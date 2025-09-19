Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Naktinės Klaipėdos gatvės vėl priklausys automobilių entuziastams: sugrįžta „Klaipėda Night Ride“

2025-09-19 21:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 21:08

Spalio 4-osios vakarą į uostamiesčio gatves išriedės išskirtinių automobilių kolona. Po pertraukos sugrįžta tradicija tapęs renginys „Insane Performance Klaipėda Night Ride IV“.

Akimirka iš Klaipėda Night Ride (nuotr. VČ Mediaworks)

Spalio 4-osios vakarą į uostamiesčio gatves išriedės išskirtinių automobilių kolona. Po pertraukos sugrįžta tradicija tapęs renginys „Insane Performance Klaipėda Night Ride IV“.

REKLAMA
0

Tai jau ketvirtasis tokio pobūdžio susibūrimas, suburiantis automobilių kultūros puoselėtojus bendrai kelionei naktinėmis Klaipėdos miesto ir rajono apylinkėmis.

Daugiau naujienų apie automobilių renginius – specialioje „Automobilių renginiai“ rubrikoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

 

Nuo 20 val. prasidėsiantis „Insane Performance Klaipėda Night Ride IV“ žada į vieną vietą pritraukti dešimtis įvairiausių automobilių – nuo kruopščiai modifikuotų ir puoselėjamų modernių projektų iki klasikinių, „oldtimer“ kategorijos modelių.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip ir anksčiau, renginio esmė nesikeičia. Tai – ne varžybos ar greičio demonstravimas, o estetiškas ir organizuotas pasivažinėjimas, kuriantis unikalų reginį tiek patiems dalyviams, tiek miesto gyventojams.

REKLAMA

Dalyvių kolona, lydima nakties žiburių, leisdamasi į iš anksto suplanuotą maršrutą, tampa savotiška paroda ant ratų, atspindinčia automobilių kultūros įvairovę.

Organizatoriai pabrėžia, kad šis renginys yra atviras visiems, kurių automobiliai traukia akį ir yra išskirtiniai. Čia laukiami įvairių markių ir stilių atstovai, kuriuos vienija aistra technikai.

REKLAMA
REKLAMA

Paskutinį kartą 2023-aisiais surengtas „Klaipėda Night Ride“ sulaukė didelio susidomėjimo ir įrodė, kad tokio formato renginiai uostamiestyje yra laukiami ir reikalingi.

Šiųmetis pasivažinėjimas žada tęsti sėkmingą tradiciją ir vėl paversti naktinę Klaipėdą ir šio miesto rajoną judančia automobilių meno galerija.

Visi, norintys tapti šios išskirtinės kelionės dalimi ir pademonstruoti savo automobilį, kviečiami registruotis organizatorių puslapyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų