dienomis, Mažeikiuose paaiškės Lietuvos automobilių Mini ralio čempionai. Finalinis sezono etapas „ORLEN Lietuva Rally Cup 2025“ žada ne tik intriguojančią kovą dėl titulų, bet ir precedento neturinčią „A lygos“ ralio atmosferą. Organizatoriai dalyviams ir žiūrovams paruošė ilgiausią sezono distanciją, pirmąjį istorijoje bandomąjį greičio ruožą ir tiesiogines transliacijas internetu.

ORLEN Lietuva Rally (nuotr. Organizatorių)

Šį savaitgalį, rugsėjo 26-27 dienomis, Mažeikiuose paaiškės Lietuvos automobilių Mini ralio čempionai. Finalinis sezono etapas „ORLEN Lietuva Rally Cup 2025“ žada ne tik intriguojančią kovą dėl titulų, bet ir precedento neturinčią „A lygos“ ralio atmosferą. Organizatoriai dalyviams ir žiūrovams paruošė ilgiausią sezono distanciją, pirmąjį istorijoje bandomąjį greičio ruožą ir tiesiogines transliacijas internetu.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Intrigą iki pat paskutinių metrų garantuoja taisyklės. Finaliniame etape sportininkai pelnys pusantro karto daugiau taškų nei įprastai. Tai reiškia, kad net ir sezono lyderiai negali jaustis saugūs. Prie starto linijos stos pilnas 85 ekipažų sąrašas, o jų lauks techniški ir klastingi Mažeikių bei Viekšnių apylinkių keliai, kuriuose bendrai reikės įveikti beveik 33 sportinius kilometrus.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA

„A lygos“ patirtis – nuo lenktynininkų iki fanų

„Norime parodyti pradedantiesiems, kaip atrodo aukščiausios lygos ralio etapai“, – teigia organizatorius Vitalijus Plastininas. Būtent todėl finalinis mini ralio etapas turės elementų, įprastų tik didžiajam raliui: penktadienį vyks bandomasis greičio ruožas, o registracija ir rezultatai bus prieinami per profesionalią „Autorally.lt“ platformą.

REKLAMA
REKLAMA

Žiūrovams taip pat paruošta išskirtinė programa: „Rally Freaks“ komanda tiesiogiai internetu transliuos ne tik atidarymo ir apdovanojimų ceremonijas, bet ir du greičio ruožus, parinkdami sunkiai pasiekiamas, bet itin įdomias vietas.

Desertui – ralio žvaigždės

Ralyje netrūks ir aukščiausios lygos technikos. Pasitreniruoti prieš savo čempionato finalą atvyksta tokie garsūs vardai kaip Giedrius Notkus ir Jonas Sluckus su galingais „Škoda Fabia R5“ automobiliais. Prie jų prisijungs ir jaunieji talentai Markas Buteikis bei Erikas Valkeris, o egzotikos prieskonį suteiks Darius „Biesas“ Biesevičius, startuosiantis su „Porsche Cayman“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ralio atidarymas – penktadienį 20 val. Mažeikiuose. Lenktynių startas – šeštadienį. Finalinis etapas žada tapti ne tik įsimintina kova dėl čempionų titulų, bet ir nauju kokybės standartu visam Lietuvos mini ralio čempionatui. Daugiau informacijos, žemėlapiai ir transliacijų nuorodos – „ORLEN Lietuva Rally“ feisbuko puslapyje.

ORLEN Lietuva Rally 2025 apžvalga

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų