Naktinės Klaipėdos gatvės vėl priklausys automobilių entuziastams: sugrįžta „Klaipėda Night Ride“

Tai jau ketvirtasis tokio pobūdžio susibūrimas, suburiantis automobilių kultūros puoselėtojus bendrai kelionei naktinėmis Klaipėdos miesto ir rajono apylinkėmis.
Nuo 20 val. prasidėsiantis „Insane Performance Klaipėda Night Ride IV“ žada į vieną vietą pritraukti dešimtis įvairiausių automobilių – nuo kruopščiai modifikuotų ir puoselėjamų modernių projektų iki klasikinių, „oldtimer“ kategorijos modelių.
Kaip ir anksčiau, renginio esmė nesikeičia. Tai – ne varžybos ar greičio demonstravimas, o estetiškas ir organizuotas pasivažinėjimas, kuriantis unikalų reginį tiek patiems dalyviams, tiek miesto gyventojams.
Dalyvių kolona, lydima nakties žiburių, leisdamasi į iš anksto suplanuotą maršrutą, tampa savotiška paroda ant ratų, atspindinčia automobilių kultūros įvairovę.
Organizatoriai pabrėžia, kad šis renginys yra atviras visiems, kurių automobiliai traukia akį ir yra išskirtiniai. Čia laukiami įvairių markių ir stilių atstovai, kuriuos vienija aistra technikai.
Paskutinį kartą 2023-aisiais surengtas „Klaipėda Night Ride“ sulaukė didelio susidomėjimo ir įrodė, kad tokio formato renginiai uostamiestyje yra laukiami ir reikalingi.
Šiųmetis pasivažinėjimas žada tęsti sėkmingą tradiciją ir vėl paversti naktinę Klaipėdą ir šio miesto rajoną judančia automobilių meno galerija.
Visi, norintys tapti šios išskirtinės kelionės dalimi ir pademonstruoti savo automobilį, kviečiami registruotis organizatorių puslapyje.
